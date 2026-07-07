ChatGPT osmislio, a youtuber izradio – funkcionalni četverocilindrični motor

Inovativni projekt uspješno je transformirao teoretski koncept generiran umjetnom inteligencijom u stvarni, operativni motor, a sve nije prošlo bez brojnih složenih strojarskih i dizajnerskih izazova

Danas je već postala rutina za razne programerske ili tekstualne zadatke, kreiranje slika ili videa te traženje savjeta pitati AI, no malo tko bi se sjetio ili usudio s jednim chatbotom poći u avanturu izrade – funkcionalnog motora s unutarnjim izgaranjem. Upravo to palo je na pamet Filipincu koji stoji iza YouTube kanala Let's Learn Something.

Od AI koncepta do stvarnosti

Njegov je projekt započeo kao ChatGPT-jev konceptualni prikaz "Square Four" motora (s četiri cilindra raspoređena u kvadratnoj formaciji), čiji je naizgled nemoguć dizajn zahtijevao dubinsko inženjersko planiranje kako bi se ostvario u stvarnom svijetu. Proces realizacije obuhvatio je niz zahtjevnih faza, počevši od detaljnog projektiranja radilice i razvodnog sustava pokretanog lancem. Kako bi se osigurala preciznost i stabilnost rada u kvadratnom rasporedu cilindara, strojno su izrađeni brojni prilagođeni dijelovi.

Kreator je za te potrebe nabavio četiri odbačena starinska kućišta motora, glave cilindara i ostale dijelove te ih pedantno očistio i strojno obradio kako bi odgovarali preciznim specifikacijama koje mu je generirao softver. Koristeći svoju vještinu i znanje spojio je u konačnici dijelove iz otpada u jedan objedinjeni blok motora.

Let's Learn Something / YouTube screenshot

Niz tehničkih izazova

Među ključnim komponentama ističu se i prilagođeni usisni razvodnik od nehrđajućeg čelika, čija je proizvodnja zahtijevala napredne proizvodne tehnologije i visoku preciznost kako bi se postiglo optimalno miješanje i protok goriva. Najteži dio cijelog projekta bio je instaliranje četverobrzinskog mjenjača i zupčanika pogonskog sklopa.

Tijekom završne faze projekta provedena su opsežna testiranja i rješavanje popratnih inženjerskih problema koji prate prelazak iz dvodimenzionalne računalne kreacije u stvarni mehanički sklop. Trenutak istine nastupio je kada su ulje i gorivo ušli u sustav. Inženjer je pokrenuo prilagođeni motor te ručno podešavao vakuum, paljenje i usis zraka kako bi održao stabilan rad u praznom hodu. Bez ispušne cijevi, motor je bio silovito glasan unutar radionice, ostavljajući dojam neuglađenog i sirovog, ali potpuno funkcionalnog stroja.