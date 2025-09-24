Toyota redizajnirala i dotjerala Corollu Cross, a zadržane su iste cijene

Nema sumnje kako je segment SUV automobila i dalje u značajnom porastu, a bez obzira govorimo li o manjim, srednjim ili pak većim modelima. Toyota je to već odavno prepoznala, pa se danas može pohvaliti vrlo šarolikom ponudom SUV modela. I dok su neki zastupljeni na brojnim tržištima, ima i onih koji su namijenjeni tek pojedinim tržištima. Jedan od modela koji je namijenjen širem broju tržišta svakako je i SUV izdanje popularne Corolle, a koji nosi naziv Corolla Cross. Model je to u kojem se krije značajan potencijal, i u Toyoti su uvjereni kako on do sada nije iskorišten. Najveći 'uteg' tome navode neprivlačan, odnosno već zastario dizajn, a što je sada promijenjeno.

Ivan Cvetković

Naime, upravo je u domaće Toyota prodajne salone stiglo redizajnirano i dotjerano izdanje Corolle Cross. Riječ je o modelu koji će odmah biti prepoznat po novoj prednjoj masci, na koju se nadovezuju nova LED prednja svjetla. Stražnji dio također je prepoznatljiv po novim stražnjim svjetlima i novom braniku. Toyota Corolla Cross ostala je u istim gabaritima, no tu su još i neka dodatna tehnička poboljšanja.

Digitalno poboljšanje

Kad govorimo o novostima, onda se osvrćemo na izmjene i poboljšanja vidljiva u putničkoj kabini. Tako se ispred vozača sada nalazi 12,3-inčni digitalni zaslon koji zamjenjuje klasičnu instrumentnu ploču, a 'digitalija' se nastavlja i na središnjem dijelu gdje je 10,5-inčni zaslon kao dio Toyota Smart Connecta. Novija grafika uz bolji softver donose bolje korisničko iskustvo. Dojam je bolji i zahvaljujući novim i kvalitetnijim materijalima, kao i bežičnom povezivanju pametnog telefona pomoću Apple CarPlay odnosno Android Auto sustava. Dotjeran je prostor oko ručice mjenjača, a tu je sada i Qi bežični punjač mobitela.

Ivan Cvetković

Putnicima je sada na raspolaganju i tiša kabina koje je postignuta korištenjem visokokvalitetnih materijala za prigušivanje zvuka na spoju krova. To smanjuje buku od kiše i samog kotrljanja kotača. Tu je i dodatni materijal na području zadnjeg ventilacijskog otvora, a koji smanjuje buku i vibracije putnicima na stražnjim sjedalima. U višim paketima opreme, koriste se troslojni unutrašnji prigušivač u armaturnoj ploči, a koji minimizira buku pogonskog sklopa.

Četiri razine opreme

Biranja i nema previše. Za sada je tu osnovni Luna paket opreme, a na koji se nadovezuje nešto bogatiji Style paket, te najbolji Executive. Kroz koji mjesec očekuje se i sportskija verzija u obliku GR Sport razine opreme. Ona donosi i neke dizajnerske razlike, kao i poboljšani ovjes za još bolje vozačko iskustvo. Nema sumnje kako su paketi opreme jako dobro posloženi, pa već početna Style razina donosi brojne korisne stvari, a tu je grijanje prednjih sjedala.

Prve dvije razine opreme dostupne su uz 1,8-litreni hibridni pogonski sklop od 104 kW /140 KS, i to uz početnu cijenu od 33.870 eura. Metalik boja košta 610 eura, a biserna boja dodatnih 240 eura. Na GR Sport modelu bit će dostupna i Bi-tone dvobojna verzija, a koja će stajati 520 eura. AWD pogon na sve kotače moguć je uz snažniji pogonski sklop, i to uz nadoplatu od 2400 eura. U specifikaciji inteligentnog pogona na sva četiri točka (AWD-i), sada dolazi Snow Extra način rada. Kako se i nagovještava iz samog imena, on poboljšava stabilnost i kontrolu vozila na snijegom prekrivenim površinama. Panoramski krov moguće je nadoplatiti tek kod najboljeg Executive paketa opreme, i to za 865 eura.

Dvije opcije hibridnog pogona

Uz 2670 eura nadoplate na osnovni Luna, dobiva se bolji Style paket opreme, a koji između ostalog donosi grijanje kola upravljača, 18-colne, umjesto za broj manje alu naplatke, dodatno zatamnjena stražnja stakla, kao i LED prednje pokazivače smjera s dinamičnim prikazom, ali i osnovno ambijentalno osvjetljenje te upozorenje na mrtvi kut te upozorenje na vozilo u mrtvom kutu kod otvaranja vrata.

Sve razine opreme predviđene su i uz dvolitreni pogonski sklop od 131 kW i 178 KS. Razlika na početnom Luna paketu opreme između ova dva pogonska sklopa je 3130 eura, a 2860 eura na Style razini. Najskuplji Executive paket opreme stoji 43.805 eura, dok je GR Sport povoljniji 885 eura.

Na kraju, ove pobrojane stvari trebale bi Toyoti pomoć u ostvarivanju daleko boljih prodajnih rezultata. Naime, maloprije navedene cijene nisu povećane u odnosu na dosadašnje izdanje, a što je svakako za pohvalu. Lani je u Hrvatskoj registrirano 174 primjerka Corolle Cross, ove se godine očekuje povećanje na 250 jedinica, dok bi iduće godine ta brojka trebala biti oko 360. Automobil se dobro vozi, vrlo dobro je opremljen, uz veliki naglasak na bogat paket sigurnosne opreme već od početnog modela.