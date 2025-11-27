Četiri vozača malo jača – autobusima blokirala kružni tok u Oslu

Čak četiri zglobna autobusa ušla su istodobno u rotor u središtu Osla te ga blokirala, a društvene mreže već danima bruje o nevjerojatnoj prometnoj koreografiji

Vozači u središtu Osla početkom ovoga su tjedna su doživjeli prometni scenarij dostojan filmske komedije. Četiri zglobna gradska autobusa, svaki duži od 18 metara, istodobno su pokušala proći kroz isti kružni tok – a sve se vrlo brzo pretvorilo u blokadu epskih razmjera. Umjesto glatkog protoka prometa, Oslo je nakratko dobio neplaniranu autobusnu koreografiju i zastoj.

Cirkus na kotačima

Na fotografiji, koja su se ubrzo proširila društvenim mrežama, vidi se da su se autobusi međusobno "zaključali" i da se neće jednostavno izvući iz te situacije. Prometni odjel grada potvrdio je kasnije da je blokada potrajala oko 40 minuta i da su autobusi, uz pomoć policije, postupno oslobođeni iz nespretnog "grupnog zagrljaja".

Srećom, incident nije imao većih posljedica, a cijela situacija postala je dokaz da i skandinavska preciznost ponekad poklekne pred običnim kružnim tokom. Komentatori na Redditu ističu i da to nije prvi put da se na ovom rotoru stvara sličan zastoj.