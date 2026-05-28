Stigao Leapmotor B10 plug-in, uskoro i kompaktni B05 u električnom izdanju, oba dobrih cijena

Svaki tjedan auto jedan. Ispada da gotovo svaki tjedan u Hrvatskoj dobivamo neki novi model, i u većini slučajeva riječ je o kineskim proizvodima. Tako smo i ovaj tjedan započeli vožnjom Leapmotora koji u prodaju pušta dva modela. Prvo je tu riječ o još jednom SUV modelu, doduše koji i nije toliko nepoznat, model B10, a onda i hatchback modelu B05. Kažem za B10 kako nije u potpunosti nepoznat zato jer se potpuno električno izdanje već neko vrijeme nalazi u prodaji, dok se sadašnje proširenje odnosi na plug-in verziju. Pa krenimo redom.

Ivan Cvetković

Prilikom predstavljanja novog modela Ivan Spajić, voditelj marke Leapmotor istaknuo je kako njihovu marku krasi 'izvrsnost na dostupan način'. Cilj im je ponuditi napredne povoljnije modele uz visoku tehnološku razvijenost. Doduše, ja bih rekao kako su kineski modeli napravljeni po istoj špranci. Uz iste postavke, tek uz male razlike. Ovo je još jedan takav model. Izgledom slični, tehnologijom isto tako, bez obzira govorimo li o EV izdanju ili novopridošlom plug-in.

Model B10 je SUV model iz kompaktnog C segmenta koji broji 451,5 centimetara dužine, 187,3 cm širine te 165,2 cm visine na međuosovinskom razmaku od 273,5 cm uz razmak podnice od tla na 18 cm. Model je to koji nudi vrlo zavidnu razinu prostora u putničkoj kabini, no to se osjeti u prtljažniku. Možda bi bilo bolje koji centimetar manje prostora za putnike, pa bi prtljažnik bio izdašniji od 430 litara.

Govorimo li o EV izdanju, tu je moguće odabrati Pro verziju koja uz bateriju od 56,2 kWh ima doseg od 361 km, dok ProMax koristi bateriju kapaciteta 67,1 kWh što bi trebalo biti dovoljno za 434 km dometa. Sad je pristiglo PHEV izdanje koji pored 50-litarskog spremnika benzina ima i bateriju od 18,8 kWh pa ima i deklarirani kombinirani doseg od 900 km. Čisti EV domet je 86 km. Ovaj plug-in hibrid je iz Range Extender kategorije. To znači kako se automobil uvijek pogoni elektromotor od 160 kW dok 1,5-litreni benzinac služi kao generator. To znači da on ne pogoni direktno automobil već proizvodi struju koja onda služi za pokretanje elektromotora. Taj generator je od 50 kW, dok direktno punjenje baterije iz vanjskog izvora može biti putem AC punjača od 6,6 kW odnosno govorimo li o DC punjenju onda je snaga punjenja 46 kW.

Predviđena su četiri moda rada, s time da su dva samo za EV verziju te dva kad u pogonu sudjeluje i benzinski motor. Odabiru se samostalno na centralnom zaslonu, a na kojem se obavljaju sve bitne funkcije. Fizičkih tipki, osim onih na upravljaču odnosno oko njega – nema. EV je za svakodnevnu vožnju, EV+ je mod s više snage, Fuel je za dulja putovanja te Power+ kad zatreba najviše snage.

Maloprije spomenuti središnji zaslon je 14,6-inčni u 2,5K HD izvedbi kojeg pokreće Qualcomm 8155 čip i Leap OS 4,0 Plus. Korisnicima vozila na raspolaganju je i Leapmotor aplikacija s pomoću kojih je moguće upravljati svim bitnim funkcijama, a koja može služiti i kao ključ za ulazak u vozilo.

Ponuda je vrlo jednostavna i čine je dvije razine opreme - Style i Design. Početna razina donosi automatski klima-uređaj, Bluetooth&NFC ključ, panoramski krov, Car Play i Android Auto aplikacije, šest zvučnika, stražnje parking senzore i kameru 360 stupnjeva, 18-colne alu naplatke, LED prednja i stražnja svjetla te 17 ADAS sustava. Početna razina dolazi uz sivu tkaninu u unutrašnjosti, dok Design paket donosi svijetlo ili tamno sivu eko-kožu. Dodatni odabir je između šest boja eksterijera (plava, ljubičasta, bijela, siva, crna i srebrna).

Bogatija Design razina pored već spomenute eko-kože donosi i vozačevo sjedalo podesivo u 6 smjerova, dok se suvozačevo može podesiti u četiri smjera. Prednja su sjedala grijana i ventilirana, automatski su sklopivi bočni retrovizori, unutrašnjost je upotpunjena ambijentalnim osvjetljenjem dok su vrata prtljažnika električno pokretana. Broj zvučnika je povećan na 12, B10 je opremljen i senzorom kiše te donosi zatamnjena stražnja stakla. Zanimljivost je i da se se suvozačevo sjedalo može u potpunosti preklopiti, čime se na stražnjem sjedalu dobiva zavidan prostor za odmor.

Na vrlo kratkoj testnoj ruti imali smo priliku isprobati B10 PHEV koji obavljao sve zadaće onako kako se očekuje, uz nešto teže 'tjeranje' da proradi Power+ mod uz najveću snagu. Za pokretanje vozila bitno je i karticu za ulazak u vozilo, koje se otključava prislanjanjem uz vozačev retrovizor, postaviti u prostor na središnjem grebenu. Za više iskustva ipak ćemo trebati pričekat pravi test vozila.

Došli smo i do cijene. Početna cijena je 29.990 eura za Style razinu opreme, dok bogatije opremljen Design stoji 31.990 eura. Ipak, povodom lansiranja pripremljena je pogodnost od čak 3 tisuće eura. Tako se početni B10 PHEV može nabaviti za 29.990 eura, odnosno za dvije tisuće eura više i bogatiji paket.

Idemo sad na B05. SUV-ovi su sve češća pojava u salonima te na cestama, pa je zanimljivo kad na tržište stigne neki model koji nije iz tog segmenta. B05 je model koji ubrzo stiže u domaće prodajne salone, a riječ je električnom hatchback modelu. U Leapmotoru napominju kako je riječ o sportskom modelu, no nisam baš siguran koliko ta riječ ima previše smisla kad eksplozivnost donosi gotovo svaki električni model, a sportski detalji su u povojima. Doduše, hvale se Launch Control funkcijom uz koju ovaj kompakt stiže do brzine od 100 km/h za 6,7 sekundi.

B05 je nastao na platformi istog međuosovinskog razmaka od 273,5 cm, s time da je dugačak 443 cm, visok 152 te širok 188 cm. Dizajn donosi koeficijent otpora zraka (Cd) od 0,26 što je navodno najbolje u segmentu. Postavljen je na 19-colne kotače, dok putnička kabina donosi detalje poput zaslona kao kod modela B10. Baterija je integrirana u šasiju što donosi više prostora u putničkoj kabini. Dojam je još bolji uz panoramski krov. Kao i kod modela B10, prtljažnik bi mogao biti veći. Na raspolaganju je tek 345 litara obujma.

Koriste se i iste baterije kao na modelu B10. Znači da je početna od 56,2 kWh koja zbog manje težine i bolje aerodinamike donosi doseg od 401 km, dok veća baterija od 67,1 kWh ima doseg od 482 km. AC punjenje ide do 11 kW kad je potrebno 3 odnosno 3,5 sata da se napuni od 30% do 80% dok uz istosmjernu DC struju punjenje ide do 140 do odnosno 174 kW pa se nadopuni na istu razinu za 16 odnosno 17 minuta.

Pogon je na stražnju osovinu gdje se isporučuje 160 kW / 218 KS odnosno 240 Nm maksimalnog okretnog momenta. Maksimalna brzina je 170 km/h, no dobro znamo kako se rijetki električni modeli voze iznad zakonskog okvira. Uz 14 senzora i kamera pripremljen je 21 ADAS sustav, što doprinosi vrlo visokoj razini sigurnosti. Kao i kod modela B10, i ovdje je na raspolaganju Leapmotor aplikacija za upravljanje svim bitnijim funkcijama vozila.

Predviđene su dvije razine opreme Style te Design s time da početna razina dolazi uz slabiju bateriju, a bogatija uz snažniju. Style paket uz Pro bateriju od 56,2 kWh stoji 27.990 eura, dok je za Design uz ProMax bateriju od 67,1 kWh potrebno izdvojiti 30.990 eura. Kao i kod modela B10 PHEV, i ovdje je pripremljena pogodnost za prve kupce, a koja iznosi 2000 eura. Tako se početni model može nabaviti za 25.990 eura. Jamstvo na vozilo je 6 godina, dok je na bateriju 8 godina.