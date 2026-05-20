Mercedes-Benz G-klase - A tko to može bolje?

U nekoliko sati druženja na Experience centru adrenalin je neprestano rastao, a osmijeh s lica nije silazio. Dojmljiv je bio i posjet Magna Steyr proizvodnim pogonima gdje se ručno sastavlja svaki primjerak odabran prema želji ponosnog kupca

Nema puno automobila koji idu u kategoriju 'voliš ili ne voliš', bez onih koji nisu sigurni kojem taboru pripadaju. Jedan od njih svakako je Mercedes-Benzova G-klasa, popularna kocka. Popularna svakako za mene jer nemam problem istaknuti kako sam pripadnik onih koji ovaj automobil vole. Volim ga zbog neobičnog dizajna koji se tek po malo mijenjao iz generacije u generaciju, iako je u suštini zadržao isti izgled od samog starta. Pored toga, krenuli smo u ovaj svijet iste godine. '79 godište smo, a razlika je u tome što G-klasa ipak (ne toliko često) doživi neku dozu pomlađivanja, dok mene to ipak zaobiđe.

Ivan Cvetković

Da bi se u potpunosti razumjela fascinacija G-klasom, potrebno je vratiti se nekoliko desetljeća unatrag, u vrijeme kada ovaj model još nije bio simbol luksuza i prestiža, nego prvenstveno alat stvoren za izdržljivost i ekstremne uvjete. Naime, povijest započinje još tijekom 70-ih godina, kada je razvijeno robusno terensko vozilo namijenjeno vojnim i zahtjevnim civilnim potrebama. U suradnji s austrijskom tvrtkom Steyr-Daimler-Puch nastao je automobil koji je morao zadovoljiti iznimno stroge kriterije izdržljivosti, pouzdanosti i sposobnosti na najtežim terenima. Ovo je jedini Mercedes koji se ne proizvodi u Mercedesovim tvornicama. Od samog starta proizvodi se isključivo u Grazu, u tvornici koja danas nosi naziv Magna Steyr. Kao što sam spomenuo, prva generacija predstavljena je 1979. godine pod nazivom Geländewagen, što na njemačkom znači terensko vozilo. Već tada bilo je jasno da Mercedes stvara nešto posebno. Ne zaboravimo kako se ovaj model nudio i pod oznakama Pucha. Dizajn je bio jednostavan, funkcionalan i potpuno podređen praktičnosti. Ravne linije, velika stakla i robusna konstrukcija omogućavali su veliku preglednost i te iznimnu otpornost na ekstremne uvjete. Dok su drugi proizvođači često radili kompromise između terenskih sposobnosti i udobnosti, G-klasa od početka je razvijana bez kompromisa.

Tijekom godina ovaj je automobil (ili bolje rečeno civilni tenk) stekao reputaciju gotovo neuništivog automobila. Koristile su ga vojske, spasilačke službe, istraživači i avanturisti diljem svijeta. G-klasa prolazila je kroz pustinje, planine, džungle i arktičke uvjete s nevjerojatnom lakoćom. Upravo ta reputacija izdržljivosti postala je temelj njezina legendarnog statusa.

Dizajn koji ne stari, ali se modernizira

I dok se kroz godine nije bitnije mijenjao dizajn automobila, samo su se poboljšavale tehničke karakteristike te podizala ekskluzivnost i luksuznost G-klase. Tako se ovaj model počeo pretvarati u simbol statusa i prestiža. Veliku popularnost G-klasa stekla je tijekom 1990-ih i 2000-tih godina kada postaje omiljena među poslovnim ljudima, sportašima, glazbenicima i poznatim osobama. U odnosu na druge modele, unatoč luksuzu i modernoj tehnologiji, G-klasa nikada nije izgubila svoje originalne terenske sposobnosti. Prestiž je postao izražen uz AMG verzije. Kad su spojene AMG performanse i robusnost, dobiven je jedinstven proizvod. G-klasa nema konkurencije.

Kad govorimo o ekskluzivnosti možemo spomenuti kako kupci na odabir imaju iznimno velike mogućnosti. Kupci mogu birati od čega će biti izrađena sjedala, odnosno kakvog će biti izgleda i kakvih presvlaka. Na raspolaganju su 84 vrste. Serijski se nudi nekih 40 boja eksterijera vozila, dok je u sklopu Manufaktur linije moguće odabrati između 25.000 (dvadeset i pet tisuća) boja koje se ručno nanose pa njihova cijena iznosi 20 tisuće eura. Kad se uzmu u obzir sve opcije, moguće je preko milijun kombinacija pa je teško imat dva ista vozila. Inače, proizvodnja ovog modela je u gotovo u potpunosti ručna. Robot (samo jedan) tek obavlja postavljanje vjetrobranskog stakla.

Koliko je G-klasa danas statusni simbol, a ne vozilo koje se kupuje zbog njegovih terenskih mogućnosti, dovoljno govori činjenica kako tek 1 do 2 posto kupaca (ponekad) iskoristi nešto od njegovog fascinantnog 4x4 pogona. Kakve su pak njegove stvarne mogućnosti imao sam priliku uz nekolicinu kolega isprobati na poligonu. Riječ je o G-Class Experience centru u okolici Graza, koji se prostire na čak 100 tisuća kvadratnih metara. Pored off-road poligona tu je i on-road poligon gdje je moguće testirati eksplozivnost, ali i sigurnost G-klase. Riječ je o poligonu na kojem i onim najvećim skepticima oko toga kakvih je sposobnosti G-klasa rastu zazubice. Danas je u prodaji tek četvrta generacija (bile su tu još dvije generacije vojne verzije), a najdulje je trajala druga koja se proizvodila od 1990. do 2018. godine. Treća i četvrta generacija pobrinule su se i za suputnike na stražnjoj klupi gdje sada ima mnogo više prostora i udobnosti nego li je to bilo do tada. Ipak, najbolje je za upravljačem što je i meni izazivalo osmijeh na lice tijekom cjelodnevnog programa na poligonima. Dan je proletio.

Već pri dolasku na područje Experience centra, pored zračne luke Graz, počinju me prolaziti trnci. Trnci kakve sam prije više od 25 godina doživio kad sam bio u posjeti AMG-u, tad još zasebnoj 'tvornici', koju tek kasnije preuzima Daimler, odnosno Mercedes. AMG su osnovali bivši djelatnici Daimler-Benza, Hans-Werner Aufrecht i Erhard Melcher. AMG je u malom mjestu Affalterbach, pored Stuttgarta, radio posebne dorade Mercedesovih modela prema posebnim željama kupaca koji su htjeli imat svoj unikatni primjerak. Motori izrazito sportskih karakteristika su se, kao i ostatak automobila, sastavljali ručno i svaki je motor imao potpis majstora koji ga je sastavio. Navodno su majstori koji su sastavljali motore mogli po zvuku prepoznati motor koji su onu proizveli. Sada se preda mnom ukazala cijela paleta serijskih primjeraka G-klase. Od onih najslabijih, dizelskih pa preko potpuno električnog izdanja, kao i prestižnih AMG primjeraka.

Zaustavljena u povijesti

Visoka silueta, ogromni kotači, robustan izgled i karakterističan zvuk zatvaranja vrata stvaraju osjećaj moći kakav rijetko koji automobil može pružiti. To nije vozilo koje prolazi nezapaženo, ujedno je iznimno moderan iako je ostao vjeran svom izvornom identitetu. Legendarni dizajn i dalje je moderan i atraktivan. Priču započinjemo u velikom hangaru gdje nas čekaju domaćini kako bi nas uputili u plan aktivnosti. Plan je jednostavan - užitak na 100%. Ipak, u hangaru je još jedno iznenađenje. Riječ je o jantarnoj kocki izrađenoj od 44 tone sintetičke smole. U nju je ugrađena G-klasa iz prve godine proizvodnje (1979.), što simbolizira bezvremenost njemačkog terenskog modela. Riječ je o atrakciji pripremljenoj za sajam automobila u Detroitu 2018. godine. Nakon toga kocka je seljena na nekoliko lokacija povodom raznih aktivnosti, pa je tako stigla i do ne tako udaljenog nam Graza. U transportu je došlo do oštećenja i više nitko ne može garantirati prijevoz na novu lokaciju bez dodatnih oštećenja pa izgleda da će ovaj jedinstveni izložak još dugo vremena provest u Austriji.

Nakon kratkog brifinga i upoznavanja instruktora s kojima ćemo provesti nezaboravan dan krenuli smo na vožnje. Podijelili su nas u tri skupine, a ja sam imao priliku odabrati da moja grupa prvo kreće s modelom koji do sada nisam imao priliku voziti - G 580 s EQ tehnologijom. Znači, potpuno električno izdanje.

Ovaj poligon jedinstvena je pozornica za G-klasu. Svaka prepreka, svaki nagib, svaki bočni nagib i dinamična područja izgrađeni su tako da sami možete iskusiti neusporedive mogućnosti G-klase. Ovo nije obična staza. To je namjenski izgrađen teren osmišljen kako biste mogli istražiti G-klasu u stvarnim ekstremnim uvjetima iza volana. Tu su bočni nagibi do 35 stupnjeva, usponi od 100%, kao i vodena područja s gotovo metrom dubine. Ništa od toga nije problem za G-klasu. Pored brojnih prirodnih prepreka, vrlo je zanimljiva i ona umjetna. Riječ je o metalnoj konstrukciji Iron Schöckl, nazvanoj po poznatoj planini Schöckl pokraj Graza.

Schöckl je dugi niz godina najvažnije dokazno mjesto za G-klasu. Tu se isprobavaju novi modeli i dokazuju njihove sposobnosti. To je i razlog zašto u Mercedesu za G-klasu koristi izraz 'Schöckl proved'. Najbolje je što svatko ima priliku uživati u ovakvom danu, doduše uz jako puno odricanja. Ovakav adrenalinski dan stoji 2490 eura. Tu je i trodnevni program '1 na 1', čija se cijena penje na 9950 eura. Taj trodnevni program uključuje i vožnju stazom na Schöcklu gdje razvojni inženjeri testiraju mogućnosti modela koji će se tek naći u prodaji.

Moderna tehnologija u istom pakiranju

Tehnološki najnoviji model, G 580 s EQ tehnologijom može se pohvaliti s po jedinim elektromotorom na svakom kotaču, što znači da svaki može raditi za sebe kad god je to potrebno. Upravo je ovo model koji brojne prepreke, pogotovo kad govorimo i velikim usponima, rješava bez ikakve greške. Inače G-klasa ima blokadu prednjeg, srednjeg i stražnjeg diferencijala, što omogućava lagano svladavanje brojnih prepreka tako da se snaga raspodijeli i onda kada jedan ili više kotača izgube kontakt s podlogom. Tako je kod benzinaca i dizelaša. Kod električne izvedenice ti maloprije spomenuti elektromotori na svakom kotaču omogućavaju da G-klasom i oni bez ikakvog iskustva terenske vožnje mogu bez problema proći brojne prepreke. Ovaj model težak preko tri tone ima virtualno upravljanje momentom i nismo imalo niti jednu situaciju u kojoj bi bilo upitno funkcioniranje ovako pogonjene G-klase, a probali smo je na uzbrdicama, kao i nizbrdicama gdje je teško bilo pješke se popet odnosno spustit. Mačji kašalj za G 580.

Tu do izražaja dolazi funkcija Offroad Crawl koja se može podesiti u nekoliko stupnjeva i to ručicama iza upravljača. Riječ je o svojevrsnom terenskom tempomatu za niske brzine, kad se vozač treba samo usredotočiti na željenu putanju. Doziranje kočenja ili jačine pogona je izvrsno izbalansirano. Nevjerojatno je dok se uspinjete možete prebaciti u mod za vožnju u nazad i to bez ikakvog zaustavljanja ili usporavanja. Treba malo vremena da se na to priviknete jer ipak 'glava' misli kako je potrebno zaustaviti se da ne dođe do značajnih oštećenja. Nevjerojatno.

Posebno je bio dojmljiv prolazak kroz vodene barijere. G-klasa je pripremljena za brojne izazove, a voda je svakako jedna od njih. Prošli smo kroz vodu duboku 85 centimetra, iako ide i na dublje verzije. Bitno je ne voziti iznimno brzo. Kad se u vodu uđe normalnom brzinom, izazova nema jer naravno da je G-klasa sposobna gotovo glumiti amfibiju. Šalim se. Nije pripremljena za plovidbu, no prelasci preko brojnih potoka ili pak rječica za G-klasu ne predstavljaju nikakve izazove. Za nju je to normalno okruženje.

Valja napomenuti kako ulazak u putničku kabinu G-klase otkriva spoj luksuza najviše razine s osjećajem potpune dominacije nad cestom. Kožna sjedala, vrhunski materijali, digitalni kokpit i precizno izrađeni detalji stvaraju osjećaj kao da sjedite u privatnom salonu, a ne u terenskom vozilu. Pozicija sjedenja je visoka i moćna. Pogled kroz veliko i dosta pravilno postavljeno vjetrobransko staklo daje osjećaj kontrole i sigurnosti kakav se teško može opisati riječima. Pogled iz vozila pri penjanju maloprije spomenutim uzbrdicama ostavlja vam pogled samo u nebo.

Za brojne terenske zahtjeve najviše mi se svidio dizelski model 450 d, kojeg pokreće trolitreni redni 6-cilindraš od 270 kW / 367 KS koji je obogaćen blagohibridnom tehnologijom pa je tu još električnih 15 kW / 20 KS. Ovaj model treba svega 5,8 sekundi da s mjesta stigne do brzine od 100 km/h. Nešto je brži G 500 koji istu radnju obavi za 5,4 s, i to zahvaljujući snazi od 449 KS. Prestižni G 63 ima 585 KS i do stotke stiže za 4,4 sekunde. Najsnažniji je pak G 580 s EQ tehnologijom koji ima 587 KS.

Kao što se i iz tehničkih podataka može predvidjeti, AMG verzija i G 500 svoje najbolje lice, odnosno prednosti pokazuju na asfaltiranom poligonu. Tu smo imali priliku isprobati ubrzanje, slalom vožnje i nagle promijene smjera kao i sposobnost sigurnog zaustavljanja. Adrenalin je bio na iznimno visokom nivou na ovom 'lunaparku za odrasle'.

Prepreke kao da ne postoje

Veliku većinu dana sami smo bili za upravljačem uz jasno navođenje instruktora što da u pojedinom trenutku napravimo. Tako smo i modelom G 580 s EQ tehnologijom imali priliku isprobati G-Turn kad električnu G-klasu možete okretati u mjestu. Nema što, predstava za publiku samo takva. Korisnija je pak opcija G-Steering. Ovaj sustav pri malim brzinama snažno usporava ili blokira unutarnji stražnji kotač, dok vanjski kotači i dalje rade. Time se znatno smanjuje krug okretanja, pa se gotovo možete okrenuti oko nekog predmeta ili pak stupa pored ceste.

Pred kraj samog druženja imali smo priliku sjesti na suvozačko mjesto, a zanimljiv krug provezao nas je glavni instruktor i voditelj G-class Experience centra Miha Klojčnik. Vožnja električnom G-klasom dobila je novu dimenziju. Miha je gotovo od samog početka počeo juriti. Makadamska cesta preko 80 km/h, pa penjanje uzbrdicom od 35 stupnjeva brzinom od 50ak km/h, pa spuštanjem drugom stranom. Nastavili smo šumskim putevima, pa kroz već spomenutu vodu. Adrenalinska bomba. Osmijeh na licu ne silazi. Onda prebacivanje u drugi auto koji ide na Iron Schöckl. Metalnu konstrukciju koja ima nagib od 100%. To znači 45 stupnjeva. Povratak istim smjerom. Zaustavljanje na silasku pa prebacivanje u vožnju u nazad. Izazov? Za G-klasu nikakav. Za nas? Pomalo. Tu je bila prilika isprobati zašto ispred suvozača postoji vrlo čvrsta i masivna ručica.

G-klasa već dugi niz godina privlači i nekim posebnim izdanjima. Sjetimo se kako se svojedobno i Papa Ivan Pavao II vozio u G-klasi, a kroz godine bilo je tu mnogo posebnih verzija. Neki od njih bili su izloženi i u Grazu. Spomenimo G 500 4x4² kao i Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Teško da možete zamisliti što je sve Mercedes sposoban proizvest. Doduše, možda ipak Magna Stayer za Mercedes. Granice gotovo da ne postoje.

Fascinacija G-klasom ne proizlazi samo iz njezinih tehničkih sposobnosti. Ono što ovo vozilo čini posebnim jest emocija koju izaziva. Malo koji automobil može istovremeno pružiti osjećaj luksuza, sigurnosti, moći i dječačkog uzbuđenja. G-klasa svakako ima karakter. Ona nije sterilna ni bezlična. Svaki detalj, svaki zvuk i svaki pokret automobila imaju osobnost. To je vozilo koje vozača ne ostavlja ravnodušnim.

Pogledamo li cjenik, vidimo da je najpovoljnija električna G-klasa. Tako G 580 s EQ tehnologijom starta na 151.730 eura. Vrlo blizu mu je dizelsko izdanje s početnom cijenom od 164.619 eura. AMG verzija starta na 271.727 eura. Možda vas iznenadi, no preko 80% kupaca bira upravo posljednje navedeno izdanje. Uz malo 'igranja' konfiguratorom, lako se cijena popne i za više od 20%...

Na kraju, volio bi spomenuti kako vožnja G-klase u Experience centru nije iskustvo koje se lako zaboravlja. To je spoj adrenalina, luksuza, emocija i divljenja prema tehnologiji koja pomiče granice mogućeg. Takva vožnja ne ostavlja samo uspomenu na automobil, nego stvara potpuno novo razumijevanje onoga što jedan automobil može predstavljati. G-klasa definitivno nije samo prijevozno sredstvo. Ona je osjećaj moći, slobode i samopouzdanja. Ona je dokaz da automobil može imati dušu.