Kako je prevrnuta miješalica za beton postala "NASA-ina svemirska kapsula"

Kamionska miješalica za beton, koja već 66 godina leži uz cestu u Oklahomi, transformirana je u umjetničku instalaciju koja privlači posjetitelje – a sve je posljedica prometne nezgode iz 1959. godine

Autonet.hr ponedjeljak, 12. siječnja 2026. u 19:28
📷 Rex Brown/CC BY-ND 2.0
Rex Brown/CC BY-ND 2.0

Prometne se nezgode obično brzo zaborave, pogotovo ako u njima nije bilo nastradalih, no jedna iz davne 1959. godine ostavila je za sobom trajni spomenik i pretvorena je u prepoznatljivu turističku atrakciju. Sve se dogodilo u američkoj saveznoj državi Oklahomi, kada se na putu prema gradilištu mosta preko jezera Oologah dogodila prometna nezgoda. Teretno vozilo koje je prevozilo pun spremnik betona prevrnulo se na sporednoj cesti East 300, između mjesta Talala i Winganon.

Betonski "spomenik"

Vučnoj je službi za dolazak trebalo nekoliko sati, pa se u međuvremenu sav beton unutar miješalice kamiona potpuno stvrdnuo, pretvorivši spremnik u masivni, nepomični blok. Radnici su tada procijenili da je miješalica preteška za uklanjanje u jednom komadu. Vučna služba uspjela je u konačnici odvesti samo kabinu i podvozje kamiona, dok je spremnik miješalice ostavljen uz rub ceste – s planom da ga se ukloni naknadno.

&#128247; X / @AugieNash

Taj se plan nikada nije ostvario, a pokušaji da se objekt zakopa na licu mjesta također su propali, ostavljajući miješalicu kao trajni "spomenik". Tijekom narednih desetljeća lokalno stanovništvo razvilo je svojevrsnu privrženost tom objektu, a on je postao lokalni orijentir te s vremenom i turistička atrakcija.

Što sad NASA ima s tim?

Dugo je vremena miješalica bila ukrašena motivima američke zastave, no ključna promjena dogodila se 2011. godine kada su lokalni umjetnici Barry i Heather Thomas odlučili objektu dati potpuno novi vizualni identitet povodom svoje pete godišnjice braka. Primijetivši da specifičan oblik miješalice podsjeća na svemirsku letjelicu, par je transformirao objekt u "svemirsku kapsulu", obojivši je u srebrno s NASA-inom oznakama. Kako bi iluzija bila potpuna, na donji dio objekta montirani su i dodaci koji simuliraju raketne potisnike.

📷 Google Maps
Google Maps

Danas, 66 godina nakon nesreće, "Svemirska kapsula iz Winganona" predstavlja jednu od najprepoznatljivijih točaka za fotografiranje u sjeveroistočnoj Oklahomi. O njoj se informacije mogu naći na službenim turističkim stranicama i na Google Mapsu, a prolaznici koji nisu upoznati s poviješću često ostaju u uvjerenju da su naišli na stvarne ostatke neke svemirske misije iz doba Hladnog rata.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi