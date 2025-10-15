Nakon benzinskog i električnog, stigao i hibridni KGM Torres

U odnosu na do sada poznatog benzinca hibridni model pored samog pogona donosi i moderniju putničku kabinu s velikim panoramskim zaslonom koji objedinjuje dva zaslona od 12,3 inča

KG Mobility, odnosno KGM mnogima ne zvuči poznato, a što je razlog da se pomisli kako je riječ o još jednom kineskom proizvođaču koji zadnje vrijeme užurbano pristižu na domaće tržište. Ipak, nije riječ o kineskom brendu, a mnogima je lakše ako spomenemo kako je do nedavno ovaj proizvođač bio poznat kao SsangYong. Korejska je to marka koja užurbano traži svoj dio tržišnog kolača, a jedan od najbitnijih modela svakako je Torres.

Iako ovaj SUV postoji u potpuno električnom izdanju (uz jamstvo na bateriju do 1.000.000 km), ipak je daleko traženiji u benzinskom izdanju. To će se sada lagano mijenjati jer nam je upravo pristigao kao hibrid. Inače, ime Torres inspirirano je Nacionalnim parkom Torres del Paine u južnoj Patagoniji, često nazivanim 'krajem svijeta'.

Ivan Cvetković

U KGM-u su svjesni kako moraju pratiti neke trendove, a da je to lakše i brže (možda i jeftinije), ako se odlučite na suradnju s nekim tko je već dovoljno razvio neku tehnologiju. Tako je za Torres Hybrid korištena suradnja s kineskim BYD-om, a od kojeg je preuzeta hibridna arhitektura Dual-Tech. Riječ je o hibridnom sistemu koji smo u sličnom izdanju već imali priliku upoznati i na nekim Renaultovim modelima. Riječ je o spoju 1,5-litrenog četverocilindričnog turbobenzinca od 110 kW / 150 KS koji radi u Millerovu ciklusu te je uparen s dva elektromotora. Onaj snažniji od 130 kW / 177 KS koristi se za pogon, dok onaj manji, odnosno slabiji (129 KS), služi kao generator tijekom vožnje ili regenerativnog kočenja.

Serijski, paralelni ili električni načina vožnje

Ukupna snaga kompletnog sustava iznosi 204 KS uz 300 Nm maksimalnog okretnog momenta. Opremljen je automatskim e-DHT mjenjačem koji samostalno bira između serijskog, paralelnog i električnog načina vožnje. Sustav je opremljen i litij-ionskom baterijom kapaciteta 1,83 kWh iz koje se napaja pogonski elektromotor. Ona je proizvod Sunwoda, a koji je inače dobavljač baterija za Apple i Volkswagen. Baterija radi na 353 V te teži 40 kg. Zanimljivost je i 12-voltni LFP akumulator koji štedi mnogo mase u odnosu na standardni akumulator kakav se većinom koristi u automobilima. Torres Hybrid uz ovakav pogonski sklop ubrzava od 0 do 100 km/h u solidnih 8,5 sekundi, dok je najveća brzina elektronički ograničena na 180 km/h.

Ivan Cvetković

Proizvođač navodi kako ovako opremljen Torres ima mogućnost do čak 94% gradske vožnje obavljati u električnom modu, a što bi u konačnici trebalo dovesti do potrošnje od 5,9 litara, a što je za SUV ove veličine ako dobar rezultat. Vozačima se na odabir nude tri načina vožnje. Comfort je tu za svakodnevnu učinkovitost i tišinu, Sport za dinamičniju vožnju te Eco za maksimalnu uštedu goriva.

Manje dizajnerske korekcije

Dizajnerski gledano, Torres Hybrid donosi malo osvježenje u odnosu na do sada poznatog benzinca, a po uzoru na detalje koji su prisutni kod EVX izdanje, odnosno električne verzije. Male su razlike na vanjskom dijelu, dok su one ipak izraženije u putničkoj kabini. Tako hibridni Torres donosi panoramski široki zaslon koji kombinira 12,3-inčni digitalni zaslon koji zamjenjuje klasičnu instrumentnu ploču te 12,3-inčni središnji zaslon. Tanka armaturna ploča i horizontalno oblikovana središnja konzola poboljšavaju široko vidno polje. Pripremljeno je i ambijentalno osvjetljenje s 32 opcije boja koje se protežu po cijeloj unutrašnjosti, uključujući armaturnu ploču, središnju konzolu i obloge vrata.

Ivan Cvetković

Dostupne su tri kombinacije boja interijera: siva u dvije nijanse, crna i smeđa. Sjedala od prave kože kombiniraju ergonomski dizajn s mekoćom na dodir i iznimnom udobnošću. Vozačevo sjedalo s električnim podešavanjem u osam smjerova i lumbalnom potporom s električnim podešavanjem u 2 smjera doprinose ugodi putovanja. Prednja su sjedala grijana i ventilirana, dok su stražnja isto tako grijana.

Ivan Cvetković

Prodaja ovog hibridnog modela kreće ovih dana i poznata je početna cijena. Ona iznosi 33.890 eura za 1,5 T-GDI HEV s automatskim mjenjačem. Za sada nisu poznate ostale cijene, a valja istaknuti kako je ova cijena tisuću eura povoljnija od običnog benzinca s automatskim mjenjačem. U pripremi je i Black Edition verzija.