Koenigsegg ima novi brzinski rekord, ovog puta – u Lego izvedbi

Funkcionalni Lego model Sadair’s Speara u prirodnoj veličini postigao je brzinu od 111 km/h na legendarnom usponu u Goodwoodu, čime je najavljeno lansiranje novog kolekcionarskog kompleta

Autonet.hr nedjelja, 21. lipnja 2026. u 19:17

Grupacija Lego i proizvođač hiperautomobila Koenigsegg predstavili su zajedničku suradnju, u sklopu koje je funkcionalna replika modela Koenigsegg Sadair’s Spear u prirodnoj veličini postavila novi brzinski rekord. Vozeći na legendarnoj brdskoj stazi u Goodwoodu (doduše, nizbrdo), ovaj jedinstveni automobil od Lego kockica postigao je brzinu od 111 km/h. Time je više nego udvostručen dosadašnji rekord za veliko Lego Technic vozilo, koji je iznosio 50 km/h, a ujedno je otvorena i nova kategorija brzinskih rekorda u povijesti Goodwooda.

Inženjersko postignuće od kockica

Za upravljačem ovog neobičnog vozila nalazio se Markus Lundh, službeni testni vozač Koenigsegga. Ovaj pothvat ujedno predstavlja i posvetu njegovom uspjehu iz 2025. godine, kada je na Festivalu brzine u Goodwoodu postavio rekord u brdskom usponu s pravim modelom Sadair’s Spear.

Za razvoj i konstrukciju ovog modela u voznom stanju bilo je potrebno više od 9.400 sati rada. Vozilo je sastavljeno od ukupno 327.906 elemenata, a njegova ukupna masa iznosi približno 1.800 kilograma, od čega same Lego kocke teže 400 kilograma. Replika vjerno prenosi funkcionalnosti stvarnog automobila, uključujući laganu karoseriju izrađenu u potpunosti od Technic elemenata.

Ovaj povijesni izazov i obaranje rekorda organizirani su povodom proslave lansiranja novog komercijalnog kompleta LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar. Minijaturna verzija automobila razvijena je u bliskoj suradnji dizajnerskih timova obiju kompanija kako bi se osigurala maksimalna preciznost i simulacija performansi.

Kolekcionarima stiže uskoro

Novi kolekcionarski komplet sastoji se od 4.104 elementa i donosi niz naprednih inženjerskih rješenja. Među njima se ističu autentični V8 motor s pomičnim klipovima, funkcionalni mjenjač s devet stupnjeva prijenosa, jedinstveni Triplex prednji i stražnji ovjes te rotirajući disk koji vizualno prikazuje u kojem se stupnju prijenosa model trenutačno nalazi. Vozilo također ima funkcionalno upravljanje i krov koji se može skinuti.

Glavna inovacija na modelu je djelujući sustav "Ghost Mode". Jednim pokretom ruku korisnik može podići stražnji poklopac, zakrenuti prepoznatljiva vrata, podići prednji poklopac motora te sklopiti retrovizore, što u potpunosti kopira mehaniku stvarnog hiperautomobila. Komplet će na tržištu biti dostupan od 4. srpnja 2026. godine po preporučenoj cijeni od 449,99 eura.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunska snaga zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

125mm Carbon Fibre woofer, 25mm Carbon Fibre tweeter, 32Hz–28kHz, 89dB, 6Ω, 175W, 2-way, 1000×185×280 mm

2.156 € 2.800 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL Bar 1300 MK2

11.1.4 kanalni sustav, 2470 W maksimalne snage, True Dolby Atmos, DTS:X, MultiBeam 3.0, odvojivi bežični surround zvučnici, 8" dual-driver bežični subwoofer, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, PureVoice 2.0

1.119 € 1.689 € Akcija

Flagship Symbol X serije.

Akcija

MAGNAT SYMBOL X160

Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.

239 € 289 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi