Geely srednje veličine je Cityray, a koji vrlo dobro opremljen košta 30 tisuća eura

Svako malo na domaće nam tržište stigne neka nova kineska automobilska marka. Mnogo puta bude riječ i o brendu koji postoji tek nekoliko godina. Iako Geely nije novi brend, tu je s nama, u Hrvatskoj, manje od dvije godine. Lani su stigli do 572 registracije, a da bi nakon prvih sedam mjeseci ove godine imali već skoro istu brojku - 558 vozila. Već su sada najtraženiji kineski brend u Hrvatskoj, a što bi do kraja godine trebali dodatno učvrstiti.

Geely Cityray Ivan Cvetković

Ovisno od mjeseca do mjeseca, na listi se najtraženijih modela može pronaći upravo Geely. Riječ je o početnom modelu Coolray, a koji je kupce privukao dinamičnim dizajnom i snažnim 1,5-litrenim benzinskim motorom od 172 KS uparen 7-stupanjskim automatskim mjenjačem. Na platformi međuosovinskog razmaka 260 centimetara nastao je model dug 438 cm uz 330 litara prtljažnika.

Bez ručnog mjenjača

Isti, maloprije spomenuti motor (doduše uz 2 KS više) susrećemo i na dva broja većem modelu Starray. Ovaj je model nastao na platformi međuosovinskog razmaka 277,7 cm, pa su vozilo rastegnuli do 467 cm ukupne duljine. To je pomoglo prtljažniku koji ide od izvrsnih 650 litara. Ovaj je model raspoloživ i uz dvolitreni benzinac od 238 KS, a koji ide uz 8-stupanjski automatski mjenjač.

Geely Cityray Ivan Cvetković

Geely je odlučio popuniti 'jaz' između ova dva modela pa je pripremio i Cityray koji je upravo stigao u prodaju. Platformu dijeli s manjim modelom Coolray, a tehnologiju s većim modelom Starray, a imaju i isti 1,5-litreni pogonski stroj. Izgrađen je na platformi međuosovinskog razmaka 270,1 cm, pa u duljinu broji 451 cm. Kao i kod modela Starray, dobivena je iznimno prostrana putnička kabina, ali i zavidan prtljažnik od 571 litre obujma.

Veliki stakleni panoramski krov

Ovaj kompaktni crossover koji želi biti model koji će utjecati na podizanje standarda klase. Spoj je to dosta suvremenog dizajna, bogate opreme i napredne tehnologije. Prednji dio djeluje poznato jer brojne linije dijeli s broj većim modelom Starray. Tu su elegantna LED svjetla, i dvobojna karoserija s visokosjajnim crnim krovom. Sve to zajedno ostavlja snažan dojam. Već spomenuti veliki međuosovinski razmak, najduži je u klasi, a što osigurava bolju ravnotežu i prianjanje. Tu su i 18-inčni kotači koji dodatno ističu stil. Već sam spomenuo i 1,5-litreni turbobenzinski motor od 174 KS i 290 Nm okretnog momenta, uparen sa 7-stupanjskim automatskim mjenjačem s mokrom dvostrukom spojkom. Ovaj spoj omogućuje ubrzanje od 0 do 100 km/h za 7,9 sekundi.

Geely Cityray Ivan Cvetković

Prostrana kabina dolazi s jasno definiranim linijama i modernim rasporedom. Vozaču su na raspolaganju 13,2-inčni antirefleksni zaslon s besprijekornom vidljivošću i digitalni 10,2-inčni TFT zaslon umjesto instrumentne ploče. Ne zaboravimo na panoramski krov površine 1,12 m2, bežično punjenje te ambijentalnu rasvjetu s čak 72 nijanse. Nadalje, tu su grijana, električno podesiva sjedala. i jednostavna integracija pametnih telefona. Tu je Apple CarPlay, dok je umjesto Android Auta tu AutoDo.

Četiri godine jamstva

Napredni sigurnosni sustavi štite vozača i putnike u svakoj situaciji. Automatsko kočenje u nuždi, adaptivni tempomat, sustav zadržavanja u voznom traku, nadzor mrtvog kuta i upozorenje na nenamjerno napuštanje trake čine svaku vožnju sigurnijom i mirnijom. Šest zračnih jastuka i panoramska kamera s prikazom od 360 stupnjeva jamče vrhunsku preglednost i sigurnosti iz svakog kuta. Birati se može između četiri boje - srebrna, bijela, siva i plava.

Geely Cityray Ivan Cvetković

Geely na Cityray daje jamstvo od 100.000 kilometara ili četiri godine, a servisni je interval svakih 10 tisuća kilometara. Kupiti, ali i servisirati svoj Geely model možete na nekoj od 13 lokacija, s time da se uskoro mreži pridružuju još dodatna dva dilera. Riješeni su i početni problemi s nedostatkom rezervnih dijelova uz centralno skladište u susjednoj Sloveniji. Tijekom jučerašnjeg predstavljanja istaknuli su nam kako su iz Geelyja dobili informaciju kako je predviđeni vijek trajanja ovog modela 350.000 km, a što bi trebalo biti nekih 110.000 km više od brojne europske ili američke konkurencije, ma što god da to značilo.

Dostupan od 30 tisuća eura

Novi Geely Cityray dostupan je po promotivnoj cijeni od 29.990 eura (redovna cijena 32.990 eura). Riječ je o cijeni za početni GK paket opreme, nešto bogatije opremljeni GF paket skuplji 1500 eura. Dodatnih tisuću eura stoji najbogatiji GF+ Sport paket opreme. Nema smisla sada pobrajati što sve dolazi u serijskom izdanju, pa ću istaknuti za koje je opcije bogatiji srednji paket. Tu je električno otvaranje prtljažnika, 19, a ne 18 cola veliki kotači, audio sustav s 8, a ne 6 zvučnika, kao i bežično punjenje mobitela. Dodatno se dobiva i električno podesivo suvozačko sjedalo, ambijentalno osvjetljenje...

Geely Cityray Ivan Cvetković

Najbogatija GF+ Sport razina opreme donosi crne sportske obrube oko prozora, 19-colne crne alu naplatke s gumama 235/45 R19, dvobojnu karoseriju, sportski spojler te papučice od nehrđajućeg čelika. Ovaj se model straga raspoznaje po tome što su četiri završetka ispušnih cijevi smještena središnje, a ne po dva sa svake strane.