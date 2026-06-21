Koenigsegg ima novi brzinski rekord, ovog puta – u Lego izvedbi

Funkcionalni Lego model Sadair’s Speara u prirodnoj veličini postigao je brzinu od 111 km/h na legendarnom usponu u Goodwoodu, čime je najavljeno lansiranje novog kolekcionarskog kompleta

Grupacija Lego i proizvođač hiperautomobila Koenigsegg predstavili su zajedničku suradnju, u sklopu koje je funkcionalna replika modela Koenigsegg Sadair’s Spear u prirodnoj veličini postavila novi brzinski rekord. Vozeći na legendarnoj brdskoj stazi u Goodwoodu (doduše, nizbrdo), ovaj jedinstveni automobil od Lego kockica postigao je brzinu od 111 km/h. Time je više nego udvostručen dosadašnji rekord za veliko Lego Technic vozilo, koji je iznosio 50 km/h, a ujedno je otvorena i nova kategorija brzinskih rekorda u povijesti Goodwooda.

Inženjersko postignuće od kockica

Za upravljačem ovog neobičnog vozila nalazio se Markus Lundh, službeni testni vozač Koenigsegga. Ovaj pothvat ujedno predstavlja i posvetu njegovom uspjehu iz 2025. godine, kada je na Festivalu brzine u Goodwoodu postavio rekord u brdskom usponu s pravim modelom Sadair’s Spear.

Za razvoj i konstrukciju ovog modela u voznom stanju bilo je potrebno više od 9.400 sati rada. Vozilo je sastavljeno od ukupno 327.906 elemenata, a njegova ukupna masa iznosi približno 1.800 kilograma, od čega same Lego kocke teže 400 kilograma. Replika vjerno prenosi funkcionalnosti stvarnog automobila, uključujući laganu karoseriju izrađenu u potpunosti od Technic elemenata.

Ovaj povijesni izazov i obaranje rekorda organizirani su povodom proslave lansiranja novog komercijalnog kompleta LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar. Minijaturna verzija automobila razvijena je u bliskoj suradnji dizajnerskih timova obiju kompanija kako bi se osigurala maksimalna preciznost i simulacija performansi.

Kolekcionarima stiže uskoro

Novi kolekcionarski komplet sastoji se od 4.104 elementa i donosi niz naprednih inženjerskih rješenja. Među njima se ističu autentični V8 motor s pomičnim klipovima, funkcionalni mjenjač s devet stupnjeva prijenosa, jedinstveni Triplex prednji i stražnji ovjes te rotirajući disk koji vizualno prikazuje u kojem se stupnju prijenosa model trenutačno nalazi. Vozilo također ima funkcionalno upravljanje i krov koji se može skinuti.

Glavna inovacija na modelu je djelujući sustav "Ghost Mode". Jednim pokretom ruku korisnik može podići stražnji poklopac, zakrenuti prepoznatljiva vrata, podići prednji poklopac motora te sklopiti retrovizore, što u potpunosti kopira mehaniku stvarnog hiperautomobila. Komplet će na tržištu biti dostupan od 4. srpnja 2026. godine po preporučenoj cijeni od 449,99 eura.