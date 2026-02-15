Stigao je novi Clio i to trenutačno samo s benzincem i hibridom. Kreće od 20 tisuća eura

Novi je model 6,7 cm dulji, 11 mm viši, 39 mm širi, dok je za 8 mm duži i međuosovinski razmak. Narastao je i prtljažni prostor na 391 litru obujma

U ovo iznimno užurbano vrijeme na tržištu automobila Renault je u prodaju pustio novu generaciju popularnog modela Clio. Spomenimo kako je ovaj model u dosadašnjih pet generacija prodan u više od 17 milijuna primjeraka, a samo lani je isporučen u više od 230 tisuća jedinica. O snažnosti modela Clio mnogo govori i činjenica da je s nama od 1990. godine.

Ide prema C-segmentu

Pripada iznimno popularnom B-segmentu automobila, a u kojem ovaj francuski proizvođač već ima nešto veći Capture te dva električna modela - 4 i 5. Narastao je 6,7 centimetra, na ukupno 411,6 cm, a čime se opasno približio većem, C-segmentu. Nešto je viši i širi, a za 8 milimetara je i veći međuosovinski razmak. Dodatnu vozačku dinamičnost dobio je činjenicom da je povećan trag kotača, i to 3,9 cm sprijeda je jedan centimetar straga, pa uz veće kotače pruža i više zadovoljstva vozačima. To smo se i sami uvjerili tijekom testnih vožnji od Zagreba prema Slavoniji, a Clio se izvrsnim pokazao na dionici od Kutjeva prema Feričancima, na zavojitim cestama.

Ivan Cvetković

Potpuno novi dizajn eksterijera tijekom prvih vožnji pokazao se jako dobrim, susreli smo i zavidan broj ostalih sudionika u prometu koji su se okretali za njim. I meni je sjeo odmah svojom pojavom. Djeluje više razigranije, a što prate i maloprije spomenute tehničke promjene koje mu daju dinamičnost u vožnji. Nagađa se kako bi neke od novih dizajnerskih smjernica uskoro mogle zadesiti i ostale modele, iako za sada za to još nema službene potvrde.

Više mjesta u putničkoj kabini

Putnička kabina ipak je dio vozila koji pokazuje daleko više poveznice s ostalim aktualnim modelima. Tu je prepoznatljiv upravljač, iza kojeg su ugrađeni novi digitalni zasloni. Upravo ni dominiraju prednjim dijelom putničke kabine. Posebnu pozornost privlače novi materijali te ambijentalno osvjetljenje. Suvozačev dio armaturne ploče obložen je tkaninom i obasjan pozadinskim LED svjetlom. U najboljoj inačici Esprit Alpine, tekstilne presvlake zamijenjene su Alcantarom, dok rubove armaturne ploče krasi metalna završna obrada.

Povećanje dimenzija svakako će osjetiti putnici na stražnjoj klupi koja sada raspolaže s više prostora. Više je prostora za noge, za stopala. Prostor za odlaganje također je veći. Središnja konzola sada ima pretinac s poklopcem s mekim zatvaranjem, poput korica futrole za tablet (ovisno o inačici). U putničkom prostoru na raspolaganju su dvije USB-C utičnice sprijeda, bežični punjač (ovisno o inačici) i 12 V utičnica straga. Prtljažnik ima obujam od 391 l, a zahvaljujući nižem utovarnom pragu (za 40 mm u odnosu na prethodnu generaciju), utovar i istovar sada su još jednostavniji.

Clio se može odabrati uz neku od tri razine opreme. Starta Evolution, srednja nosi naziv Techno dok je najopremljenija Esprit Alpine. Početno izdanje dolazi s indikatorom promjene stupnja prijenosa, 7-inčnim informativnim zaslonom u boji ispred vozača, središnjim 10,1-inčnim multimedijski sustavom s 4 zvučnika i OpenR link sustavom. On omogućava bežičnu povezivost telefona putem Apple CarPlay i Android Auta.

Već kod srednje razina ispred vozača raste digitalna instrumentna ploča na 10-inča, dok središnji dio donosi više multimedijskih sadržaja. Među ostalim, na raspolaganju su Google Maps (navigacija), Google Assistant (glasovno upravljanje) i Google Play. Tako je raspoloživo više od 100 aplikacija čija dostupnost ovisi o državi u kojoj se vozilo prodaje. Aplikacije i podatkovni paket dio su samog sustava pa nije potrebno spajati pametni telefon putem funkcija Android Auto ili Apple CarPlay. Time se osigurava sigurnija i ugodnija upotreba široke palete softvera.

Uvodi se i nova ponuda za korisnike vozila marke Renault: podatkovni paket s 2 GB prometa mjesečno. Ova pogodnost vrijedi tri godine, a u pripremi su i paketi za korištenje nakon proteka tri godine.

Google olakšava korištenje

S idućim ažuriranjem, Google Assistant zamijenit će novi AI pomoćnik Gemini. On omogućava prirodniju komunikaciju, pa znači da više ne treba pamtiti točne naredbe da biste izrazili što želite. S Geminijem možete razgovarati prirodno, kao da razgovarate s pravom osobom, i bez poteškoća obavljati i složenije zadatke. Također, možete prekidati rečenice ili kombinirati različite jezike. Gemini će biti dostupan u svim Renaultovim vozilima s multimedijskim sustavom OpenR Link s ugrađenim Google uslugama, uključujući i ona već prodana (putem bežičnog ažuriranja).

Kad govorimo o pogonskim opcijama, prvo spominjem onu koja još nije dostupna - Eco-G. Riječ je o dobro znanoj zamjeni za dizelske inačice, a koja donosi tvornički opremljen benzinac plinskim instalacijama. Baza mu je 1,2-litreni trocilindarski motor (120 KS), a koji dolazi uz automatski EDC mjenjač. Zahvaljujući povećanom spremniku ukapljenog naftnog plina od 50 litara (umjesto dosadašnje 32 l), Clio Eco-G može prijeći i do 1450 kilometara bez nadolijevanja goriva, što ga svrstava među automobile s najvećim dosegom. On se očekuje negdje na ljeto, i to navodno po istoj cijeni kao osnovni benzinac.

Plinski model dolazi na ljeto

Taj osnovni benzinac je isti koji se nalazi i u Eco-G opciji. Trocilindarski benzinski motor TCe 115 razlikuje se od prethodne generacije, i osnova je Full Hybrid E-Tech 200 KS sklopova koji se nude u modelima Austral, Espace i Rafale. Zahvaljujući izravnom ubrizgavanju i učinkovitosti Atkinsonova ciklusa nudi jako dobru učinkovitost i nisku potrošnju goriva. Serijski dolazi uz 6-stupanjskim ručni mjenjač, a opcija je i automatski 6-stupanjski mjenjačem s dvostrukom spojkom (EDC). Njime se može i ručno upravljati uz pomoć polugica na upravljaču. Ja sam vozio tu početnu benzinsku verziju koja ide vrlo solidno, a i uz jako 'tiskanja' trošio je manje od 7 litara, uz dosta vožnje autocestom.

Ivan Cvetković

Oni ekološki osvješteniji vozači na odabir imaju Full Hybrid E-Tech 160 KS. Nasljednik je to dosadašnjeg modela, koji je bio na osnovi 1,6-litrenog benzinca, dok je sada tu 1,8-litrena verzija. Osigurano je 22 Nm više okretnog momenta. Novi hibrid koristi poznatu arhitekturu s termičkim motorom i dva električna motora, povezanih inteligentnim mjenjačem s više načina rada koji je izveden bez spojke. Snaga kompletnog sustava povećana je sa 145 na 160 KS pa je vožnja još ugodnija i učinkovitija. Povećan je i kapacitet baterije. Tako sada iznosi 1,4 kWh umjesto 1,2 kWh, a broj kombinacija rada povećan je s 14 na 15 za što glađe promjene u vožnji. Nova tehnologija unaprijedila je performanse i skratila vrijeme ubrzanja od 0 do 100 km/h za jednu sekundu (8,3 sekunde). Istodobno, potrošnja sada iznosi 3,9 l/100 km, a emisija CO2 je na tek 89 g/km. Kažu da se ovako opremljen Clio može voziti na struju do 80% vremena u gradu i njegovoj okolici. Manji potrošači doveli su do toga da je za tri litre, na 39l, smanjen obujam spremnika goriva.

Može i uz financiranje

Novi Clio dostupan je u sedam boja, uključujući dvije nove: crvena Absolute (s lakom u boji) i zelena Absolute. U ponudi su i bijela Glacier, siva Gunmetal, siva Schist, crna Starry i plava Iron. Zelena boja bi mogla biti popularna jer se dobiva bez nadoplate, dok je za ostale potrebno izdvojiti 600 eura. Brojnim promjenama Clio bi svakako trebao biti model koji zahvaća još veći krug kupaca.

Ivan Cvetković

Niže su navedene cijene, s time da se na njih odobrava dodatnih 500 eura popusta, kao i produženo jamstvo na 5 godina, ako se odlučite na Renault financiranje. Jedna je opcija kredit do 3 godine, bez kamate, a kreditira se iznos do 13 tisuća eura. Druga je opcija leasing, također bez kamate, i to na tri godišnje rate. Uz ugovor o održavanju moguće je i jamstvo do 10 godina.

Održivost u brojkama

33,9 % materijala od kojih je sačinjen novi Clio potječe iz kružnog gospodarstva.

17,3 % plastičnih dijelova proizvedeno je od recikliranih materijala.

100 % plastike u stražnjem nosaču odbojnika proizvedeno je od recikliranih materijala.

92 % tkanine od koje su izrađene presvlake dobiveno je od recikliranih vlakana, uz tekstil Unial i Twinda u inačici Esprit Alpine.

50 % strukture armaturne ploče izrađeno je od recikliranih polimera.

50 % naplataka u inačici Esprit Alpine proizvedeno je od recikliranog aluminija, čime se štedi 350 kg CO₂ i što odgovara 4000 kilometara vožnje u novom Cliju.

Deset ključnih brojki za Renault Clio

1 - prvo mjesto u prodaji u Francuskoj i Europi (prva polovina 2025.).

6 - broj generacija Clija od 1990. godine.

29 - broj naprednih sustava za pomoć u vožnji u novom Cliju.

35 - broj godina otkako je Clio na tržištu i u srcima vozača.

89 - rekordna vrijednost emisije CO 2 u g/km za novi Renault Clio full hybrid E-Tech 160 KS.

120 - broj zemalja u kojima je Clio dostupan od prve generacije.

Više od 1000 - broj primjeraka Clija koji svakodnevno siđu s proizvodne linije u tvornici u Bursi.

1990. - godina predstavljanja prve generacije Clija.

Izvadak iz cjenika - Renault Clio