Stigla je kineska limuzina produženog dometa, do 1250 km za 32.990 eura

U ogromnom svijetu SUV i crossover automobila prava je rijetkost kad na naše tržište stigne model koji ne pripada ovim kategorijama vozila. Tak je bilo i jučer kad su nam iz Auto Hrvatske predstavili novi model iz Forthing linije modela. I ne bi vjerovali, nije riječ o električnom modelu. Naime, S7 iako postoji i u potpuno električnom izdanju, na naše je tržište stigao kao REEV. Extended Range Edition je ustvari hibridna verzija kod koje se za pogon koristi prvenstveno elektromotor dok se uz pomoć benzinskog modela omogućuje produljene dosega tako da on proizvodi struju kojom se pokreće elektromotor. No, idemo redom.

Model S7 je 493,5 centimetara dugačka limuzina nastala na novoj Super Cube EMA platformi međuosovinskog razmaka 291,5 cm. Iako to možda tako ne djeluje na oko, u stražnjem dijelu skriva se prtljažnik obujma 496 litara. Prostora na prednjim sjedalima ima koliko god vam je potrebno, dok straga ipak nije tolika raskoš, a problema s ulaženjem odnosno izlaženjem imat osobe višeg rasta. Naime, to je posljedica nisko postavljenog krova koja kontinuirano pada do gotovo samog ruba vozila.

Forthing S7 Ivan Cvetković

Odgovorni smatraju kako je ovo model kojim se dostojno mogu boriti s premium modelima pa tako konkurenciju vide u Audijevom modelu A5 e-Hybridu. Nema sumnje kako je kineski proizvođač napravio dobru stvar ponudivši bogatu opremu, no uspoređivati se s njemačkim premium proizvođačima ipak je neka druga razina.

Forthing S7 Ivan Cvetković

Za pogon ovaj REEV model koji se počeo prodavati na domaćem tržištu koristi spoj elektromotora i benzinskog motora, a gdje potonji služi isključivo kao ispomoć, dok automobil uvijek pokreće elektromotor. Kad govorimo o elektromotoru znajmo kako se radi o izvedbi snage 154 kW i 310 Nm maksimalnog okretnog momenta, a koji se prenose na stražnju osovinu. On se napaja iz Armor LFP baterije od 28,4 kWh. Istu je moguće nadopunjavati putem vanjskog AC priključka, a što s obzirom na snagu punjenja od 6,6 kW traje oko 4,5 sata, odnosno 30ak minuta koristi li se DC od 80 kW za nadopunu od 30 do 80% kapaciteta baterije. Naravno, nadopuna ide i uz rekuperaciju, kao i samim radom benzinskog motora, a riječ je o 1,5-litrenom benzincu od 77 kW. Znači, benzinac je tu isključivo kao generator struje.

Forthing S7 Ivab Cvetković

Ovako opremljen S7 s mjesta do brzine od 100 km/h stiže za 7,2 sekunde, a za svaku pohvalu je vrhunska aerodinamičnost. Tu je vrijednost Cd koeficijenta otpora zraka od 0,191, a što S7 stavlja na sami vrh kad je riječ o serijskim automobilima. To svakako ide u prilog čistom EV dosegu od 156 do 174 kilometra, odnosno ukupnom dosegu do 1250 km s punom baterijom i rezervoarom goriva. Deklarirano ubrzanje do 100 km/h je 7,2 s, dok je maksimalna brzina 165 km/h.

Forthing S7 Ivan Cvetković

Dojmu luksuza u prilog idu vrata bez okvira oko stakla, što povećava dojam elegantnosti. Ručice za otvaranje vrata se uvlače, a tu je i veliki panoramski stakleni krov površine 1,9 kvadratnih metara. Navodno je sposoban blokirati 99,9% UV zraka, a iako ne previše praktično, uz auto dolaze is dva sjenila koja se mogu fizički postaviti u putničku kabinu da se 'sakrije' stakleni krov.

Forthing S7 Ivan Cvetković

Jednostavnost ponude jedna je od svakako pozitivnih rješenja. Kupci na raspolaganju imaju jednu razinu opreme za koju je potrebno izdvojiti 32.990 eura. Birati se može između jedne od pet boja eksterijera, a to su zelena, plava, crvena, crna i bijela. Još jedan je mogući odabir, a riječ je o tamnom ili svijetlom uređenju putničke kabine. Sada, na početku lansiranja ovog modela pripremljena je i dodatna pogodnost za određenu količinu vozila, odnosno kupaca, a odnosi se na financijsku pogodnost u pogledu besplatnog osnovnog i kasko osiguranja za prvu godinu te besplatno održavanje za prvih pet godina. Navodno je riječ o uštedi od tri tisuće eura.

Forthing S7 Ivan Cvetković

Jamstvo na kompletno vozilo iznosi pet godina odnosno 150 tisuća prevaljenih kilometara, odnosno osam godina ili 200.000 kilometara kad govorimo o jamstvu na visokonaponsku bateriju. Auto Hrvatska je povećala broj prodajnih i servisnih mjesta pa se osim u Zagrebu Forthing modeli mogu kupiti i u Osijeku, dok je servis dostupan i u Poreču, Rijeci, Splitu, Zadru i Karlovcu.