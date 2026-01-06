"Majstori" izvlačili auto iz jarka, no nisu predvidjeli poledicu

Nepoznata vesela ekipa Britanaca izvlačila je automobil iz kanala, no uslijed nespretnosti i zaleđene ceste, sve što su uspjeli učiniti jest odvući ga u susjedni kanal. Video je, očekivano, vrlo popularan

Društvenim mrežama širi se video, vjerojatno snimljen negdje u Velikoj Britaniji, koji prikazuje ekipu amatera kako automobilom i užetom za vuču pokušava iz kanala pored ceste izvući automobil koji je tamo završio. Sve su, čini se, dobro pripremili, zakačili i povukli, no vozač vučnog automobila bio je malo previše revan. Uspješno je povukao malenog Citroëna iz kanala na cestu, ali očito malo prebrzo.

Iz kanala u kanal

Kad je tako u zaletu izišao na zaleđenu cestu, automobil je kliznuo preko nje pa ponovno – završio u jarku. Poledica je, čini se, kumovala i prvom izlijetanju, a okupljena ekipa nije se pretjerano brinula oko toga, već su prasnuli u smijeh. Srećom po nas i brojne korisnike društvenih mreža, netko od njih sve to je snimio, a snimka je već obišla svijet.