Električna i tehnički napredna limuzina švedsko-kineskih korijena prkosi Audiju, BMW-u i Mercedesu

Birati se može između tri razine opreme, dvije opcije pogona te dvije baterije. Cijene kreću od 73.040 eura pa do 96.741 eura, koliko je potrebno izdvojiti za Twin Motor Performance Ultra s 335 kW / 449 KS do 870 Nm i s ubrzanjem s mjesta do 100 km/h u svega 4 sekunde

Još prije nekoliko godina limuzine su bile vrlo uobičajena roba na brojnim tržištima automobila. Danas je mnogo puta teško pronaći proizvođača koji ima klasičnu limuzinu, pa je time bilo pravo zadovoljstvo biti dio Volvo prezentacije modela ES90. Ne samo da je riječ o limuzinu, ona je još i električna. Volvo već ima automobil slične veličine, doduše u SUV izdanju - EX90. Sada je riječ o modelu koji želi parirati njemačkom trojcu - BMW i5, Mercedes-Benz EQE i Audi A6 e-tron.

Okruglo 5 metara

Volvo ES90 napravljen je na SPA2 platformi vrlo dugog međuosovinskog razmaka od 310,2 centimetra uz ukupnu dužinu od okruglo 500 cm. Širok je 194,2 cm te visok 154,7 cm. Pogledamo li konkurenciju, nije najniži, ali ima najmanji prtljažni prostor od 424 litre. Od skromne pomoći je prednji spremnik od 22 litre. Nažalost, raskoš prtljažnog prostora električnih limuzina je vrlo slaba, pa najviše pruža A6 E-Tron sa 502 litre i još 17 litara sprijeda. Prostora na prednjim sjedalima ima koliko vam srce poželi, dok je manji problem strga. Na prvi pogled ima ga u izobilju, no zbog baterije, odnosno visokog poda, nema prostora za noge ispod prednjih sjedala pa i nije neka raskoš.

Volvo dugi niz godina teži jednostavnosti i prozračnosti, a u istom je stilu 'švedskog dnevnog boravka' koncipirana i putnička kabina modela ES90. Sve je lijepo posloženo i upakirano, sve na svom mjestu uz ništa previše detalja. Decentno, a uz mnogo ukusa i smisla za ljepotu. Ispred vozača je maleni, ali vrlo dobar i pregledan 9-inčni digitalni zaslon. Prednjim dijelom ipak dominira 14,5-inčni na kojem se pruža pregled i kontrola navigacije, zabave, klime, aplikacija u automobilu, telefona, kamera za pomoć pri parkiranju... Tu je bežična konekcija za Android Auto i Apple CarPlay.

Moderno opremljen automobil

Jednostavnost korištenja je u digitalnom ključu. Volvo ES90 nudi mogućnost potpunog pristupa automobilu putem iPhonea, Apple Watcha ili kompatibilnog Android telefona. Sve što je potrebno za otključavanje vrata i korištenje automobila je uređaj s digitalnim ključem pohranjenim u aplikaciji Wallet.

Volvo je za ES90 pripremio sedam boja eksterijera, četiri vrste naplataka od 20 do 22 cola promjera, kao i tri vrste materijala kojima su presvučena sjedala. Od umjetnog materijala Nordico, preko ventilirane napa kože do meni iznimno zanimljivog rješenja - mješavine vune i recikliranog poliestera. To bi bio moj odabir. Ovisno o razini opreme, moguće je odabrati svjetliju ili tamniju unutrašnjost.

Vrlo ugodno rješenje je dekor od drveta s pozadinskim osvjetljenjem. Ugrađen u armaturnu ploču, prednje i stražnje obloge vrata te naslone prednjih sjedala, ovaj pozadinski osvijetljeni dekor od pravog certificiranog drva kabini daje prizvuk skandinavskog luksuza. Tijekom noći dekor svijetli u sjajnom, toplom uzorku zvjezdanog neba. Također, dekor na desnoj strani instrumentne ploče ima uzorak Morseovog koda (u prijevodu 'Volvo') koji svijetli noću.

Tri razine opreme

Dojmu prostranosti svakako doprinosi panoramic krov koji je dio standardne opreme. Navodno tamno tonirano staklo s Low-E IR premazom minimizira odsjaj i toplinu bez potrebe za fizičkom zaštitom od sunca. Trebalo bi filtrirati do 99,9% UV zračenja te blokirati približno 80% sunčevog toplinskog zračenja. Nadoplatiti je moguće za elektrokromatski panoramski krov.

Pripremljene su tri paketa opreme: Core, Plus i Ultra. Volvo je pojednostavio ponudu na tri jasno definirane razine, kako bi kupci lakše odabrali ono što im odgovara. Početni namijenjen je flotnim kupcima i onima koji cijene suptilnost. Kako to kod Volva i biva, već osnovni donosi bogat paket sigurnosne opreme, reciklirani tekstilni interijer te Google operativni sustav. Plus pak donosi naprednije osvjetljenje, Harman Kardon audio sustav, sustav za pročišćavanje zraka i dodatne senzore za pomoć pri parkiranju. Ovo će vjerojatno biti najprodavaniji paket u Hrvatskoj. Kojima to nije dovoljno, tu je Ultra. On uključuje zračni ovjes, Bowers & Wilkins audio sustav s 25 zvučnika, masažna sjedala presvučena ekološkom Nordico kožom ili vunom, te panoramski krov koji se zatamnjuje na dodir.

Sigurnost na iznimno visokom nivou

Volvo već godina teži tome da proizvodi najsigurnije automobile. U skladu s time ES90 inače dolazi opremljen i Lidar senzorom na krovu koji vidi pješake do 250 metara udaljenosti, čak i u potpunom mraku. To je tzv. sigurnosni štit koji smanjuje rizik od sudara za preko 20%. Ipak, nakon prezentacije smo doznali kako modeli koji pristižu u Hrvatsku neće biti opremljeni Lidar sustavom. No, bez obzira na to trebalo bi mi dosta vremena i prostora da pobrojim i objasnim brojne sigurnosne sustave kojima je opremljen ES90, pa to nema smisla nabrajati. U prilog sigurnosti u Volvo automobilima trebam spomenuti i kako je maksimalna brzina svih izvedbi modela ES elektronski ograničena na 180 km/h.

ES90 je napravljen na naprednoj 800V arhitekturi. Prva opcija je jedan motor, a koji dolazi na stražnjoj osovini. On dolazi uz bateriju litij-ionsku bateriju integriranu u podnicu od 92 kWh, a riječ je o elektromotoru od 245 kW / 333 KS. Tu je i 480 Nm maksimalnog okretnog momenta. Deklarirani doseg je 650 km. Twin Motor ima 335 kW / 456 KS (5,3 s do 100 km/h i doseg od 700 km) odnosno 500 kW / 680 KS u Performance varijanti. Potonji ima i 870 Nm maksimalnog okretnog momenta pa mu treba svega 4 sekunde da ubrza od 0 do 100 km/h. Oni se napajaju iz 106 kWh baterije. Prednost 800 V arhitekture svakako je u brzom punjenju. Podržava istosmjerno punjenje do 310 kW (jedan motor) ili 350 kW (Twin motor). To znači da se punjenje od 10 do 80% postiže za 20 minuta. Kad govorimo o punjenju izmjeničnom strujom tu je punjač od 11 kW.

U vožnji ES90 djeluje vrlo profinjeno. Iako je riječ o električnom automobilu koji znaju pokazivati svoju eksplozivnost, ovdje to djeluje iznimno uglađeno. Automobil djeluje vrlo udobno, a čemu je na modelu koji sam vozio u prilog išao i zračni ovjes. Također, mnogo je pažnje posvećeno i zaštiti od buke pa je dobivena nevjerojatna tišina u putničkoj kabini. U Gradskoj vožnji od dobrih opcija svakako bi istaknuo one-pedal funkciju, a koja postaje gotovo standard kod mnogih EV automobila.

