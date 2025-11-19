Abarth slavi 65. obljetnicu rekorda, ali ne novim autom već - satom

Abarth obilježava 65 godina od postavljanja svjetskih rekorda modelom 1000 Monoposto. Umjesto limitiranog automobila, u suradnji s Breilom predstavljen je kronograf ograničen na samo 465 komada

Abarth slavi 65. obljetnicu dva vrlo posebna svjetska rekorda koja je postavio legendarni Abarth 1000 Monoposto. Iako su se mnogi nadali limitiranom modelu automobila kojim bi se proslavio ovaj jubilej, brend se umjesto toga udružio s proizvođačem satova Breilom kako bi stvorio poseban kronograf. Kako prenosi Carscoops, proizvest će se samo 465 primjeraka, a s cijenom od 399 eura, relativno je pristupačan u usporedbi s drugim satovima inspiriranim automobilizmom.

Postavljanje rekorda

No, vratimo se na trenutak u povijest. Dana 20. listopada 1965. godine, osnivač tvrtke Carlo Abarth postavio je svjetske rekorde na četvrt milje i 500 metara u posebnom bolidu Abarth 1000 Monoposto Record. Ovaj jednosjed bio je baziran na tadašnjem bolidu Formule 2 i opremljen motorom od 982 ccm koji je razvijao 105 KS pri 8.800 o/min. Težio je svega 500 kg, a kako bi si pružio najbolje moguće šanse za postavljanje rekorda, sam Carlo Abarth je prije pokušaja smršavio otprilike 30 kg.

Vozeći bolid na stazi Autodromo Nazionale Monza, Abarth je postavio rekorde na četvrt milje i 500 metara od 13,62 sekunde, odnosno 15,38 sekundi, u kategoriji G-klase zapremnine motora. Nakon toga, u automobil je ugrađen snažniji 2,0-litreni motor s 216 KS te je već sljedećeg dana postavio nove rekorde na četvrt milje (11,55 s) i 500 metara (13,37 s) u E-klasi.

Danas je ovaj povijesni automobil dio muzeja Heritage Hub u Torinu, a Abarthovi entuzijasti mogu mu odati počast novim satom. Ipak, valja priznati da su sličnosti između automobila i sata poprilično ograničene.

Što čini ovaj sat posebnim?

Breil Abarth 1000 krasi crno kućište od nehrđajućeg čelika u kombinaciji s kovanim i tradicionalnim karbonskim vlaknima, a Start i Stop tipke smještene su na pozicijama 2 i 4 sata. Tu su i skeletonizirane kazaljke od IP-titanija s luminiscentnim premazom. Prednja strana izrađena je od visokokvalitetnog safirnog stakla, dok se na poleđini nalazi serijski broj sata i natpis "1965-2025, Abarth 1000, 60 anni di storia."

Iako bi pravi ljubitelji vjerojatno više cijenili limitiranu seriju automobila, ovaj sat predstavlja elegantan i dostupan način za proslavu jednog od najvažnijih trenutaka u povijesti brenda sa znakom škorpiona.