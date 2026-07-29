KGM Musso Grand stigao u hrvatske salone po cijeni od 36.999 eura

Osnovni model dolazi opremljen ručnim mjenjačem. Nadoplata za automatski mjenjač je dvije tisuće eura, dok se uz dodatnih pet tisuća eura dobiva top opremljeno izdanje

Korejski proizvođač KGM, koji je prije nekoliko godina promijenio ime iz SsangYonga (jer ih je kupio KG Group), na hrvatsko je tržište uveo novu generaciju pick-up modela Musso Grand. Vozilo je dostupno u domaćim salonima, a riječ je o petosjedu s pogonom na sva četiri kotača namijenjenom i poslovnim i privatnim korisnicima.

Ivan Cvetković

Riječ je o vozilu koje dolazi kao konkurent modelima u segmentu srednje velikih pick-up vozila, gdje se najčešće spominju Ford Ranger, Toyota Hilux i Volkswagen Amarok. Kombinacijom snage motora, mogućnosti vuče i opsega sigurnosne opreme, proizvođač cilja i na profesionalne korisnike kojima je vozilo potrebno za rad, i na privatne kupce koji traže svestrano vozilo za svakodnevnu uporabu i rekreaciju.

Ivan Cvetković

Musso Grand pokreće 2,2-litreni turbodizelski motor snage 149 kW/202 KS i maksimalnog okretnog momenta od 441 Nm. Za prijenos snage na raspolaganju su 6-stupanjski ručni mjenjač ili 6-stupanjski automatski mjenjač japanskog proizvođača Aisin. Vozilo standardno dolazi s pogonom na sva četiri kotača, pri čemu vozač može birati način rada pogona ovisno o uvjetima na cesti ili izvan nje.

Ivan Cvetković

S ukupnom dužinom od 5405 milimetara, Musso Grand spada među veća vozila u svojoj kategoriji. Nosivost korisnog tereta iznosi do 1140 kilograma, dok je kapacitet vuče prikolice do 3,5 tone. Teretni prostor obujma je 1011 litara i serijski je opremljen sidrištima za učvršćivanje tereta. Razmak od tla iznosi 245 milimetara, kut prilaza 30,9°, a kut odlaska 27,8°, što ukazuje na terensku namjenu vozila.

Ivan Cvetković

Model dolazi s opsežnim paketom sustava pomoći vozaču (ADAS), koji uključuje autonomno kočenje u nuždi (AEB), inteligentni adaptivni tempomat (IACC), upozorenje na frontalni sudar (FCW), pomoć pri održavanju prometne trake (LKA), pomoć pri mrtvom kutu (BSA) te upozorenje na promet iza vozila (RCTA). Okvir karoserije izrađen je od 60,8 posto ultra-visoko čvrstog čelika s konstrukcijom crash boxa. Za vožnju u zahtjevnijim uvjetima vozilo ima sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici, koji sprječava klizanje unatrag, te sustav za kontrolu male brzine pri spuštanju niz padinu.

Ivan Cvetković

Infotainment sustav temelji se na KGM-ovoj platformi Athena 3.0 UX i podržava bežični Apple CarPlay i Android Auto. Ispred vozača, kao i na središnjem dijelu su 12,3-inčni digitalni zasloni. Ovisno o razini opreme, dostupan je zaslon osjetljiv na dodir, digitalni radio te navigacija. Vozilo je dostupna u sedam boja: Smoke Taupe, Grand White, Sandstone Beige, Amazonia Green, Marble Grey, Ultramarine i Space Black.

Ivan Cvetković

KGM navodi i poboljšanja u području buke, vibracija i uglađenosti vožnje (NVH) - čvršća konstrukcija karoserije smanjuje rezonancije, unaprijeđena aerodinamika smanjuje šum vjetra pri višim brzinama, a novo podešen ovjes trebao bi doprinijeti udobnosti vožnje.

Ivan Cvetković

Na hrvatskom tržištu Muso Grand dostupan je u dvije razine opreme. Osnovni paket Active s ručnim mjenjačem košta 36.999 eura, dok je izvedba s automatskim mjenjačem 38.999 eura. Bogatije opremljena razina Ultimate, koja standardno dolazi s automatskim mjenjačem, dostupna je od 43.999 eura. Kasnije se možda uvede i verzija s pogonom samo na dva kotača.

Ivan Cvetković

Bogatiji, Ultimate paket između ostalog donosi i 20-colne alu naplatke, električno podesiva prednja sjedala, električnu parking kočnicu, automatski klima-uređaj, kameru 360 stupnjeva, pametni ključ, sjedala presvučena kožom, ventilirana i grijana prednja sjedala, te grijana stražnja sjedala, prilagodljivi tempomat... Na Musso Grand se dobiva pet godina tvorničkog jamstva.