Redizajniran i dorađen Kia Sportage starta na 33.300 eura za turbobenzinac od 150 KS

Pripremljeno je pet razina opreme, a samo početne dolaze uz 6-stupanjski ručni mjenjač, dok je veći naglasak na 7 DCT mjenjaču s dvostrukom spojkom. Pripremljena je i verzija s pogonom na sve kotače

Kao što smo i najavili prije dva i pol mjeseca, Kia je na domaće nam tržište dovela redizajnirano izdanje popularnog SUV modela Sportage. Ključne osobine dorađenog izdanja su novi prednji odbojnik i maska, novi izgled naplataka, novi stražnji farovi i odbojnik, kao i novi volan s dva kraka. Tu je i bolja povezivost uz Connected Car Navigation Cockpit. Dorađeno izdanje naraslo je 2,5 centimetara u dužinu, na ukupno 454 cm, dok je istovremeno sniženo za 5 milimetara, na 164,5 cm. Sportage je model koji se može pohvaliti s vrlo izdašnim prostorom za noge na stražnjoj klupi uz 99,6 centimetara.

Ivan Cvetković

Ovisno o motorizaciji, raspoloživi su naplatci od standardnih 17 cola, preko onih za broj većih do 19-colnih. Dotjeranije GT-Line izdanje može biti raspoloživo, ovisno o motorizaciji uz 18 ili 19 cola velike aluminijske naplatke. Bijela boja je osnovna i za nju nije potrebna nadoplata, ali je 849 eura potrebno nadoplatiti za neku od metalik verzija, odnosno 949 eura za perla izdanje. Novost je i mat srebrna verzija na PHEV GT-Line modelu. Za najbolja GT-Line izdanja moguća je i dvobojna verzija gdje je većina boja moguća i u dvobojnom izdanju pa se dodaje kontrastni, crno obojeni krov. Nadoplata je 600 eura.

Ivan Cvetković

Nema sumnje kako dorađena putnička kabina ostavlja mnogo bolji dojam, a koji sada odiše i laganim luksuznim notama. Pored novog dvokrakog kola upravljača, novost je i Connected Car Navigation Cockpit (CCnC) s dvostrukim 12,3-inčnim zakrivljenim panoramskim zaslonima i novim 10-inčnim head-up zaslonom (HUD). Bolja povezivost i ažuriranje nešto je što smo spominjali i prilikom najave ovog dorađenog izdanja. Tu su i bolja kvaliteta korištenih materijala, kao i ambijentalno osvjetljenje. Sad je tu i bežična projekcija Android Auta ili Apple CarPlaya, a kasnije se očekuje i digitalni ključ 2.0 uz koji bi trebalo biti dostupno otključavanje odnosno zaključavanje vozila putem pametnog telefona.

Vratio se dizelski model

Novosti ima i pod poklopcem motora. Osnovno je 1,6-litreni turbobenzinac od 150 KS (do sada 160 KS) koje dolazi uz ručni ili 7 DCT mjenjač, a pripremljeno je i jače izdanje od 180 KS. Ova verzija dolazi isključivo uz 7 DCT mjenjač, kao i AWD pogon te u najboljem GT-Line paketu opreme. Kasnije se očekuje i hibridno te plug-in hibridno izdanje od 239 odnosno 288 KS. Novost je povratak dizelskog motora, i to jedino u blago-hibridnom izdanju od 136 KS. Ovisno i razini opreme, i tu je ručni odnosno 7 DCT mjenjač.

Ivan Cvetković

Kia je za Sportage pripremila i vrlo širok asortiman dodatne opreme. Nju bi mogli podijeliti u nekoliko segmenata, od dizajna, zaštite i transporta, do udobnosti, sigurnosti i naplataka. Tako su tu razne naljepnice za dodatnu personalizaciju vozila, zatim recimo zaštitne folije za zaslone u putničkoj kabini ili pak složiva kuka u kompletu s instalacijama...

Pet razina opreme

Kia Sportage se sada može odabrati u čak pet razina opreme kod 1,6 T-GDi turbobenzinca od 150 KS. Početna Smart razina dolazi uz 6-stupanjski ručni mjenjač i stoji 33.299 eura. Idući paket nosi naziv Fresh, a koji isto tako ide isključivo uz ručni mjenjač. Stoji 34.999 eura, a između ostalog je bogatiji za grijanje prednjih sjedala i obruča upravljača, automatski, a ne ručni klima-uređaj i stražnje ventilacijske otvore. Tu se dobiva i senzor za kišu. Ovaj, Fresh paket opreme prva je opcija i kod dizelskog modela, a za koji je potrebno izdvojiti 36.999 eura. Ova razine oprema moguća je i uz 7 DCT mjenjač, a za što je potrebno 2 tisuće eura nadoplate, dok sve bogatije opremljene verzije dolaze isključivo uz ovaj mjenjač s dvostrukom spojkom.

Ivan Cvetković

Za dodatnih 2300 eura kod benzinca, odnosno 1900 eura kod dizelaša dobiva se Fresh Plus paket opreme. On između ostalog donosi električno podesiv i prilagodljiv lumbalni dio vozačevog sjedala, grijanje prednjih i stražnjih sjedala, ukrasne letvice u metalik boji te dodatno zatamnjena stražnja stakla. Prve dvije razine opreme ispred vozača imaju 4-inčni TFT zaslon odnosno središnji 12-inčni, a od ove razine ispred vozače je 12,3-inčni TFT, odnosno središnji zaslon multimedije iste dijagonale. Pripremljene su i polugice 7 DCT mjenjača na upravljaču te sustav bežičnog punjenja pametnog telefona.

Dojmljiva GT-Line verzija

Iduća opcija je Style paket koji kod benzinca stoji 43.499 eura, dok je kod dizelaša 45.499 eura. Tu se dobiva daleko više tehnoloških sustava koji povećavaju sigurnost vožnje, ali i električno podesiva prednja sjedala, uz činjenicu da dolaze u kombinaciji kože i tkanine. Tu je i ambijentalna rasvjeta, 18-colne alu felge, dvofunkcionalna prednja LED svjetla s pomoćnim osvjetljenjem, kamera 360 te električno otvaranje vrata prtljažnika. Za dobar zvuk tu se brine Harman / Kardon premium audio sustav uz po dva prednja i stražnja zvučnika odnosno visokotonca.

Najbogatije je GT-Line izdanje, a koje je i dizajnerski dotjerano. Prepoznatljivo je po dvobojnim kožnim sjedalima, s time da prednja imaju mogućnost i ventilacije. Unutrašnjost donosi i LED svjetlo za čitanje (sprijeda i straga), kao i LED osvjetljenje prtljažnika i putničke kabine. I kolo upravljača je presvučeno dvobojnom kožom, a ispod kojeg su aluminijske papučice. Prednja su svjetla za maglu također u LED tehnologiji, a tu je i krovni otvor. Putnička kabina donosi i head-up zaslon. Slabija benzinska verzija uz GT-Line paket stoji 47.699 eura, odnosno 50.899 eura uz snažnije izdanje od 180 KS i AWD pogon. Dizelska opcija stoji 49.699 eura.