BYD je predstavio čak pet novih modela za hrvatsko tržište

Vrlo uzbudljiv period na domaćem tržištu automobila na početku ovog tjedna obilježio je BYD. Poznati kineski proizvođač automobila koji je od prije nešto malo manje od godinu dana i službeno prisutan na domaćem tržištu užurbano nastavlja na širenju ponude, kao i prodajne mreže. Izvijestili smo o novim prodajnim salonima u Splitu i Zagrebu, a sada će im sve teže biti smjestiti sve modele iz ponude u te lokale. Naime, BYD je pripremio nove modele koji se sada nalaze i u službenoj prodaji. Uglavnom je riječ i plug-in hibridima na koje se stavlja sve veći naglasak. Novi modeli u BYD-ovoj ponudi su Atto 2 DM-i, Atto 2 Comfort, Sealion 5 DM-i te Seal 6 DM-i i Seal 6 DM-i Touring.

Atto 2 DM-i Ivan Cvetković

Tim povodom David Kušanić, deputy country manager za Hrvatsku i Sloveniju, istaknuo je važnost hrvatskog tržišta za daljnji rast brenda: 'Bez obzira na veličinu, hrvatsko tržište za BYD jednako je važno kao i ostale zemlje u kojima poslujemo te ga promatramo kroz dugoročnu razvojnu perspektivu. Donosimo najnoviju tehnologiju, inovacije usmjerene na stvarne potrebe kupaca te naprednu tehnologiju Super DM, oslanjajući se na gotovo dva desetljeća iskustva u elektrifikaciji. U narednom razdoblju poseban strateški fokus stavljamo na plug-in hibridne modele, jer upravo u tom segmentu vidimo najveći potencijal rasta i najbržu tranziciju kupaca prema elektrificiranoj mobilnosti.'

Idemo sad ukratko predstaviti što je sve novo u prodajnim salonima ovog kineskog proizvođača. Stigao je dugoočekivani model Atto 2 Comfort. Riječ je o potpuno električnom kompaktnom SUV modelu dugom 433 centimetra, širokom 183 cm i visokom 167,5 cm. Međuosovinski razmak je 262 cm. Dolazi uz Blade bateriju kapaciteta 64,8 kWh. Ovaj model ima deklarirani dosegom do oko 430 km, a uz DC punjenje do 155 kW bateriju je moguće napuniti od 30% do 80% za oko 19 minuta. Pogoni ga elektromotor od 150 kW i 310 Nm što osigurava dinamične performanse. Ipak, mnogo više nade polaže se u Atto 2 koji u nazivu ima još dodatak DM-i. To znači da je riječ o plug-in modelu. Ovdje se ističe Super DM tehnologija koji kombinira električni pogon i benzinski motor za maksimalnu učinkovitost i fleksibilnost. Pripremljene su dvije izvedbe pogona Super Hybrid.

Atto 2 DM-i Ivan Cvetković

U verziji Active kapacitet Blade baterije iznosi 7,8 kWh, a najveća snaga iznosi 122 kW/166 KS. Ova verzija ima EV doseg od 40 km i ukupan doseg od 930 km. Tu je i Atto 2 DM-i Boost koji dolazi uz bateriju kapaciteta 18 kWh i razvija 156 kW/212 KS, što je dovoljno za ubrzanje od 0-100 km/h za 7,5 sekundi. Veća baterija osigurava veći doseg na potpuno električni pogon od 90 km i ukupan doseg od 1000 km. Također je opremljena snažnijim AC punjačem snage 6,6 kW, koji omogućuje punjenje baterije od 15 do 100 % za tri sata kad je priključen na trofaznu AC punionicu jakosti 32 A. Izvedba Active ima AC punjač snage 3,3 kW.

Atto 2 DM-i Ivan Cvetković

Povodom lansiranja novog modela, BYD je pripremio promotivnu ponudu. Električni Atto 2 se tako može nabaviti za 32.990 eura, a što je četiri tisuće eura povoljnije od redovne cijene. Plug-in izdanje u Active opremi dostupan je po cijeni od 25.490 eura. Inače je preporučena maloprodajna cijena 29.990 eura, pa znači da je tu akcijski popust od 4500 eura.

Još jedan SUV model

Nadalje, tu je i SUV model Sealion 5 DM-i dug 473,8 centimetara, širok 186 cm i visok 171 cm, dok relativno dug međuosovinski razmak od 271,2 cm osigurava dosta prostora za noge putnika na stražnjoj klupi. Prednjim dijelom dominiraju oštre linije ispod full-LED prednjih svjetala, tanka LED dnevna svjetla, 'teksturirana' maska hladnjaka te donji dio odbojnika koji doprinosi širim dojmom automobila.

Sealion 5 DM-i Ivan Cvetković

Na armaturnoj ploči nalazi se 8,8-inčni digitalni zaslon sa svim informacijama važnim za vožnju te 12,8-inčni dodirni zaslon visoke rezolucije s najnovijim BYD-jevim multimedijskim sustavom. On podržava glasovne naredbe 'Hi BYD', omogućuje povezivanje s iOS i Android uređajima te prikazuje korisne prečace na prilagodljivu sučelju. Nasuprot kompliciranom korištenju zaslona za jednostavne funkcije, grijanje i prozračivanje mogu se jednostavno kontrolirati tijekom vožnje: dovoljno je prisloniti tri prsta na zaslon te povući vodoravno za prilagodbu brzine puhanja ili okomito za promjenu temperature.

Sealion 5 DM-i Ivan Cvetković

Tu je 463 litre obujma prtljažnog prostora, što se preklapanjem stražnjih sjedala (u omjeru 40:60) povećava na 1410 litara iskoristivog prostora. Pod prtljažnika pritom ostaje ravan, što olakšava utovar teških i glomaznih predmeta. Za dodatnu praktičnost, inačica Design dolazi s električnim vratima prtljažnika.

Sealion 5 DM-i Ivan Cvetković

Sealion 5 DM-i moguć je u dva izdanja. Obje razine koriste DM tehnologiju, a ukupna snaga sustava iznosi 156 kW, bez obzira na kapacitet baterije. Inačica Comfort opremljena je baterijom kapaciteta 12,96 kWh koja omogućuje doseg do 62 km u električnom načinu rada, dok doseg u mješovitoj vožnji prema WLTP-u iznosi 992 km. Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 7,7 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 170 km/h. Druga opcija je inačica Design koja dolazi s većom baterijom od 18,3 kWh. Time se električni doseg povećavana na 86 km, a doseg u mješovitom ciklusu vožnje na 1016 km. Ubrzanje od 0 do 100 km/h iznosi 8,1 sekundu, dok je maksimalna brzina identična.

Sealion 5 DM-i Ivan Cvetković

Verzija Comfort sad je dostupna po akcijskoj cijeni od 28.990 eura, a u što je uključeno četiri tisuće eura popusta. Bogatiji i veći EV doseg u Design izdanu skuplji je četiri tisuće eura te stoji 32.990 eura (i ovdje je uključeno 4 tisuće eura popusta). Plava boja je osnovna, dok je 850 eura potrebno nadoplatiti za bijelu, crnu i sivu boju.

Seal 6 DM-i kao limuzina, ali i karavan

Naposljetku, tu je i model Seal 6 DM-i, limuzina duga 484 cm, široka 187,5 cm i visoka 149,5 cm. Seal 6 DM-i nastao je na platformi međuosovinskog razmaka od 279 cm. Osigurana je vrlo prostrana putnička kabina za petero odraslih putnika, uz dosta prostora za noge i glave putnika na stražnjoj klupi. Prtljažnik je obujma 491 litre, što se preklapanjem naslona povećava na 1370 litara. Ovaj je model pripremljen i u karavanskoj verziji koja u imenu ima dodatak Touring. Obujam prtljažnika ovog modela do police iza stražnjih sjedala iznosi 500 l, odnosno 675 l do krova. Spuštanjem stražnje klupe povećava se na 1535 litara. Električna vrata prtljažnika mogu se otvarati i tipkom na ključu.

Ivan Cvetković

Seal 6 DM-i temelji se na DM (Dual Mode) tehnologiji, koja spaja prednosti vožnje električnog vozila - uglađenost i odzivnost - s fleksibilnošću benzinsko-električnog hibridnog sustava koji je BYD razvio samostalno. Odlikuje ga nekoliko inovativnih rješenja ekskluzivnih za BYD, uključujući dva električna motora s integriranim kontrolerom koji se vrte na visokim okretajima, Blade baterija i 1,5-litreni benzinski motor Xiaoyun velike toplinske učinkovitosti od čak 43%.

Kako se i vidi iz njegova naziva Super Hybrid DM ima dva načina rada: EV, u kojem kotače pokreće isključivo električni motor, ili HEV, u kojem većinu vremena radi na isti način. U oba slučaja benzinski motor puni bateriju i električni motor putem invertera pa automobil ima odzivnost čistog električnog vozila. U situacijama kad je vozaču potrebno više snage, HEV način rada može se promijeniti iz serijskog u paralelni u kojem spaja snagu benzinskog motora i električnog motora.

Seal 6 DM-i Ivan Cvetković

Pogonski sustav većinu vremena funkcionira u električnom načinu rada, pri čemu inačica s većom Blade baterijom nudi do 105 km dosega isključivo na struju. Inteligentni nadzor sustava ('i' iz naziva DM-i) povećava učinkovitost pa doseg ide do čak 1505 km uz potpuno napunjenu bateriju i pun spremnik goriva. Super Hybrid DM može se pohvaliti i snažnim performansama. Naime, sve verzije modela Seal 6 DM-i mogu ubrzati od 0 do 100 km/h za manje od 9 sekundi i ostvariti maksimalnu brzinu od 180 km/h. Treba imati na umu da tehnologija Super Hybrid DM koristi Blade bateriju za dvosmjerno punjenje. Na taj način možete puniti uređaje kao što su prijenosni roštilj, kompresor zraka, aparat za kavu ili ukrasne lampice snagom do 3,3 kW. Tom značajkom ovi modelu prilagođeni su aktivnim životnim stilovima širokog kruga kupaca.

Seal 6 DM-i dostupan je u dvije izvedbe pogona Super Hybrid. U verziji Boost kapacitet Blade baterije iznosi 10,08 kWh, a najveća snaga iznosi 135 kW. To je verzija s najvećim dosegom prema WLTP-u, od čak 1505 km, odnosno 1350 km za Touring. U verziji Comfort pokreće ga snažniji motor (156 kW) te ima veću bateriju (19 kWh). Ovako opremljen Seal 6 DM-i može prijeći veću udaljenosti u EV modu, i to 105 km odnosno 100 km kod karavana. Kombinirani doseg iznosi 1455 km odnosno 1350 km.

Svaka verzija modela Seal 6 DM-i serijski dolazi s jamstvom od 6 godina na vozilo odnosno 8 godina na bateriju i električni motor. U razini opreme Boost dostupan je po akcijskoj cijeni od 32.990 eura. To uključuje 4 tisuće eura popusta. Comfort inače stoji 43 tisuće eura, a trenutačno mu je cijena snižena na 35.990 eura. Karavanski Touring trenutačno se u razini opreme Boost može dobiti za 33.990 eura (uračunato 4500 eura popusta), dok Comfort trenutačno stoji 36.990 eura (inače mu je cijena 44.500 eura). Uz sve danas navedene nove modele trenutačno se na poklon dobiva i Greenway kartica za punjenje baterije u vrijednosti 500 eura.

David Kušanić, Jakov Jozinović i Barbara Randić

Iz BYD-a su izvijestili i kako su započeli suradnju s mladim popularnim pjevačem Jakovom Jozinovićem. Naime, Jakov je postao ambasador brenda BYD u Hrvatskoj. Suradnja je usmjerena na približavanje inovativnih tehnologija široj publici te promicanje održive mobilnosti kroz suvremeni, urbani stil života. Kao ambasador, Jozinović će kroz svoje projekte i nastupe predstavljati vrijednosti brenda.