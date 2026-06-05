Bakica s hodalicom brža od Bolta? Radar joj je zabilježio brzinu od 42 km/h

Kamera za nadzor brzine u njemačkom Euskirchenu snimila je prolaznicu s hodalicom, koja je zaklonila vozilo u prekršaju te tako policiji dala nesvakidašnji prizor u službenim zapisima

Tijekom rutinske kontrole brzine, koju su početkom svibnja proveli policijski službenici u njemačkom gradu Euskirchenu, zabilježen je nesvakidašnji prizor koji je privukao veliku pozornost. Radarski sustav snimio je vozilo koje se kretalo brzinom od 42 km/h na dionici gdje je dopuštena brzina ograničena na 30 km/h. Međutim, sam prekršaj ostao je u drugom planu zbog neočekivane prolaznice.

Upala u kadar u pravom trenutku

Točno u trenutku fotografiranja prekršitelja, ispred vozila je prošla starija žena koristeći hodalicu s kotačima. Zbog specifičnog kuta snimanja, na policijskoj fotografiji stvoren je dojam da je upravo umirovljenica postigla izmjerenu brzinu, što je policiju potaknulo na šalu: "Na prvi pogled izgledalo je gotovo kao da je dama upravo postavila novi brzinski rekord u hodu s hodalicom ili kao da se želi osobno natjecati protiv Usaina Bolta".

Lokalna policija objavila je ovu fotografiju na svojoj službenoj Facebook stranici, ističući i potpunu smirenost starije gospođe koja je, opremljena shopping torbom na svojoj hodalici, prošla ispred objektiva. Napominju i da je vozač u prekršaju imao sreću što mu je prolaznica u ključnom trenutku zaklonila vozilo i registraciju, pa u konačnici neće moći biti kažnjen.

Unatoč šaljivom tonu same fotografije, policijska uprava Euskirchena iskoristila je ovu objavu kako bi poslala ozbiljno upozorenje javnosti o važnosti poštivanja prometnih propisa. Posebno su naglasili da ograničenja brzine od 30 kilometara na sat, koja se najčešće postavljaju u blizini dječjih vrtića, škola ili stambenih zona, postoje s vrlo jasnim i opravdanim razlogom – pa tada čak i minimalno prekoračenje brzine od samo nekoliko kilometara na sat može biti presudno.