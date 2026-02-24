KGM (nekadašnji SsangYong) Actyon Hybrid cilja na nove kupce, a što pokazuje i cijena od 46.499 eura

Svjesni su da ovo nije model koji će se prodavati u velikim količinama, no uz Torres Hybrid imaju model kojime osiguravaju širu ponudu

Još će trebati dosta vremena da kupci, kao i svi oni zainteresirani doznaju tko je KGM marka. Mnogo je i nešto boljih poznavatelja automobila koji neće odmah povezati kako je riječ o donedavnom korejskom proizvođaču SsangYongu, već se automatski pomisliti kako je riječ o još jednom kineskom brendu jer oni ipak zadnje vrijeme pristiži u velikom broju. Znači, da odmah na početku zaključimo, KGM je i dalje južnokorejski brend, novog imena, ali poznate SsangYong tradicije. Zašto novo ime? Zato što su promijenili vlasnika, i od 2022. godine im je vlasnik tehnološki div KG Group iz Južne Koreje, pa KGM označava KG Mobility. Dio KG Group su i KG Steel, KG Chemical, KG Inicis, KG Zeroine, KG Enerchem, KG ICT te još mnogi druge kompanije.

Vratimo se mi na današnji fokus, a to je KGM Actyon Hybrid. Model je to koji pripada srednjem segmentu SUV modela, a dobro znamo kako su SUV modeli iznimno tražena roba. Iako ovdje već imaju model Torres, vjeruju kako Actyon može privući jednu sasvim novu klijentelu. Oba su modela nastala na istoj platformi, no Actyon ipak djeluje mnogo skladnije i profinjenije. Razlike su u nekoliko centimetara visine odnosno dužine. Naravno, vidljive su sličnosti s nekim mnogo prestižnijim modelima poput recimo Range Rover Velara, a što bi svakako trebao biti plus za Actyon. Inače, Actyon je moguć i u benzinskoj inačici, no doduše na za naše tržište.

Ivan Cvetković

Znači, nastao na je platformi međuosovinskog razmaka 268 centimetra. U odnosi na Torresa, Actyon je 3,5 cm duži, širi je za 2 te niži za 4 cm. Razlika je i u obujmu prtljažnika. Raspoloživo je 668 litara, a što je 35 litara manje od već poznatijeg modela na našem tržištu. Razlika ova dva modela je i u cijeni. Actyon stoji 46.499 eura, a što svakako nisu mali novci, dok početni Torres Hybrid kreće na 33.899 eura. Doduše, ne mogu se mjeriti ove dvije razine opreme, no i najskuplji Torres Hybrid košta 39.499, znači 7 tisuća eura manje. Razlika je značajna.

Razlike su male, ali istovremeno velike

Iako su ova dva modela vrlo slična, razlike su vidljive i iz vana i u putničkoj kabini. Dok kod Torres stražnji dio krova, a još više vrata prtljažnika djeluje neskladno, kod Actyona je to napravljeno iznimno dobro. Modele koje su pripremili za domaću prezentaciju bili su i u svojevrsnoj zlatnoj boji, a što je naglašavalo dojam prestiža. Tome u prilog idu i veliki, 20-colni dijamantno brušeni aluminijski naplatci.

Ivan Cvetković

Kao što sam već spomenuo, Actyon se proizvodi i u čistoj benzinskoj verziji, ali koje (za sada) nema i na našem tržištu. Tu je samo hibridno izdanje, isto ono kao i kod modela Torres. Koristi se BYD-jev paralelno hibridni sklop. Dual Tech Hybrid sustav kombinira 1,5-litreni turbobenzinski motor s hibridnim mjenjačem e-DHT i serijskim dvostrukim motorima. Novodizajnirani benzinski motor koristi Millerov ciklus za poboljšanje toplinske učinkovitosti i turbopunjač s varijabilnom geometrijom za responzivne performanse u cijelom rasponu okretaja.

Ivan Cvetković

Tlak ubrizgavanja goriva povećan je s 250 bara na 350 bara. To poboljšava učinkovitost izgaranja radi postizanja veće snage i nižih emisija. Motor isporučuje 150 KS i 220 Nm okretnog momenta te često radi prvenstveno kao visokoučinkoviti generator, opskrbljujući električnom energijom dva elektromotora i bateriju, umjesto da uvijek izravno pokreće kotače. e-DHT, elektrificirani dvostruki hibridni mjenjač razvijen posebno za ovu primjenu, podržava isključivo električnu vožnju, serijski hibridni rad gdje motor prvenstveno radi kao generator, te paralelne hibridne i motorne načine pogona gdje se motor i elektromotori kombiniraju ili predaju ovisno o brzini i opterećenju.

Ivan Cvetković

Domaći je uvoznik pripremio dvije razine opreme, a koje se razlikuju u tek nekoliko nijansi. Znači, početni je 46.499 eura i odnosi se na Ultra razinu opreme. Tu se dobiva gotovo sve raspoloživo. Bez obzira pričamo li o brojnim ADAS sustavima, grijanom kožom obloženom upravljaču, kožnim sjedalima koja su sva grijana, a prednja i ventilirana, LED svjetlima... Uglavnom, 500 eura skuplji Ultra Suede paket donosi i panoramski krov, uzdužne krovne šine u crnoj boji, stražnja stakla s ugrađenim sjenilima, bežično punjenje mobitela te 360-stupanjski pogled s kamere.

Ivan Cvetković

U domaćem zastupstvu su svjesni kako je u ovom segmentu konkurencija velika, i da je na njima da budu prisutni, bez prevelikih očekivanja da će napraviti neke velike količine. Uostalom, i vodeći model segmenta, Škoda Kodiaq kreće na 37.440,22 eura za mildhibrid, odnosno SportLine Plus razina opreme plug-in hibrida stoji 43.522,50 eura.