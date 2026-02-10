PV5 nova je linija dostavnih modela korejske Kie. Ima i putničku verziju

Naravno, riječ je o potpuno električnim modelima, s baterijama od 51,5 kWh i 71,2 kWh te početnim cijenama od 42.999 eura za cargo verziju odnosno dvije tisuće eura više za putničku inačicu

Kia se ponovno vraća u segment dostavnih vozila. Nema sumnje kako bi se elektrifikacije voznog parka najprije i najbrže trebala desiti u dostavnom segmentu, u segmentu gdje se kilometri mnogo više vrte. Toga su svjesni i kod korejskog proizvođača, pa je u skladu s time Kia pokrenula novu liniju proizvoda koja se krije iza slogana Platform Beyond Vehicle (PBV). Njihov prvi model je PV5, a koji smo i sami imali priliku isprobati u susjednoj Sloveniji, u njihovim najpoznatijim toplicama, Termama Čatež.

Ivan Cvetković

Model PV5 je srednje veliki, tzv, jednotonski kombi koji je predviđen u sedam verzija, a za sada su tu dvije. Prodaju otvaraju cargo i putnička verzija, a u narednom razdoblju ponuda će se kontinuirano širiti. Riječ je 469,5 centimetara dugačkom vozilu s velikom staklenim površinama. Dakako, pričamo li o putničkom izdanju. Za sada je tu verzija s pet sjedala, a koja će se kasnije nadopuniti i s trećim redom sjedala. Vozilo izgleda dosta kockasto i pravilno, ustvari podsjeća me na vozila kakva sam prije dvadesetak godina viđao u Japanu.

Naglasak na praktičnost

Praktičnost je nazivnik koji se traži od ovakvih vozila, a taj dio Kia želi naglasiti korištenjem programa AddGear. On omogućujući kupcima da prilagode unutrašnjost vozila modularnim dodacima koji nalikuju namještaju po mjeri. Ovaj sustav omogućuje jednostavno dodavanje ili modifikaciju komponenti i nakon kupnje vozila. Tu su prilagodljivi prostori pohrane, s više mjesta za pohranu unutar pojedinačnih ladica. U modelu Passenger, ladice su strateški postavljene na lijevoj strani vozačevog sjedala, na stražnjoj strani podne konzole, na pomoćnoj ručki u trećem redu sjedala i na oblozi prtljažnika.

Ivan Cvetković

Tu je mogućnost kliznih vrata na obje strane vozila, a koja mogu biti i električno pokretana. Na dostavnom modelu stražnja su vrata dvokrilna, dok se na putničkoj verziji otvaraju prema gore. U tehnološkom pogledu, PV5 dolazi uz 7-inčni zaslon umjesto instrumentne ploče te središnji 12,9-inčni zaslon. Infotainment sustav temeljen je na Android Automotive OS-u te je omogućeno ažuriranje putem bežične veze (OTA). Izvrsna je stvar da je od prije nekoliko dana i na hrvatskom tržištu omogućena Kia Connect aplikacija za pametne telefone. Doduše, Kia Connect modul u vozilima bit će dostupan nešto kasnije, ne i na modelima koji se prvi isporučuju.

Putnička i dostavna verzija

Govorimo li o cargo izdanju, bitno je znati kako uz 41,9 centimetara visine PV5 ima najniži utovarni prag. Stvarno je nizak. Tovarni prostor od 4,4 kubna metra može primiti dvije europalete, a opremljen je i kukicama za vezanje tereta. Kasnije dolazi i verzija s povišenim krovom, a kad obujam raste na 5,1 kubna metra. Niski utovarni prag ipak ima i svoja ograničenja, pa je prostor od kraja vozila do kraja kotača po podu i dosta sužen.

Dodatna praktičnost (osim u početnoj razini opreme) je vidljiva i u funkciji V2L. Znamo li da ovakva vozila koriste brojni obrtnici koji su svakodnevno na terenu, uz ovu funkciju olakšano im je korištenje električnih alata, odnosno nadopuna baterija aku alata. V2L punjenje je moguće do 3,6 kW. PV5 je moguće pretvoriti i u vozilo za kampiranje, kada ova funkcija isto tako dolazi do izražaja. Za one koji imaju više vozila, dobra stvar je i besplatna Fleet Management System usluga upravljanja voznim parkom. Preko Kia aplikacije dostupna je za flote za do 5 vozila, dok je za veće flote tu profi verzija u Kia Pleos Fleet aplikaciji.

Ivan Cvetković

Za PV5 su predviđene dvije baterije, obje litij-ionske. Slabija je neto kapaciteta 51,5 kWh, a snažnija 71,2 kWh, s time da se sada na početku prodaje nudi samo veća. Uz nju ide elektromotor od 120 kW/163 KS, dok slabija napaja elektromotor od 89 kW/121 KS. U oba slučaja na raspolaganju je okretni moment od 250 Nm. U oba slučaja maksimalna brzina je elektronski ograničena na 135 km/h. Službeni domet po WLTP-u je 297 km dok verzije s manjom baterijom odnosno 416 km s baterijom većeg kapaciteta. Negdje kasnije se očekuje i kraće dostavno izdanje koje će biti raspoloživo i uz još manju bateriju od 43,4 kWh.

Dvije baterije i tri paketa opreme

U dostavnom segmentu oko 50% vozila se dorađuje prema specifičnim zahtjevima kupaca, a kako bi vozila bila što iskoristivija. U skladu s takvim potrebama Kia je za ovaj model pripremila potpuno novu tvornicu, a koja može zadovoljiti i brojne posebne zahtjeve kupaca. Pored toga, Kia i lokalno ima suradnju s brojnim specijaliziranim tvrtkama koje rade prilagodbe na zahtjev kupaca. Jedna od njih je i verzija prilagođena korištenju osobama s invaliditetom, s platformom koja omogućava ulazak invalidskih kolica u stražnji, inače teretni dio vozila. Kasnije se očekuju i izvedbe Drop Side, Box Van i Freezer Box.

Za dostavnu verziju Kia je pripremila šest raspoloživih boja, dok putnička verzija ima tri više. Bijela boja je osnovna, 720 eura košta metalik boja, a 890 eura perla boje. Već od druge razine opreme prednja su sjedala i kolo upravljača grijani. Prve dvije verzije dolaze na 16-colnim čeličnim felgama, dok najbolji paket opreme sadrži 16-colne alu felge. Samo prva razina opreme ne sadrži toplinsku pumpu. Na redovne cijene nadoplaćuje se 200 eura za pripremu vozila i transport, dok je kod dostavne verzije nadoplata od 400 eura potrebna za četverovratnu verziju. Također, na navedene cijene odobrava se poput od 3 tisuće eura za plaćanje gotovinom.

Izvadak iz cjenika - Kia PV5