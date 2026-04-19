Legendarni Renault Twingo stigao u potpuno novom retro stilu i električnom izdanju

Ovo je prvi model ovog francuskog proizvođača koji dolazi uz litij-željezo-fosfatnu bateriju kapaciteta 27,5 kWh. Pokreće ga elektromotor od 60 kW/82 KS koji 1200 kilograma težak automobil potjera s mjesta do 100 km/h za 12,1 sekundu. Početni model deset je eura povoljniji od 20.000 €

Nema sumnje u to koliko iskustva s malom gradskim automobilima ima Renault. Veliko iskustvo imaju i u proizvodnji električnih automobila jer se time ipak bave jako dugo, no kad gledamo profitabilnost onda ima je ipak trebala pomoć. Tako je nakon što su samostalno razvili novu generaciju Renaulta 4 i 5, oba isključivo u električnom izdanju, ipak su težili da još manji, Twingo naprave u suradnji s nekime. Navodno je prvotni plan bila suradnja s Volkswagenom, a čiji bi pandan bio ID.1. Ipak u nekom trenutku pregovori oko zajedničkog razvoja su pukli i francuski proizvođač potražio je iskustvo kineskih partnera koji su se već dokazali kao dobri (i brzi) u razvoju EV modela. Navodno je riječ o grupaciji Geely, no službene potvrde nema, iako ne skrivaju da su brzom razvoju pomogli partneri s istoka svijeta. U konačnici novi Twingo je dizajniran u Francuskoj, razvijen u Kini, a proizvodi se u našem susjedstvu, u Sloveniji. Dovoljan razlog za posjet Novom Mestu i tvornici Revoz.

U Sloveniji smo imali priliku djelomično razgledati proizvodnju novog Twinga, kao i isti isprobati na ruti koja je uključivala gradsku vožnju, lokalne prometnice te autocestu. Spomenimo kako je novi Twingo dugačak 378,9, širok 195,3 te visok 149,1 centimetar. Nastao je na AmpR Small platformi, koju dijeli s modelima 4 i 5. Iako je riječ o skromnim dimenzijama one su značajno veće u odnosu na prvog Twinga koji je bio dugačak 343 cm, a istovremeno je i gotovo 20 cm duži od prethodne, treće generacije. Dobra je stvar međuosovinski razmak od 249 cm, a što pored okretnosti u vožnji, znači i zavidnu razinu prostora u putničkoj kabini. Twingo ima pet vrata, i četiri zasebna sjedala.

Simpatičan dizajn

Renault je imao viziju ponuditi simpatičan dizajn, kao što je to bilo na originalu, pa s prednje strane izgleda kao da je Twingo nasmiješen, te je postignuta linija koja se s poklopca motora nastavlja na jednako nakošeno vjetrobransko staklo. Vidljivo je nekoliko dizajnerskih rješenja poznatih s prve generacije. Na prednjem poklopcu su tri otvora. Nekad su služili za hlađenje, a sada su tu na jednom od njih nalazi otvor za nadolijevanje tekućine za pranje vjetrobranskog stakla. Sprijeda se ističu polukružna prednja svijetla koja su sada izvedena u LED tehnologiji. Novi Twingo na stražnjem dijelu donosi razigrani natpis 'twingo', a isti se nalazi i u unutrašnjost, na komandnom grebenu, ispred suvozača.

U odnosu na veće modele iz 'retro serije', Twingo donosi neke nove ideje. Želja je bila učiniti električnu mobilnost jednostavnijom i dostupnijom što većem broju ljudi. U skladu s time tu je optimalno dimenzionirana LFP baterija. Osim što donosi veću trajnost i manju masu, dobivena je i nešto veća brzina punjenja. Litij-željezo-fosfatna baterija je kapaciteta 27,5 kWh pa uz deklariranu potrošnju od 12,2 kWh/100 km, prema WLTP-u, ima doseg od 263 km. Iz te se baterije napaja elektromotor od 60 kW/82 KS, koji 1200 kilograma težak automobil potjera s mjesta do 100 km/h za 12,1 sekundu. Slobodno možemo ustvrditi da je dovoljno za gradsku vožnju, jer do 50 km/h stiže za 3,85 sekundi i postiže najveću brzinu od 130 km/h.

Jedan motor, jedna baterija

Moguće je da će dio kupaca ovaj model koristiti isključivo u gradu, pa bi serijska opcija AC punjenja strujom snage 6,6 kW trebala biti dovoljna. To znači da mu za punjenje baterije od 10 do 100% treba nešto više od 4 sata na AC punjaču. Uz nadoplatu od 600 eura dobiva se AC punjenje od 11 kW, pa se maloprije spomenuta radnja odvija sati i pol brže. Dio iste nadoplate je i DC punjenje (koje u osnovnom izdanju nema), pa je za punjenje od 10 do 80% kapaciteta potrebno 30 minuta. Tad je Twingo sposoban i za lagodne vožnje na dulje staze. Punite li ga na običnu kućnu utičnicu, treba mu malo više od 13 sati bateriju napuni do kraja.

Twingo E-Tech electric jako je dobar izbor za gradske i prigradske vožnje, a funkcija One Pedal (serija kod bogatijeg paketa opreme) znatno olakšava kretanje kroz gužve. Upravljač je precizan i lagan, a maloprije spomenute dimenzije dozvoljavaju mu krug okretanja od 9,87 metara, što olakšava snalaženje i manje iskusnim vozačima. Mekaniji ovjes podešen je kako bi što bolje upijao gradske neravnine.

Jednostavna i pregledna unutrašnjost

Uzmemo li u obzir sve navedeno, kao i činjenicu da početni Twingo starta na manje od 20 tisuća eura, točnije 19.990€, uz poticaj države taj se auto može dobiti već za 12 tisuća eura, pa najmanji Renault počinje borbu s kineskom konkurencijom. Sigurno je plus za Twinga njegova dosadašnja reputacija kroz prethodne tri generacije, kao i činjenica da se proizvodi u susjednoj Sloveniji. Tu je i prtljažnik od osnovnih 205 litara, što se pomicanjem stražnja dva sjedala (17 centimetara pomaka) povećava na stotinu litara više, odnosno preklapanjem naslona do 1010 litara. Sve to znači da ovaj model u mnogim opcijama može biti i prvi izbor za brojne obitelji, iako je više zamišljen kao druga, gradska priča.

Ispred vozača smješten je 7-inčni digitalni zaslon instrumentne ploče, dok je na središnjem grebenu 10-inčni središnji zaslon multimedijskog sustava. Ispod središnjeg grebena poznate su fizičke komande klima-uređaja, odnosno ventilacije. Njihovu funkcionalnost upotpunjuju razigrane grafike i animacije razvijene posebno za Twingo. Zabava počinje pri ulasku u vozilo, uz zvuk dobrodošlice, a cijelo iskustvo prati originalna zvučna kulisa razvijena u suradnji s Jean-Michelom Jarreom, koja prema riječima iz Renaulta, vozača i putnike uvodi u svijet dobre energije.

Sve inačice Twinga E-Tech electric opremljene su povezanim multimedijskim sustavom s podrškom za Android Auto i Apple CarPlay (žično ili bežično). Sustav OpenR Link s ugrađenim Google uslugama, dostupan je u najbolje opremljenoj inačici Techno, i po prvi se put pojavljuje u A-segmentu automobila.

Dvije razine opreme uz 1600 eura razlike

Ponuda je vrlo jednostavna. Pripremljene su dvije razine opreme, Evolution i Techno. Početna stoji već spomenutih 19.990 eura, dok je nadoplata za bogatiju 1600 eura. Između ostalog ona je bogatija za adaptivni tempomat, karticu slobodne ruke (umjesto klasičnog ključa), kameru za vožnju unazad te One Pedal funkciju s komandama na upravljaču. Nadalje, tu je automatski klima-uređaj, vozačevo sjedalo podesivo po visini, Arkamys Auditorium audio sustav s navigacijom i Google uslugama. Spomenimo i automatsko uključivanje dugih svjetala, kao i brisača te prema naprijed preklopno suvozačevo sjedalo za lakši prijevoz duljih predmeta. Oba paketa opreme dolaze na 16-colnim čeličnim felgama s ukrasnim poklopcima, a moguća je nadoplata za 18-colne alu naplatke.

S obzirom na sve navedeno, ja bih svakako uzeo opremljeniju verziju, a na koju bi još nadoplatio 600 eura za brže AC punjenje i DC punjenje od 50 kW, kao i 350 eura za grijanje prednjih sjedala. Za 120 eura moguće je kod Techno razine nadoplatiti za dvije godine dodatne povezivosti (ukupno 5 godina). Ne želite li se zamarati mijenjanjem ljetnih/zimskih guma, za 300 eura je moguće dobiti cjelogodišnje gume.

Žive i privlačne boje

Nema šanse da novi Twingo neće donijeti određenu razinu živosti na brojne prometnice. Tome će doprinijeti i njegove boje. Osnovna je žuta i za nju nije potrebna nadoplata. Za 500 eura dobiva se bijela, dok je kod ostalih nadoplata 600 eura. Pored biserno crne i sive, ipak bi mogle biti mnogo popularnije crvena i zelena.

Spomenimo na kraju i Revoz. Mjesto je to gdje se Renaultovi modeli proizvode već dugi niz godina, i uvijek su unutar Renault grupe u vrhu po kvaliteti. U Revozu se Twingo proizvodio u drugoj generaciji od 2007. godine. Sedam godina kasnije započeli su i s proizvodnjom treće generacije, kao i njegovog tehničkog blizanca, modela Smart ForFour. Od 2020. krenuli su i s proizvodnjom električnog Twinga. Sadašnji je plan godišnja proizvodnja 60-ak tisuća primjeraka. Navodno bi se na istom mjestu trebali proizvoditi i bratski modeli s oznakama Nissana, kao i Dacije. Tada bi tvornica koja trenutačno zapošljava 1500 radnika mogla podignuti ukupnu proizvodnju na više od 100.000 primjeraka godišnje. U svakom slučaju, u situaciji kad mnogi europski proizvođači zatvaraju svoje proizvodne pogone, početak proizvodnje Twinga u Sloveniji znači i opstanak tvornice Revoz.

Kad govorimo o tome što je Twingo do sada značio za Renault, dovoljno je istaknuti kako je kroz generacije prodan u 4,1 milijun primjeraka, od čega se čak 2,4 milijuna odnose na prvu generaciju. Nema sumnje da su trenutačno neki drugi trendovi, pa ovaj segment danas čini tek nekih 5% tržišta, no valja imati na umu da se s elektrifikacijom borba za svakog kupca vodi i kod ovih najmanjih modela. Vjerujem kako će Twingo imat zapažen uspjeh jer gledamo li cijenu mislim da je mnogo bolje pozicioniran naspram recimo Renaulta 4, a da ne govorimo o 5-ici...