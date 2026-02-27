Geely Starray EM-i je još jedan kineski plug-in hibrid, uz akcijsku cijenu

Za sada su tu dvije verzije, a redovna cijena od 36.990 eura za početni model trenutačno je snižena za čak 7 tisuća eura

Radni tjedan završavamo i trećom prezentacijom novih automobila, a čime je tu ujedno i kraj za ovaj mjesec. Riječ je o još jednom kineskom predstavniku iz Geely proizvodnog programa. Starray je već poznato ime, no dodatak EM-i u imenu otkriva da je riječ ipak o nečem novom. EM-i je skraćenica za Efficiency Meets Intelligence, a kod marke Geely ustvari označava da je riječ o plug-in izdanju. Riječ je o modelima koji kombiniraju 1,5-litreni benzinski motor od 73 kW/99 KS i elektromotor od 160 kW/218 KS i 262 Nm okretnog momenta. Navodno je termalna učinkovitost benzinskog motora 46,5%, a što je izvrstan rezultat.

Ivan Cvetković

Koristi se E-DHT 11-u-1 (Eleven-in-One) jedinica koja predstavlja visoko integrirani pogonski sustav koji u jednom kompaktnom kućištu objedinjuje 11 ključnih komponenti hibridnog pogon. Ova hibridna jedinica smanjuje težinu sustava za 13,5%, a ukupna učinkovitost električnog pogona iznosi 92,5%. To je pomoglo jako dobroj ekonomičnosti. Službena potrošnja goriva je 6,2 l/100 km dok je ponderirana kombinirana potrošnja goriva od 2,4 l/100 km, naravno, prema WLTP-u. Domet u potpuno električnom načinu vožnje je do 83 km, dok je ukupni domet do 943 km.

Za razliku od nekih konkurenata, Starray EM-i dolazi i uz DC punjenje. Omogućeno je DC punjenje snagom 30 kW, a što znači da se punjenje baterije od 30% do 80% odvija za manje od 20 minuta. Osnovu ipak čini AC punjenje od 6,6 kW kad je za u potpunosti punu bateriju potrebno manje od 3 sata.

Geely Starray EM-i je dugačak 474 centimetara, širok 190,5 cm, visok 168,5 cm te je nastao GEA platformi (Global Intelligent New Energy Architecture) međuosovinskog razmaka od 275,5 cm. Tu je i prtljažni prostor od 528 litara (uključujući 100 litara dodatnog prostora ispod poda prtljažnika) odnosno 2065 litara s preklopljenim stražnjim sjedalima.

Što se tiče sigurnosnosti, tu je sedam zračnih jastuka (uključujući središnji između vozačevog i suvozačevog sjedala), Shield zaštita baterije, te 'sendvič' dizajn baterije koji je testiran u više od 100 ekstremnih scenarija. Nadalje, ti su brojni ADAS sustavi koji objedinjuje niz inteligentnih funkcija poput autonomnog kočenja u nuždi (AEB), adaptivnog i inteligentnog tempomata (ACC i ICC), aktivnog zadržavanja vozila u prometnoj traci (LKA/ELKA), detekcije mrtvog kuta (BSD), upozorenja na poprečni promet iza vozila (RCTA/RCTB), prepoznavanja prometnih znakova (TSI) i inteligentnih dugih svjetala (IHBC). Tu je i podrška 540° panoramske kamere, koja vozaču pruža veću sigurnost, preglednost i kontrolu u brojnim situacijama.

Nadalje, aerodinamika je optimizirana za postizanje niskog koeficijenta otpora od 0,288 Cd, što rezultira boljom energetskom učinkovitošću, manjom potrošnjom energije i tišom vožnjom pri većim brzinama.

Putničku kabinu karakterizira Flyme Auto inteligentni kokpit koji uključuje 10,2-inčnu digitalnu instrumentnu ploču, 15,4-inčni centralni zaslon te 13,8-inčni W-HUD head-up zaslon. Upravo taj head-up zaslon svjetline 12.000 nita osigurava kristalnu vidljivost čak i pri jakom suncu, dok sustav podržava OTA (over-the-air) ažuriranja i kontinuirano unaprjeđenje funkcija. Brojnim funkcijama u vozilu moguće je upravljati putem glasovnih naredbi. Također, neke su funkcije dostupne za praćenje i upravljanje putem mobilne aplikacije. Za jako dobru audio kulisu zadužen je Flyme Sound sustav s 16 zvučnika i pojačalom snage 1000 W, uključujući zvučnike integrirane u naslone za glavu.

Ponudi čine dvije razine opreme, Pro i Max, s time da sve imaju pogon na prednju osovinu. Kupci dodatno mogu birati šest metalik boja, s time da je osnovna bijela. Za neku od preostalih pet, a to su crna, zelena, plava, siva i srebrna, potrebna je nadoplata od 720 eura. Redovna cijena za osnovni Pro model je 36.990 eura, dok je za bogatiji Max potrebno izdvojiti za 38.990 eura, no sad je tu izdašan popust od čak 7 tisuća eura. Tako se sada osnovni, ali jako dobro opremljen model može dobiti za 29.990 eura, dok je za skuplji model potrebno izdvojiti dvije tisuće eura više. Geely Starray EM-i dolazi uz 6 godina ili do 150.000 km jamstva na cijelo vozilo. Tu je i 8 godina jamstva ili do 150.000 km na bateriju.

Iz Geelyja naglašavaju kako osluškuju zahtjeve kupaca pa sukladno tome i rade nadopune. Tako Starray EM-i donosi potpunu Android povezivost, a najavljuju i snažniju verziju modela s Ultra opremom. Ona će dolaziti uz bateriju od 29,8 kWh koja će se puniti od 30 do 80% za 16 minuta. Električni domet bit će 135 km, dok će kombinirani domet omogućiti gotovo 1000 km vožnje. Također, krajem godine stiže i najprodavanije vozilo u Kini prošle godine - Geely EX2. Tu je još i nekoliko novi SUV-ova, limuzina...