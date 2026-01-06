Jedini američki "naopaki" semafor – znate li zašto je tamo zelena boja na vrhu?

U četvrti Tipperary Hill u Syracuseu nalazi se jedinstveni semafor na kojem je zeleno svjetlo postavljeno iznad crvenog, čime je lokalna irska zajednica trajno obilježila svoj identitet i povijest

U američkom gradu Syracuseu, savezna država New York, nalazi se jedini semafor u SAD-u, a koliko je poznato i u svijetu, na kojem je zeleno svjetlo smješteno na vrhu, dok se crveno nalazi na dnu. Ova neobična prometna signalizacija nije rezultat tehničke pogreške, već dugogodišnjeg inzistiranja lokalne zajednice na očuvanju irskog nasljeđa.

Zeleno-žuto-crveno

Četvrt je, naime, od početka 20. stoljeća dom brojnom irskom stanovništvu, čiji se kulturni utjecaj i danas jasno vidi kroz pubove, trgovine i ostale lokalne znamenitosti. Njima se pridružuje i ovaj netipični semafor, čija povijest seže još u 1925. godinu, kada je grad Syracuse prvi put postavio standardni semafor u ovoj četvrti. Lokalno stanovništvo doživjelo je postavljanje crvenog svjetla iznad zelenog kao uvredu, interpretirajući to kao simbol britanske dominacije nad Irskom.

Fly'n Brian / YouTube screenshot

Uslijedili su opetovani prosvjedi u obliku razbijanja stakala na semaforu, a gradski su dužnosnici u više navrata pokušavali popraviti signalizaciju i vratiti je u standardno stanje, no svaki bi novi semafor ubrzo bio uništen pod kišom kamenja lokalnih mladića. Naposljetku, gradske su vlasti popustile pred upornošću stanovnika i službeno dopustile postavljanje "naopakog" semafora, koji od tada neometano radi – a danas je i nezaobilazna turistička atrakcija te trajni podsjetnik na to kako lokalna tradicija može nadvladati čak i stroga državna prometna pravila.