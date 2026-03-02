Legendarni Fordov Model T dobio je službenu Lego repliku

Novi komplet iz serije Lego Icons, namijenjene odraslim ljubiteljima kockica, bavi se ikonom iz svijeta automobila – replika je to legendarnog automobila Ford Model T. Legov set vjerno rekreira estetiku vozila iz 1910-ih godina, prepoznatljivog po crnoj karoseriji sa zlatnim detaljima te visokim žičanim naplatcima s tankim bijelim gumama. Komplet se sastoji od ukupno 1.060 dijelova i cilja na populaciju kolekcionara i ljubitelja povijesti automobilizma.

Napredna mehanika

Dizajneri su posebnu pažnju posvetili funkcionalnim elementima koji simuliraju stvarne mehanizme izvornog vozila. Model tako donosi poznati sklopivi platneni krov, preklopno vjetrobransko staklo te putnička vrata koja se otvaraju samo s jedne strane. Unutrašnjost nudi vozačku kabinu s vjernim detaljima i funkcionalnim upravljačem, dok se podizanjem sjedala pristupa simuliranom spremniku za gorivo.

Ispod poklopca motora, koji se može podići s obje strane, nalazi se također detaljna replika pogonskog sklopa. Specifičnost modela je i "kurbla" čijim se okretanjem pokreće ventilator motora, čime se dodatno naglašava interaktivnost ovog novog seta. Stražnji prtljažnik također je funkcionalan i može se otvoriti, što ovaj model čini podjednako atraktivnim za izlaganje u kućnom ili uredskom okruženju.

Finalne dimenzije sastavljenog modela iznose oko 20 cm visine, 29 cm duljine i 13 cm širine. Uz fizičke upute, korisnicima je na raspolaganju i aplikacija LEGO Builder koja omogućuje 3D rotaciju, zumiranje i digitalno praćenje napretka tijekom gradnje. Ovaj set pozicioniran je kao premium proizvod unutar šireg spektra Lego projekata dizajniranih primarno za odrasle, a kao takav će imati i relativno visoku cijenu od oko 130 eura. U prodaji će se naći sredinom mjeseca.