Max Verstappen: 'Prednji pogon je najgora stvar ikad, to je anti-vožnja'

Četverostruki svjetski prvak Formule 1, Max Verstappen, otkrio je svoj prezir prema automobilima s prednjim pogonom, unatoč tome što je i sam vozio neke od najboljih

Max Verstappen jedan je od najdominantnijih vozača u modernoj eri Formule 1, s četiri naslova svjetskog prvaka i dugim popisom rekorda koji vjerojatno neće biti srušeni godinama. Njegov sirovi talent za volanom teško je ne primijetiti, no postoji jedna vrsta automobila prema kojoj nikada nije osjetio naklonost - bilo što s pogonom na prednjim kotačima.

Odrastajući uz karting i jednosjede, nizozemski prvak očito je najvještiji u vožnji automobila sa stražnjim pogonom. Možda je upravo to razlog zašto posjeduje gotovo nadljudske vozačke vještine, s lakoćom pronalazeći granice svakog automobila. Nedavno je, tijekom vožnje moćnog Ford Mustanga GTD s veteranom automobilističkog novinarstva Chrisom Harrisom, otkrio svoj duboki prezir prema automobilima s prednjim pogonom.

'To je najgora stvar ikad'

Na izravno pitanje voli li prednji pogon, Verstappen je odgovorio odlučnim "Ne, ne. Mislim da je to jako dosadno. Da, stvarno je dosadno. Kad to vozite u automobilu, za mene je to poput anti-vožnje." Dodao je kako je vozila s prednjim pogonom vozio i na simulatoru, zaključivši da je "to najgora stvar ikad."

Iako bi se mnogi entuzijasti složili s njim, kroz desetljeća je proizvedeno mnoštvo vrhunskih sportskih automobila s prednjim pogonom. Jedan od najistaknutijih je Honda Civic Type R generacije FL5, kojeg je i sam Verstappen vozio više puta. Također je posjedovao i prethodnu generaciju, FK8, budući da je Honda u to vrijeme opskrbljivala Red Bull F1 tim svojim pogonskim jedinicama.

Verstappenov video s Harrisom svakako vrijedi pogledati u cijelosti. Od iduće godine, Ford će surađivati s Red Bull Powertrains na hibridnim pogonskim jedinicama F1 tima, pa je ovo bila jedna od prvih prilika da aktualni svjetski prvak odradi promociju za "Plavi oval". U prvom dijelu videa, Verstappen sjedi na suvozačkom mjestu klasičnog Forda RS200, da bi pred kraj preuzeo ključeve novog Mustanga GTD.