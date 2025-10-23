Miris benzina u električnom autu, uz zabavnu promociju Kije u Finskoj

Kupci električnog automobila Kia EV4 u Finskoj će dobiti parfem mirisa benzina, kao podsjetnik da ni elektrifikacija ne briše ljubav prema motorima s unutarnjim izgaranjem

Kia i finski uvoznik njihovih automobila Astara Auto odlučili su ublažiti prijelaz na električna vozila svojim novim kupcima. Učinili su to na prilično neobičan i zabavan način, tako što će novi električni automobil svojim kupcima začiniti – mirisom benzina. Naime, svaki kupac novog modela Kia EV4 u Finskoj dobit će na poklon osvježivač zraka koji miriše na (da, dobro ste pročitali) automehaničarsku radionicu.

Miris ulja i benzina

Ideja je nastala jer se često pokazuje da prelazak s motora s unutarnjim izgaranjem na električne pogone nije samo tehnička odluka kod kupaca, već i emocionalna. Klaus Pohjala, komercijalni direktor Astarine podružnice, objasnio je kampanju jednostavno: "Odricanje od benzinca može biti velika stvar – baš kao i odricanje od svega poznatog". A što je poznatije od mirisa goriva koji se godinama uvlačio u nosnice i uz koji smo stvarali uspomene?

Izrada mirisa povjerena je finskom parfumeru Maxu Perttuli, koji je kreirao jedinstveni recept. U njegovoj je bazi motorno ulje, uz dodatak metalnih nota, hlapljivih komponenti jasmina te završni dodir katrana i galbanuma.

Kampanja je najavljena preko društvenih mreža a iako je duhovita, u svojoj biti nije šala – osvježivači zraka zaista postoje, razvijeni su na opisani način kao pravi proizvod i dijele se kupcima uz novi automobil. Jedini je "problem" u tome što ga zasad mogu dobiti samo Finci koji se odluče kupiti Kiju EV4.