Stigla nam je i najmanja električna Kia – EV2 po cijeni od 25.999 eura

Riječ je o modelu koji se proizvodi u Slovačkoj Žilini, jednoj od najmodernijih tvornica korejskog proizvođača

Ivan Cvetković četvrtak, 25. lipnja 2026. u 06:05
📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Nije prošlo niti deset dana od kako sam imao priliku isprobati novi Kijin model EV5, koji se nudi po cijeni od 52 tisuće eura. Riječ je o kompaktnom električnom SUV modelu koji je namijenjen kupcima koji ipak na raspolaganju imaju nešto ozbiljniji budžet. Sad smo pak ima priliku sjest za najmanji električni model poznatog korejskog proizvođača. Riječ je o modelu EV2 koji je ulazak u svijet elektrifikacije. Model je to koji je prvenstveno namijenjen gradskom prometovanju, no naravno, kao i kod ostalih automobila nije nesposoban niti za nešto duža putovanja.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Idemo redom. Riječ je o automobilu laganog SUV oblika koji broji 406 centimetara duljine, a nastao na platformi s međuosovinskim razmakom od 256,5 centimetara. Time je nešto kraći od vrlo dobro prihvaćenog modela XCeed, iako je dimenzijama daleko sličniji nešto manjem modelu Stonic. EV2 djeluje vrlo zanimljivo, možda čak i nešto veće od onoga što pokazuju same brojke. Dojam je dosta robusnog vozila koje je široko 180 cm te visoko 157,5 cm.

Kia je za EV2 pripremila pet razina opreme. U osnovnoj razini opreme postavljen je na 16-colne naplatke. Kod osnovnog modela riječ je o čeličnoj opciji, dok su kod dvije iduće razine iste veličine alu naplatci, dok su na četvrtoj razini dva broja veći alu kotači. Uz najbogatiju GT Line razinu opreme dolaze 19-colni alu naplatci. Trenutačni je plan da se kasnije u prodaju pusti i posebna Black Line serija.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Prednja sjedala osiguravaju sasvim zavidnu razinu prostora, dok prostranost stražnjih sjedala ovisi o odabranom modelu. Naime, moguća je opcija stražnje klupe koja može (smije) primiti tri putnika, dok je tu i verzija s dva stražnja sjedala. Taj je model registriran za 4 putnika. Kad je riječ o modelu s 4 sjedala, veličina prtljažnika ide od 300 litara, što se kliznim pomicanjem tih sjedala može povećati do 400 litara. Verzija s pet sjedala ima prtljažnik od 362 litre. Dodatnih 15 litara nalazi se ispred prednjeg poklopca gdje je tzv. frunk, dovoljan za smještaj kablova za punjenje vozila.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Prvi, Lite paket opreme dolazi s maloprije spomenutih 4 sjedala i cijenom od 27.999 eura. Dojam je kako je ovo model pripremljen da bi se mogla 'opravdati' što povoljnija cijena, dok se ipak daleko veća popularnost očekuje od nešto boljih razina opreme. Druga je oprema Pulse, skuplja 2100 eura, a bogatija za sustav grijanja baterije, 5 sjedala, već spomenute 16-colne alu naplatke, krovne nosače, dvozonski automatski klima-uređaj, i visokotonski zvučnik (pored već četiri serijska)...

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Iako je riječ o najmanjem električnom Kia modelu, zanimljivo je da se već od početne razine opreme ispred vozača nalazi 30 inčni ccNC kokpit. On se sastoji od 12,3-inčnog info zaslona ispred samog vozača, pored kojeg je 5,3-inčni zaslon klima-uređaja, te je pored njega još jedan 12,3-inčni središnji zaslon osjetljiv na dodir. Tehnološki riječ je o vrlo naprednom sustavu koji omogućava brojne korisne sustave poput navigacije, AI asistenta, digitalnog ključa, plaćanja iz vozila.... Kasnije se očekuje i ccNC Lite koji neće podržavati navigaciju, bežična (OTA) ažuriranja karata ili mogućnost plaćanja u automobilu. Očekuje se da će nadogradnje za povoljnije ccNC Lite sustave biti ograničene na streaming glazbe.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Treća, Air razina opreme skuplja je tek 400 eura, a između ostalog donosi i suvozačko sjedalo podesivo po visini, grijanje prednjih sjedala te upravljača, dvostruko dno prtljažnika, kuke za pričvršćivanje mreže u prtljažniku, električno sklopiva bočna ogledala te senzor za kišu. Upravo bi ovo mogao biti jedan od najtraženijih paketa opreme.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Sva ova prva tri paketa opreme dolaze uz slabiju 42,2 kWh bateriju koja napaja elektromotor od 107,8 kW/145 KS. Uz ovu pogonsku opciju dolazi i Sky paket opreme, koji se nudi i uz veću bateriju od 61 kWh, iz koje se napaja elektromotor od 99,5 kW/135 KS. Sky razina opreme uz manji bateriju stoji 31.899 eura, te između ostalog uključuje i LED osvjetljenje za čitanje, sprijeda i straga, 2 LED svjetla u stražnjem dijelu vozila, LED osvjetljenje prtljažnika, LED svjetlima na štitnicima za sunce, 18-inčne alu naplatke, prednja stakla sa zaštitom od sunca, te dodatno zatamnjena stražnja stakla, automatski sklopive ručice na vanjskom dijelu, bežično punjenje mobitela... Trebate li model s većom baterijom budite spremni za nadoplatu od 3100 eura.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Trenutno najskuplji i najbolje opremljeni je GT-Line model koji dolazi isključivo uz veću bateriju. Stoji euro manje od 40 tisuća, što svakako nije malo, iako donosi i sustav za izbjegavanja sudara prilikom vožnje unazad, daljinsko parkiranje putem ključa, napredan adaptivni tempomat, električno podesiv vozačevo sjedalo, držače za čaše su središnjem stražnjem naslonu za ruke, sjedala presvučena umjetnom kožom, hlađenje prednjih sjedala, sportski upravljač, metalne papučice, 19-colne alu naplatke, toplinsku pumpu, kameru 360 stupnjeva, USB punjače od čak 100 W, aplikaciju Kia Connect, Harman/Kardon premium audio sustav, digitalni ključ...

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Na sve do sada navedene cijene odobrava se poput od 1200 eura u slučaju plaćanja vozila gotovinom, dok je okrugli popust od 2000 eura pripremljen za one koji se odluče na Kia Smart financiranje. Trebam spomenuti i kako je nadoplata od 720 eura potrebna za metalik boju. Stotinu eura skuplja je perla boja, dok je 1000 eura potrebno izdvojiti za mat boje.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Maksimalna brzina svih opcija ograničena je na 160 km/h, dok je deklarirani doseg od 317 do 453 kilometra, a koji ovise o odabranoj bateriji odnosno razini opreme. Serijsko AC punjenje je 11 kW, dok se spominje kako će biti moguća i nadoplata za 22 kW AC punjenje. Za sada još nisu objavljeni podaci o DC punjenju. Navedi se tek nadopuna od 10 do 80%, kao i kod većine električnih modela može obaviti unutar 30 minuta.

EV2 je prvi Kia model koji ima jedinicu za nadzor u kabini (ICMU). Integrirana u retrovizor, sustav analizira pažnju vozača i položaj putnika u stvarnom vremenu kako bi podržao poboljšane sigurnosne funkcije usklađene s najnovijim Euro NCAP protokolima radi minimiziranja ozljeda u slučaju aktiviranja zračnog jastuka. Nedavno ažuriranje Kia aplikacije uvelo je 3D vizualizaciju vozila, koja je u početku bila dostupna na EV9, a sada je uvedena na sve EV modele, uključujući EV2. Ova značajka oživljava Kia EV modele i omogućuje kupcima digitalni pregled točne konfiguracije svog vozila, uključujući boju vanjštine i raspored sjedala.

U Kiji su uvjereni kako je ovo model kako bi mogao biti jedan od glavnih konkurenata Renaultovim modelima 4 odnosno 5, VW ID. Polu odnosno Škodi Epiq. Prodajni planovi i nisu posloženi jer smatraju da prvenstveno ovise o eventualnim poticajima. Ako do njih i dođe, uvjereni su da bi do kraja godine trebali prodati stotinjak primjeraka. Nakon nekoliko prevezenih kilometara vjerujem kako je ovo model koji bi se mogao svidjeti širokom krugu kupaca, nije do sada, a istovremeno nije napadan. Ovo je ipak segment gdje je velika 'borba' cijenama, a glavni konkurenti ipak tek dolaze.

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