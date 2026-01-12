Kako je prevrnuta miješalica za beton postala "NASA-ina svemirska kapsula"

Kamionska miješalica za beton, koja već 66 godina leži uz cestu u Oklahomi, transformirana je u umjetničku instalaciju koja privlači posjetitelje – a sve je posljedica prometne nezgode iz 1959. godine

Prometne se nezgode obično brzo zaborave, pogotovo ako u njima nije bilo nastradalih, no jedna iz davne 1959. godine ostavila je za sobom trajni spomenik i pretvorena je u prepoznatljivu turističku atrakciju. Sve se dogodilo u američkoj saveznoj državi Oklahomi, kada se na putu prema gradilištu mosta preko jezera Oologah dogodila prometna nezgoda. Teretno vozilo koje je prevozilo pun spremnik betona prevrnulo se na sporednoj cesti East 300, između mjesta Talala i Winganon.

Betonski "spomenik"

Vučnoj je službi za dolazak trebalo nekoliko sati, pa se u međuvremenu sav beton unutar miješalice kamiona potpuno stvrdnuo, pretvorivši spremnik u masivni, nepomični blok. Radnici su tada procijenili da je miješalica preteška za uklanjanje u jednom komadu. Vučna služba uspjela je u konačnici odvesti samo kabinu i podvozje kamiona, dok je spremnik miješalice ostavljen uz rub ceste – s planom da ga se ukloni naknadno.

Taj se plan nikada nije ostvario, a pokušaji da se objekt zakopa na licu mjesta također su propali, ostavljajući miješalicu kao trajni "spomenik". Tijekom narednih desetljeća lokalno stanovništvo razvilo je svojevrsnu privrženost tom objektu, a on je postao lokalni orijentir te s vremenom i turistička atrakcija.

Što sad NASA ima s tim?

Dugo je vremena miješalica bila ukrašena motivima američke zastave, no ključna promjena dogodila se 2011. godine kada su lokalni umjetnici Barry i Heather Thomas odlučili objektu dati potpuno novi vizualni identitet povodom svoje pete godišnjice braka. Primijetivši da specifičan oblik miješalice podsjeća na svemirsku letjelicu, par je transformirao objekt u "svemirsku kapsulu", obojivši je u srebrno s NASA-inom oznakama. Kako bi iluzija bila potpuna, na donji dio objekta montirani su i dodaci koji simuliraju raketne potisnike.

Danas, 66 godina nakon nesreće, "Svemirska kapsula iz Winganona" predstavlja jednu od najprepoznatljivijih točaka za fotografiranje u sjeveroistočnoj Oklahomi. O njoj se informacije mogu naći na službenim turističkim stranicama i na Google Mapsu, a prolaznici koji nisu upoznati s poviješću često ostaju u uvjerenju da su naišli na stvarne ostatke neke svemirske misije iz doba Hladnog rata.