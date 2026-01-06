Jedini američki "naopaki" semafor – znate li zašto je tamo zelena boja na vrhu?

U četvrti Tipperary Hill u Syracuseu nalazi se jedinstveni semafor na kojem je zeleno svjetlo postavljeno iznad crvenog, čime je lokalna irska zajednica trajno obilježila svoj identitet i povijest

Autonet.hr utorak, 6. siječnja 2026. u 17:10
📷 Fly'n Brian / YouTube screenshot
Fly'n Brian / YouTube screenshot

U američkom gradu Syracuseu, savezna država New York, nalazi se jedini semafor u SAD-u, a koliko je poznato i u svijetu, na kojem je zeleno svjetlo smješteno na vrhu, dok se crveno nalazi na dnu. Ova neobična prometna signalizacija nije rezultat tehničke pogreške, već dugogodišnjeg inzistiranja lokalne zajednice na očuvanju irskog nasljeđa.

Zeleno-žuto-crveno

Četvrt je, naime, od početka 20. stoljeća dom brojnom irskom stanovništvu, čiji se kulturni utjecaj i danas jasno vidi kroz pubove, trgovine i ostale lokalne znamenitosti. Njima se pridružuje i ovaj netipični semafor, čija povijest seže još u 1925. godinu, kada je grad Syracuse prvi put postavio standardni semafor u ovoj četvrti. Lokalno stanovništvo doživjelo je postavljanje crvenog svjetla iznad zelenog kao uvredu, interpretirajući to kao simbol britanske dominacije nad Irskom.

📷 Fly'n Brian / YouTube screenshot
Fly'n Brian / YouTube screenshot

Uslijedili su opetovani prosvjedi u obliku razbijanja stakala na semaforu, a gradski su dužnosnici u više navrata pokušavali popraviti signalizaciju i vratiti je u standardno stanje, no svaki bi novi semafor ubrzo bio uništen pod kišom kamenja lokalnih mladića. Naposljetku, gradske su vlasti popustile pred upornošću stanovnika i službeno dopustile postavljanje "naopakog" semafora, koji od tada neometano radi – a danas je i nezaobilazna turistička atrakcija te trajni podsjetnik na to kako lokalna tradicija može nadvladati čak i stroga državna prometna pravila.



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi