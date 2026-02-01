Redizajnirani i dotjerani Tonale sada sportskijeg duha uz više mogućnosti

Birati se može između pet razina opreme (Tonale, Sprint, Ti, Veloce i Sport Speciale), kao i jednog dizelaša, 1,5-litrenog benzinskog mildhibrid od 175 KS te 1,3-litrenog benzinca u plug-in varijanti

Alfa Romeo je već gotovo bila na izdisaju, no lani predstavljeni maleni SUV model Junior osigurao je novi injekciju živosti u ovaj talijanski automobilski dragulj. Doduše, neki će ustvrditi da to nema veze s onim strastvenim Alfinim modelima iz prošlosti, no to je neka sasvim druga priča i danas nama nebitna. Na krilima popularnosti modela Junior odlučeno je učiniti atraktivnijim i model Tonale.

Najveće dizajnerske promjene ovogodišnje linije modela Tonale vidljive su na prednjem dijelu automobila. Stražnji dio vozila ostao je gotovo bez ikakvih promjena, tako da će glavno raspoznavanje ustvari biti na sprijeda. Što to znači? Pa tu je sada nova Scudetto maska, odnosno rešetka hladnjaka. Ona je sada udubljena, a nema sumnje kako je inspirirana legendarnim modelom 33 Stradale i i GT 2000. Osvježenje je vidljivo i na donjim usisnicima zraka, poput onih na modelu Junior, dok su dodatni bočni otvori prerađeni u trkaćem jeziku kultne Giulije GTA.

Više poveznica s modelom Junior

Crno-bijeli prednji i stražnji amblemi Alfa Romea još jedna poveznica su s Juniorom, dok crni natpis Tonale straga na paketima opreme Veloce i Sport Speciale upotpunjuju estetsku nadogradnju. Nosač registracijske oznake vraćen je na sredinu, a ponuda boja je nadopunjena s tri nove - Rosso Brera (crvena), Verde Monza (zelena) i Giallo Ocra (zlatno-žuta). Ukupno je u ponudi osam boja. Dinamičnost vožnje povećana je time što je trag kotača proširen za 8 mm. Privlačnost pak povećavaju novi 19 i 20-colni naplatci.

Putnički prostor evoluirao je s novim materijalima i detaljima. Tu su nove kombinacije boja i završnih obrada, poput novih sjedala ‘cannelloni’ (rebrasto tkanje) presvučenih crvenom kožom s atraktivnim šavovima ili dvobojnom crno-bijelom Alcantarom. Potonja u kombinaciji s bogatom instrumentnom pločom presvučenom Alcantarom s kontrastnim šavovima. Unutrašnjost je obogaćena kontrastnim šavovima na instrumentnoj ploči, oblogama vrata i naslonu za ruke, ovisno o odabranoj vrsti sjedala. Unutrašnjost od kože ili Alcantare opremljena je sprijeda boljim sjedalima električki podesivim u osam smjerova, zajedno s električnim podešavanjem u četiri smjera lumbalne potpore, grijanjem i ventilacijom. Upravljač i mlaznice za pranje također su grijane za potpunu udobnost u svim godišnjim dobima.

Puno je to opisa. Ipak, ono najbitnije, a isto tako iznimno važno pravim Alfa vozačima je izostalo - ručica mjenjača. Sad je rotacijski selektor mjenjača, smješten na redizajniranoj središnjoj konzoli. Ipak, omogućeno je mijenjanje stupnjeva prijenosa pomoću aluminijskih ručica na upravljaču. Povrh selektora mjenjača je i DNA prekidač, a pomoću kojeg se karakter automobila može prilagoditi preferencijama i stilu vožnje.

Nema više ručice mjenjača

Samo u lansiranom izdanju Sport Speciale, na instrumentnoj ploči dostupno je novo višebojno ambijentalno svjetlo s efektom gradijenta, čiji je dizajn inspiriran kožom zmije, poznatim Alfa Romeovim Biscione. Unutrašnjost i dalje krase zasloni od 12,3 i 10,25 inča, ali napredak je korištenje nove generacije softvera te nove 360° kamerom visoke rezolucije. Sve to za još bolji ugođaj tijekom vožnje.

Kad smo kod vožnje, vrijeme je da spomenemo i koje su pogonske opcije raspoložive. Alfa Romeo je zamislio tri opcije, a za sada se kod nas nude samo početne dvije. Za top verziju još nisu objavili cijenu, a riječ je o plug-in hibridu koji kombinira 1,3-litreni benzinski motor te elektromotor za najveću snagu od 270 KS, a koji ima i Q4 pogon na sva četiri kotača. Zanimljivost je kako ustvari početnu ponudu čini dobro poznati 1,6-litreni turbodizelaš od 130 KS i 320 Nm maksimalnog okretnog momenta, a što je sve veći raritet. Najveći naglasak je na modelu 1,5 Ibrida. Riječ je o blagom hibridu s 48V tehnologijom, koji raspolaže sa 175 KS i kombiniranih 240 Nm okretnog momenta.

S novom strategijom ponude, Alfa Romeo Tonale već od samog starta ima bolje posložene pakete opreme. Početna je opcija Tonale, a na koju se nastavljaju Sprint, Ti i Veloce. Tu je i još jedno izdanje Sport Speciale, a pripremljeno samo povodom lansiranja.

Tonale dolazi uz potpuna LED prednja i stražnja svjetla s karakterističnim 3+3 svjetlosnim potpisom i 17-inčnim Aerodinamico kotačima s dijamantnim rezom. Unutrašnjost sadrži crnu tkaninu i Scuba sjedala s logotipom Biscione, kontrastne Biscotto šavove na instrumentnoj ploči i oblogama vrata te kožni upravljač. Tu je 12,3-inčna digitalna instrumentna ploča Telescope te Alfa Connect infotainment sustav s 10,25-inčnim zaslonom. Sposoban je za bežično zrcaljenje, Apple CarPlay i Android Auto, kao i povezane usluge. Tu je sustav bez ključa, dvozonska automatska klima sa senzorom kvalitete zraka. Sigurnost osiguravaju napredni sustavi poput inteligentnog adaptivnog tempomata, automatskog upravljanja dugim svjetlima, prednjih i stražnjih parkirnih senzora sa stražnjom kamerom, automatskog kočenja u nuždi s prepoznavanjem pješaka i biciklista, pomoći za održavanje vozne trake i nadzora pozornosti vozača.

Četiri razine opreme + Sport Speciale

Novost je Sprint verzija uz sjajno crni body kit s kontrastnim detaljima u mat tamno sivoj Miron boji, zatamnjenim staklima i 18-inčnim Petali kotačima s dvobojnom završnom obradom. U unutrašnjosti stižu aluminijski pragovi vrata i papučice te višebojna ambijentalna svjetla. Infotainment sustav obogaćen je integriranom navigacijom, koja se može vidjeti i na Telescope instrumentnoj ploči.

Treća opcija je Ti. Sjajni crni okviri prozora i posebna značka na blatobranima znakovi su raspoznavanja. Putnički prostor dolazi s crvenim ili crnim kožnim sjedalima, električno podesivim u osam smjerova (prednja) te s električnom lumbalnom potporom, grijanim i ventiliranim, s upravljačem i grijanim mlaznicama za pranje.

Vrh ponude je Veloce koji naglašava sportski karakter. Obogaćen je 19-inčnim Stile kotačima, posebnom oznakom na blatobranima, LED Matrix prednjim svjetlima, crvenim Brembo kočnim čeljustima, dvostrukim kromiranim ispušnim cijevima u Plug-in Hybrid verziji i stražnjim Tonale logotipom u crnoj boji. Dinamika vožnje postignuta je s DSV elektroničkim ovjesom.

Posebnost je u Sport Speciale Launch Edition izdanju, a koji će se nuditi samo sada, na početku lansiranja. Istaknute značajke eksterijera su srebrni detalji na bočnim pragovima i stražnjem braniku, sjajno crne Brembo kočne čeljusti i bijeli natpis Alfa Romeo. U unutrašnjosti su sjedala u crno-bijeloj Alcantari, instrumentna ploča presvučena Alcantarom, kontrastni bijeli šavovi i ambijentalna svjetla sa specifičnim vizualnim elementima na instrumentnoj ploči. Lansirano izdanje nudi mogućnosti prilagodbe u svim bojama iz palete, uključujući kontrastni crni krov.

Izvadak iz cjenika