Za 50 tisuća eura do 200 km na struju, odnosno ukupno 1100 km dosega

Relativno nova marka na našem tržištu, koja je s nama od početka protekle godine, sada ponovno širi ponudu. Krenuli su s plug-in modelom 01, a koji je ustvari tehnički 'kopija' Volva XC40, pa se onda ove godine nastavila na potpuno električni model 02, da bi sada stigao još jedan plug-in hibrid. Riječ je modelu 08, a koji je ujedno sada i njihov najveći model u ponudi. Naime, 08 je SUV dugačak 482 centimetra, širok 191 cm te visok 168,5 cm. Ujedno je nastao na platformi s međuosovinskim razmakom od 284,8 cm te ima solidno veliki odmak od tla od 18,6 cm.

Ivan Cvetković

U tehničkom pogledu svakako plijeni pažnju činjenica kako ga pogoni spoj 1,5-litrenog četverocilindričnog benzinca od 102 kW / 137 KS te elektromotora od 155 kW / 208 KS. Sve to daje zajedničku snagu od 257 kW / 345 KS. Pogon je na prednju osovinu, elektromotor se napaja iz vrlo velike litij-ionske baterije od 39,6 kWh. Upravo ta činjenica omogućava modelu 08 da ima električni doseg do 200 km. Baterija se puni putem 11 kW AC punjača, a putem kojeg se potpuno prazna baterija napuni za 4,5 sata. Koristite li pak DC punjač, za malo više od pola sata možete je nadopuniti od 10% do 80% kapaciteta.

Ivan Cvetković

Kad zajedno upregnemo kapacitet elektromotora s punom baterijom te benzinca koji na raspolaganju ima spremnik goriva od 60 litara, dolazimo do ukupnog dosega koji prema službenim podacima po WLTP standardima iznosi više od 1100 kilometara. Ubrzanje od 6,8 sekundi s mjesta do brzine od 100 km/h sasvim je dobar podatak, kao i najveća brzina od 185 km/h. Osnovni obujam prtljažnika je 540 litara, a što se preklapanjem naslona stražnje klupe može povećati do 1254 litre.

Ivan Cvetković

Lynk & Co je, što vjerujem mnogo znate, dio Geely grupacije, a koja je ujedno vlasnik i švedskog Volva. Stoga ne čudi i što model 08 kombinira skandinavski nadahnut minimalizam s vrhunskim značajkama.

Ivan Cvetković

Novi je model pripremljen u dvije razine opreme, Core i More. Izvana su odmah prepoznatljive po veličini kotača na koje su postavljene. Tako osnovni Core model dolazi na 19-colnim aluminijskim kotačima s gumama dimenzija 235/55 R19, dok nešto bogatije opremljen More paket dolazi na dva broja većim kotačima s gumama dimenzija 255/40 R21.

Ivan Cvetković

Početni model dolazi uz LED prednja svjetla s automatskim uključivanjem i inteligentnim dugim snopom, dok su kod More paketa tu LED Matrix prednja svjetla s AFS sustavom i inteligentnim dugim snopom. Na oba su modela prednja sjedala grijana, dok su kod More razine i ventilirana s dostupnom masažom. Također, bolji paket ima i grijanje stražnjih sjedala te upravljača.

Ivan Cvetković

Kad već govorimo o putničkoj kabini, osnovni model dolazi u Black Ocean unutrašnjosti uz umjetnu kožu dok se kod bogatije razine može birati između unutrašnjosti u Black Ocean ili Sahara Dune opciji, a u oba slučaja tu je kombinacija umjetne kože i mikrofibre uz ukrasne prošive. Također, početni model ima dvozonski klima-uređaj, a More paket ima trozonski klima-uređaj.

Ivan Cvetković

Za zvuk se kod početnog modela brine audio sustav s 8 zvučnika, dok je kod bogatijeg na raspolaganju Harman/Kardon sustav s 23 zvučnika, a što uključuje i subwoofer. Popularniji možete postati uz bogatiji paket opreme jer sadrži i unutarnju selfie kameru. Storm Gray je osnovna boja, a za preostale četiri potreba je nadoplata od 980 eura. To je i jedina moguća nadoplata na modelu 08.

Početno izdanje modela 08, u Core razini opreme stoji 52.990 eura, a na što se odobrava poseban popust od tri tisuće eura. Tako je ustvari početna cijena svega deset eura niža od 50 tisuća. Maloprije nabrojane razlike između Core i More razine opreme prema Lynk & Co stručnjacima vrijede pet tisuća eura, pa More verzija stoji 54.990 eura. Naravno, govorimo s uključenim popustom od tri tisuće eura.