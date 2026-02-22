Dubajska policija u svoju flotu dodala prerađeni Lamborghini Revuelto od 1.000 KS

Samo dva mjeseca nakon Mansory Ferrarija, dubajskoj policiji pridružio se Mansoryjev Lamborghini Revuelto s karbonskim dodacima i preko 1.000 KS

Jedva dva mjeseca nakon što su u svoju ionako impresivnu flotu egzotičnih automobila dodali Mansoryjev Ferrari Purosangue, dubajska se policija ponovno obratila istom njemačkom tuneru za drugu rundu. Ovoga puta je na red došao Lamborghini Revuelto.

Na prednjem dijelu Lamborghinija nalazi se novodizajnirani poklopac motora s elementima od ugljičnih vlakana i malim osvijetljenim Mansoryjevim logotipom. Tuner je također dodao novi spliter izrađen od kovanog karbona, zajedno s malim aerodinamičnim krilcima sa svake strane.

Promjene na karoseriji uključuju i nove bočne peraje od kovanog karbona smještene iza prednjih kotača, koje se spajaju s prilagođenim bočnim pragovima. Mansory je također opremio Revuelto novim poklopcima retrovizora i dodao set posebnih naplataka.

Oni dolaze sa sjajnim crnim krakovima, crvenim središnjim poklopcima i crveno obojenim kočionim čeljustima koje proviruju kroz njih. Čak je i rub samih naplataka izrađen od ugljičnih vlakana. Sve je besramno upadljivo, što se čini potpuno prikladnim za policijske snage koje svoju patrolnu flotu tretiraju kao pokretni sajam automobila.

Mansoryjeve preinake nastavljaju se i na stražnjem dijelu, sa suptilnim perajama iznad ispušnih cijevi i jedinstvenim stražnjim difuzorom. Sve je zaokruženo bijelom bojom karoserije s prepoznatljivim tamnozelenim oznakama lokalne policije, kao podsjetnik da je ovo vozilo, tehnički, u službi javnosti.

Što se tiče onoga što se nalazi ispod karbonskih vlakana, iz Carscoopsa navode kako nema potvrde o poboljšanjima performansi. To mu zapravo i nije potrebno, budući da tvornička postava kombinira 6,5-litreni V12 motor s tri elektromotora za ukupnu snagu od 1.001 KS i ubrzanje od nula do 100 km/h za samo 2,5 sekunde.

Ipak, bilo bi iznenađujuće da je Mansory odolio ugradnji barem glasnijeg ispušnog sustava, ako ništa drugo, onda da najavi svoj dolazak tri ulice ranije. Što dubajska policija zapravo planira raditi s ovim automobilom, osim privlačiti gomilu znatiželjnika, ostaje predmet nagađanja.