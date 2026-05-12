Nova karavanska izvedba Toyote bZ4X Touring može imati jamstvo na bateriju čak milijun kilometara

Ponuda je jednostavna. Dolazi uz bateriju od 74,7 kWh, osnovni paket opreme je s pogonom na prednje kotače, kao i uz pogon na sve kotače. ali AWD pogon je moguć i uz drugu razinu opreme. Cijene se kreću od 43.400 do 48.800 eura

Povremena kiša nije nas ometala dok smo uživali na cestama u okolici Bleda i Bohinja isprobavajući novi Toyotin model bZ4X Touring. Poznata je priča kako je Toyota dosta bojažljivo (i s greškom) ušla u pripremu električnih automobila, pa sada rade na boljem rješavanju početničkih izazova, nudeći sasvim nova rješanja. Nakon što su nedavno predstavili Urban Cruiser te C-HR+, potpuno električni kompaktni SUV model, sad je na red stigao karavanski bZ4X, koji u imenu ima dodatak 'Touring'.

Značajnih 14 cm povećanja

Pogled na vozilo, pogotovo na njegove bočne linije jasno pokazuje kako je riječ o modelu koji je nastao u suradnji s još jednim poznatim japanskim brendom. Da, tu je stručnjak za pogon na sva četiri kotača - Subaru. Upravo je taj dio nastao kao plod suradnje dvije japanske marke prednost nad ostalim 'konkurentima'. Prvo to je X-Mode sustav i Grip Control tehnologija koja potvrđuje da Toyota želi zadržati reputaciju marke koja nudi vozila sposobna za lošije ceste, snijeg i lagani off-road. Pored toga tu je i off road izgled automobila koji nije zamišljen samo kao gradski SUV, nego kao automobil za aktivan život.

Idemo redom. bZ4X Touring je za 14 centimetra dulji od do sada poznatog izdanja modela bZ4X, i ujedno je 31 cm veći od modela C-HR+. Tako broji 483 cm u duljinu. Touring je od svoje 'obične' verzije povećan u visinu za 2,5 centimetra, iako su nastali na istoj platformi međuosovinskog razmaka od 285 cm. Prostora u putničkoj kabini ima jako puno, no treba imati na umu kako su putnicima na stražnjim sjedalima koljena dosta visoko, što je problem mnogih EV modela.

Praktičnost bZ4X Touringa, odnosno karavana, svakako je u stražnjem dijelu vozila. Tu je prtljažni prostor od 669 litara (nešto manje kod AWD modela), što je značajno više od 452 litre do sada poznatog izdanja. Isto tako, preklapanjem naslona stražnje klupe moguće je povećati raspoloživi prostor do 1718 litara. Robusnost naglašavaju i krovni nosači koji mogu podnijeti opterećenje do 80 kilograma. bZ4X Touring može poslužiti i za vuču prikolice, što svakako ide u prilog njegovoj svestranosti. Početni, s pogonom na prednju osovinu ima deklarirani kapacitet vuče do 750 kg, dok je kod AWD modela ona duplo veća. Električni karavani mogu se izbrojati na prste jedne ruke, a onih s off-road predznakom se ne možemo ni sjetiti.

Tijekom testnih vožnji slovenskim prometnicama imao sam priliku isprobati izvedbu s prednjim pogonom koja se izvrsno snašla. Ugodna, 'turistička' vožnja prekrasnim krajolikom gdje se izmjenjivao red kiše, pa red sunca protekla je u ugodnom tonu, bez nekih izazova. Na kraju 60-ak kilometarske vožnje testiranje je završeno s potrošnjom ispod 12 kWh/100 km. Kolege koji su se uputili na drugu, brdovitiju rutu zabilježili su potrošnju manju od 17 kWh/100 km, što je svakako dobar rezultat za automobil nešto malo lakši od dvije tone.

Poboljšanja i u putničkoj kabini

Dobar je i osjećaj za upravljačem dorađene putničke kabine, iako doduše treba svojevrsna prilagodba na gomilu prekidača smještenih na sami upravljač. Dobra je stvar i što su neke bitnije funkcije na središnjem 14-inčnom zaslonu dodatno naglašene te su tu i fizičke tipke. Ispod zaslona, na središnjem grebenu su čak dva prostora za odlaganje, odnosno bežično punjenje pametnih telefona. Ispred njih je pak selektor načina vožnje, kao i prekidači parkirne kočnice s Hold opcijom, Eco mode kao i novi Snow mod vožnje posebno pripremljen upravo za model s pogonom na prednju osovinu.

Poseban naglasak stavljen je na digitalne funkcije vezane uz električni pogon, po uzoru na neke već poznate EV modele. Tako navigacija automatski planira rutu i predlaže punionice ovisno o stanju baterije i preostalom dosegu, što bi trebalo smanjiti stres kod dužih putovanja.

Ponuda modela bZ4X Touring iznimno je jednostavna. Ponudu otvara model Executive s pogonom na prednju osovinu, za koji je potrebno izdvojiti 43.400 eura. Riječ je o modelu koji pogoni elektromotor od 165 kW / 224 KS. Model je to čija se baterija može puniti putem AC utičnice do 11 kW odnosno do 150 kW uz DC izvor struje. Ovaj model treba 7,2 sekunde da s mjesta stigne do brzine od 100 km/h te ima deklarirani doseg od 591 km. Djeluje pošteno, i veselimo se testnom primjerku da to i sami isprobamo.

Druga opcija je ista razina opreme uz AWD pogon koji ima dodatni elektromotor na stražnjoj osovini. To je razlog povećanja snage na 280 kW / 380 KS kao i smanjenje dosega na 528 km. Ovaj model stoji 47.900 eura. Želite li pak bolje opremljeno izdanje onda je tu Style paket koji stoji 48.800 eura te između ostalog donosi i Lane Change Assist, Front Cross Traffic Alert, panoramski krov, 9 zvučnika i JBL premium audio sustav, prednji radijalni grijač, ventilaciju prednjih i grijanje stražnjih sjedala kao i mogućnost AC punjenja do 22 kW. Ovaj je model skuplji tek 900 eura. Sve navedene cijene uključuju aktualni popust od 4 tisuće eura.

Samo jedna opcija baterije

Svi modeli dolaze uz jednu bateriju. Tu biranja nema. Riječ je o bateriji kapaciteta 74,7 kWh, odnosno iskoristivog, neto kapaciteta 71 kWh. Iz Toyote naglašavaju kako je njena iskoristivost mnogo bolja nego što je bio slučaj na prvim primjercima modela bZ4X. Također, uz poboljšano upravljanje temperaturom te opciju predkondicioniranja baterije poboljšan je način punjenja pa gotovo da nema razlika u punjenju tijekom toplijeg odnosno hladnijeg vremena.

Nadoplata za metalik boju je 720 eura, dok se za 1100 eura dobiva biserna boja. Tri su moguće nadoplate za ProTect zaštite. Zaštita alu naplataka stoji 58 eura, dok se za 97 eura dobiva zaštita unutrašnjosti. Najskuplja, 381 euro vrijedna je zaštita izvana. Toyota uz bZ4X Touring nudi i stanice za punjenje kojima je moguće upravljati i MyToyota aplikacijom. Upravo aplikacija omogućava brojne mogućnosti, a jedna od njih je i digitalni ključ koji omogućava jednostavno dijeljenje vozila između vlasnika i dodatnih korisnika.

Pohvalna stvar je i jamstvo. Tu je redovno jamstvo od 3 godine ili 100.000 kilometara, a što uz Relax program održavanja ide do 10. godine starosti ili 200.000 km. Upravo uz Relax program održavanja Toyota (ne plaća se dodatno) napominje da daje jamstvo na bateriju do 1,000.000 kilometara, uz zadržavanje barem 70% njenog kapaciteta.