Formula 1 i seli uzbuđenje s trkaćih staza na ploču tematskog Monopolyja

Proizvođač igračaka Hasbro i Formula 1 lansiraju posebno F1 izdanje Monopolyja u kojem igrači, umjesto klasičnog sakupljanja novca, jure za pobjedama i bodovima na službenim F1 stazama

Formula 1 je udružila snage s globalnom kompanijom za igračke i igre, Hasbro, kako bi lansirala posebno tematsko izdanje jedne od najpoznatijih društvenih igara na svijetu – Monopoly Formula 1 Edition. Ova suradnja predstavlja najnoviji korak u nizu partnerstava kojima Formula 1 nastoji obožavateljima pružiti nove načine povezivanja sa sportom izvan samih trkaćih staza, kao što je to primjerice dosad učinila lansiranjem Lego setova, KitKat čokoladica i slično.

Drukčija pravila

Novi Monopoly najavljuje se kao igra koja prenosi dramu i uzbuđenje atraktivnih utrka na stolove diljem svijeta, omogućujući igračima da se utrkuju kroz lokacije iz službenog F1 kalendara. Kombinacijom prepoznatljive dinamike društvene igre i adrenalinskog svijeta Formule 1, partneri nastoje stvoriti privlačno iskustvo za dugogodišnje kolekcionare, obitelji i zaljubljenike u ovaj sport.

Najveći odmak od tradicionalne verzije igre nalazi se u samoj mehanici igranja. Umjesto klasičnog sakupljanja novca prilikom svakog prelaska preko polja "Kreni", igrači biraju svoj omiljeni tim Formule 1 i pomiču figurice u obliku trkaćih kaciga po središnjoj stazi na ploči. Glavni cilj igre je natjecanje u sklopu takozvanog "Monopoly Grand Prixa". Tijekom sezone koja se odvija na ploči, sudionici se bore za bodove u poretku vozača i konstruktora, braneći svoje vodstvo pred konkurentima i skupljajući pobjede na lokacijama diljem svijeta.

Službene prednarudžbe za Monopoly Formula 1 Edition otvorene su već sad, dok je službeni izlazak igre na tržište i početak slobodne prodaje zakazan za 15. srpnja.