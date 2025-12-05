Modernija i naprednija Kia Stonic s cijenama od 21.049 do 31.999 eura

U ponudi su pet razina opreme te 1-litreni turbom opremljeni benzinca od 100 KS, a koji može biti i u blagohibridnom izdanju kad ima 115 KS

Ivan Cvetković petak, 5. prosinca 2025. u 06:00
📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Godinu lansiranja novih modela na domaćem, hrvatskom tržištu lagano završavamo popularnim Kijinim modelom Stonic. Riječ je o svojevrsnom crossoveru koji je s nama još od 2017. godine, a koji pripada sve popularnijem B-SUV segmentnu. O koliko je bitnom modelu za domaće tržište jasno nam pokazuje podatak da je nakon 11 mjeseci tekuće godine Stonic na 19. poziciji uz 909 registracija, isto kao i Škodina Scala. Najtraženiji Kijin model ove godine čini više od trećine svih registracija korejskog proizvođača. I lani je Stonic držao Kijinu prodaju završivši godinu uz 1146 registracija na 14. poziciji.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Stonic je tijekom 2020. godine imao malo veće dotjerivanje uz lansiranje i top modela u vidu GT-Line paketa opreme. I sada, na kraju 2025. godine GT-Line paket opreme trebao bi igrati sve veću ulogu, no naglasak je ipak na nešto skromnijim, srednjim razinama poput Life ili Pulse. No, idemo redom.

Naravno, velika promjena je u samom dizajnu, a Stonic prati posljednje dizajnerske smjernice na koje smo se već nešto privikli kroz električne modele poput EV3. Potpuno novi prednji, ali i stražnji dio djeluju daleko privlačnije i modernije, uz LED svijetla. Maska, odbojnik - sve je novo. Kia Stonic, modelska linija 2025. napravljena je na istoj platformi kao i do sada, a što znači da je međuosovinski razmak od 258 centimetara ostao nepromijenjen. Manje su tek promjene tek u samoj dužini, a to ovisi o samom izgledu maske odnosno branika. Zanemarivo. Inače, Stonic djelomično nadopunjuje i prazninu između modela Rio (s kojim dijeli platformu) te Ceed. Osnovni model stiže na 15-colnim čeličnim naplatcima, a što se nastavlja na alu izvedbe od 16 cola za naredne tri razine, odnosno 17-colne predviđene samo za GT-Line razinu.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Promjene s eksterijera nastavljaju se i u putničkoj kabini. Prve tri razine opreme (Smart, Life i Pulse) dolaze uz instrumentnu ploču koja je opremljena 4-inčnim TFT LCD zaslonom te 12,3-inčnim zaslonom multimedije na središnjoj konzoli. Dvije top izvedbe pak imaju dva 12,3-inčna zaslona. Jedan je TFT LCD umjesto instrumentne ploče te središnje smješten onaj za multimediju, a koji se zajedno nalaze ispod zajedničkog stakla pa čine značajan digitalni niz.

Naravno, kompletna je unutrašnjost podignuta na jedan nešto viši nivo. Korišteni su novi, kvalitetniji materijali, a koji zajedno čine dojam kvalitete daleko boljim. Ovisno i razini opreme, tu su 2 do 3 USB utora, a s pomoću kojih je moguće puniti druge uređaje.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Kako to i većinom biva s novim automobilima, povećana je i sigurnosna razina. Tu je prošireni paket naprednih sustava pomoći vozaču (ADAS). Često rezervirane za veća i vozila višeg segmenta, ove značajke pomažu pozicionirati model kao jednog od vodećih u klasi po pitanju sigurnosti. Nema smisla da sada nabrajamo sve mogućnosti, a koje su u mnogim slučajevima dostupne već od početnog modela, a ne samo onog najskupljeg.

Promjene su i u pogonskom dijelu, pa tako više nema 1,2-litrenog benzinca. Sada je tu samo 1-litreni turbo benzinski motor s izravnim ubrizgavanjem goriva (T-GDI). U osnovnoj varijanti on dolazi upregnut 6-stupanjskim ručnim mjenjačem. Već od druge, Life razine moguće je odabrati i izvedbu koja ima 7-stupanjski automatski mjenjač s dvostrukom spojkom (7-DCT). Ovaj motor razvija najveću snagu od 73,6 kW odnosno 100 KS i to u području od 4500 do 6000 okretaja u minuti. Tu je i najveći okretni moment od 172 Nm u području od 1500 do 4000 okretaja. Naravno, pogon je na prednju osovinu. Na drugoj i trećoj razini nadoplata za DCT mjenjač je 1400 eura, odnosno 1800 eura na Style razini.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Taj 7-DCT mjenjač je jedina opcija na mild-hibridnom izdanju. Riječ je izvedbi koja pored već spomenutog 1,0 T-GDI motora ima pomoć 48V bateriju za elektromotor kojime se smanjuje potrošnja goriva odnosno emisija ispušnih plinova. Mild-hibridno izdanje od 115 KS moguće je tek uz četvrtu, Style razinu opreme te isključivo za GT-Line model.

GT-Line model sve je traženiji model, doduše ne toliko na našem koliko na ostalim europskim tržištima. On je izgledom dotjeraniji i atraktivniji. Pored vanjskih razlika one su vidljive u putničkoj kabini gdje dolaze sjedala u kombinaciji tkanine i kože, kao i drukčiji, sportski upravljač.

Uglavnom, cijene kreću od 21.049 eura za početni Smart paket opreme, za obični benzinac i 6-stupanjski ručni mjenjač do 31.999 eura za GT-Line paket kod mild-hibrida opremljenog 7-DCT mjenjačem.

Izvadak iz cjenika - Kia Stonic

motor snaga oprema cijena
1,0 T-GDI 100 KS Smart 21.049 €
1,0 T-GDI 100 KS Life 22.049 €
1,0 T-GDI DCT 100 KS Life 23.449 €
1,0 T-GDI 100 KS Pulse 23.699 €
1,0 T-GDI DCT 100 KS Pulse 25.099 €
1,0 T-GDI 100 KS Style 24.999 €
1,0 T-GDI DCT 100 KS Style 25.799 €
1,0 T-GDI MHEV DCT 115 KS Style 27.999 €
1,0 T-GDI MHEV DCT 115 KS GT-Line 31.999 €

*1200 € popusta odobrava se za plaćanje gotovinom

 



