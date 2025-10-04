Halloween je stigao ranije: zelena Mazda hit je na svakom parkiralištu

Ovo je jedna od onih fotografija koje postaju sve gore što dulje gledate u nju – zadubite se u ovo "remek djelo" i sami pa otkrijte sve detalje koje je vlasnik polijepio po svojoj Mazdi

Kad netko kaže "automobil mora imati osobnost", ta se izjava može interpretirati na različite načine. Međutim, vlasnik zelenog "zmaja", snimljenoga nedavno na jednom parkiralištu, shvatio je to doslovno. Naoružana rogovima, žutim naplatcima, brojnim "ukrasima" i dodatnim gumama nataknutima sprijeda i straga, njegova (ili njezina) malena Mazda sposobna je istodobno nasmijati i prestrašiti prolaznike.

Svaki detalj na ovom automobilu posebna je priča. Natpisom "SMILE" trebao bi potaknuti pozitivnu reakciju, no neupitno je da će izborom dekoracija izazvati i gnušanje ljubitelja automobila. Fotografije neobično dorađenog vozila su osvanule na Redditu, a možemo ih shvatiti kao upozorenje – što ne učiniti sa svojim automobilom ako imate viška vremena, smeća u garaži i šarenih naljepnica.

Je li ova petnaestak godina stara Mazda 2 pobjegla iz novih Transformersa, sprema li se za nadolazeći Halloween ili je tek riječ o umjetničkom djelu nekog neshvaćenog umjetnika? Vjerojatno nećemo doznati.