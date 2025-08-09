Max Verstappen: 'Prednji pogon je najgora stvar ikad, to je anti-vožnja'

Četverostruki svjetski prvak Formule 1, Max Verstappen, otkrio je svoj prezir prema automobilima s prednjim pogonom, unatoč tome što je i sam vozio neke od najboljih

Autonet.hr subota, 9. kolovoza 2025. u 16:45
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Max Verstappen jedan je od najdominantnijih vozača u modernoj eri Formule 1, s četiri naslova svjetskog prvaka i dugim popisom rekorda koji vjerojatno neće biti srušeni godinama. Njegov sirovi talent za volanom teško je ne primijetiti, no postoji jedna vrsta automobila prema kojoj nikada nije osjetio naklonost - bilo što s pogonom na prednjim kotačima.

Odrastajući uz karting i jednosjede, nizozemski prvak očito je najvještiji u vožnji automobila sa stražnjim pogonom. Možda je upravo to razlog zašto posjeduje gotovo nadljudske vozačke vještine, s lakoćom pronalazeći granice svakog automobila. Nedavno je, tijekom vožnje moćnog Ford Mustanga GTD s veteranom automobilističkog novinarstva Chrisom Harrisom, otkrio svoj duboki prezir prema automobilima s prednjim pogonom.

'To je najgora stvar ikad'

Na izravno pitanje voli li prednji pogon, Verstappen je odgovorio odlučnim "Ne, ne. Mislim da je to jako dosadno. Da, stvarno je dosadno. Kad to vozite u automobilu, za mene je to poput anti-vožnje." Dodao je kako je vozila s prednjim pogonom vozio i na simulatoru, zaključivši da je "to najgora stvar ikad."

Iako bi se mnogi entuzijasti složili s njim, kroz desetljeća je proizvedeno mnoštvo vrhunskih sportskih automobila s prednjim pogonom. Jedan od najistaknutijih je Honda Civic Type R generacije FL5, kojeg je i sam Verstappen vozio više puta. Također je posjedovao i prethodnu generaciju, FK8, budući da je Honda u to vrijeme opskrbljivala Red Bull F1 tim svojim pogonskim jedinicama.

Verstappenov video s Harrisom svakako vrijedi pogledati u cijelosti. Od iduće godine, Ford će surađivati s Red Bull Powertrains na hibridnim pogonskim jedinicama F1 tima, pa je ovo bila jedna od prvih prilika da aktualni svjetski prvak odradi promociju za "Plavi oval". U prvom dijelu videa, Verstappen sjedi na suvozačkom mjestu klasičnog Forda RS200, da bi pred kraj preuzeo ključeve novog Mustanga GTD.

 



TJEDNI Hi-Fi SETUP #003

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Kvalitetan zvuk i snažan bas.

Akcija

SENNHEISER CX slušalice

Bluetooth veza, mikrofon, kontrolna pločica, 27 h autonomije (9 h + 18 h s kutijom), vrijeme punjenja 1,5 h, 7 mm driver, frekvencijski odziv 5–21.000 Hz, kodeci SBC, AAC, aptX, IPX4 otpornost, pasivna zvučna izolacija.

78,90 € 129,00 € Akcija

Pretpojačalo za gramofon s USB izlazom.

Akcija

NAD PP4 C- KO pretpojačalo

Phono pretpojačalo s A/D pretvaračem, USB izlaz, kompatibilno s MM i MC zvučnicama, 16-bit/48kHz PCM izlaz, linijski ulaz i izlaz, niska izobličenja (<0.03%), RIAA preciznost ±0.3 dB, vanjsko napajanje, SNR do 115 dB.

237,00 € 279,00 € Akcija

Podrška za MP3 i USB.

Akcija

NAD C 538 CD player

CD/CD-R/CD-RW reprodukcija, MP3/WMA podrška, Wolfson 24-bit/192kHz DAC, koaksijalni i optički izlazi, analogni stereo izlaz, IR daljinski, SNR 110 dB, THD ≤0.01%, težina 3 kg.

339,00 € 399,00 € Akcija

Moćan 400W zvučnik s WiFi i Bluetooth vezom.

Akcija

SENNHEISER Ambeo Plus soundbar

9x Class D pojačala, 400W RMS snaga, 9 zvučnika, frekvencijski odziv 38 Hz – 20 kHz, HDMI eARC, 2x HDMI 2.0a, optički ulaz, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0, 4 mikrofona za automatsku kalibraciju, AMBEO Virtualization Technology, dimenzije 105,1 x 7,7 x 12,1 cm, masa 6,3 kg.

898,90 € 1499,00 € Akcija

Kvalitetan zvuk i lakoća povezivanja.

Akcija

SHARP CP-LS100 party zvučnik

2x 8" woofera, 2x 2" visokotonca, 120W RMS snaga, Bluetooth 5.0, USB punjenje, TWS stereo, 10 sati rada na bateriji, litij-ionska baterija, 105 dB, XLR/TRS ulazi, prenosiv s ručkom, dimenzije 310x630x268 mm, težina 9.7 kg.

207,50 € 415,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi