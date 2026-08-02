Mladić u "kruškomobilu" vozi od Floride sve do Washingtona na sjeveru

Internetom kruži priča o mladiću u neobičnom malenom vozilu oblika kruške, kojim se on otisnuo na putovanje Sjedinjenim Državama – kako bi bolje doživio prirodu i proveo zabavno ljeto

Mladi američki umjetnik i avanturist Andrew Glubbey krenuo je sredinom svibnja na nesvakidašnje putovanje svojim vozilom – oblikovanim poput kruške. Očekivano, gdje god da se pojavi prava je atrakcija, pa ga je prije nekoliko tjedana jedan prolaznik snimio na benzinskoj crpki te ga kratko "intervjuirao" o neobičnom vozilu i avanturi.

Ljetna avantura

Vozač "kruškomobila" kaže da mu je krajnji cilj stići u saveznu državu Washington, na samom sjeverozapadu SAD-a. Putovanje je započelo u Meridiani na Floridi, a mladić ističe kako cijelu ekspediciju poduzima prvenstveno iz zabave. U avanturu je krenuo, kaže, "s ciljem istraživanja prirode i slapova tijekom ljetnih mjeseci".

Prijašnjih je godina putovao preuređenim obiteljskim kombijem, no rast cijena goriva potaknuo ga je na pronalazak ekonomičnijeg rješenja. Umjesto odustajanja od ljetne ekspedicije, usmjerio se na učinkovitost skutera na dva kotača. Na njega je nadogradio ručno izrađenu skulpturu kruške, a unutar konstrukcije ostavio si je dovoljno prostora za prtljagu, čime je izbjegnuta potreba za vanjskim torbama.

Unatoč specifičnom dizajnu i ugrađenim ukrasnim trubama, neobično vozilo postiže izuzetnu energetsku učinkovitost. Prema riječima Glubbeya, potrošnja goriva je niska – domet mu je veći od 60 milja po galonu, odnosno prevedeno na "naše" mjere ona iznosi manje od 3,9 litara na 100 prijeđenih kilometara. Ukupno planira prevaliti oko 5.000 kilometara, a budući da maksimalna brzina skutera iznosi oko 88 km/h, mogao bi imati dugo toplo ljeto na cestama SAD-a.