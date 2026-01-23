Nekad su imali momčad u Formuli 1, a danas – najsporije vrijeme Nürburgringa

Francuski novinari odvezli su krug na slavnom Nürburgringu u dizelskom četverociklu Ligier JS50, postavivši time, iz zabave, rekord za najsporije službeno vrijeme zabilježeno u povijesti te staze

Autonet.hr petak, 23. siječnja 2026. u 21:45

Dok se većina proizvođača automobila bori za svaku stotinku kako bi srušili rekorde brzine i pohvalili se vremenom svojeg kruga na legendarnoj stazi Nürburgring Nordschleife, jedna je mara odlučila krenuti u posve suprotnom smjeru. Marka Ligier poslala je, iz šale i s ciljem promocije, svoj dizelski mikroautomobil (u Europi registriran kao četverocikl) Ligier JS50 Revo D+ na kultnu stazu kako bi oborili rekord za – najsporije vrijeme.

Spor, ali učinkovit

Zadatak da to učine pripao je francuskim automobilskim novinarima Nicolasu Meunieru i Martinu Coulombu, a oni su vozilom, čiji motor razvija moćnih osam konjskih snaga, uspjeli odvesti krug po "Ringu" za nešto manje od pola sata (točno vrijeme iznosi 28:25,814). Tim rezultatom službeno su postavili rekord za najsporiji ikad zabilježeni krug, srušivši dosadašnji "rekord" istočnonjemačkog Trabanta P50 iz 1960. godine, koji je istu dionicu prešao za 16 minuta i jednu sekundu.

Cilj ovog pothvata nije bio samo testiranje strpljenja na stazi dugoj 20,8 kilometara, već i demonstracija učinkovitosti modernih mikroautomobila. Meunier i Coulomb su se iz Pariza do samog Nürburgringa uputili upravo u Ligieru JS50, prevalivši put od približno 500 kilometara sa samo jednim spremnikom dizelskog goriva. Tijekom same vožnje po stazi, automobil je zabilježio potrošnju od tek 0,89 litara na 100 kilometara, što dodatno naglašava ekološku i ekonomsku stranu ovih vozila namijenjenih gradskoj vožnji bez vozačke dozvole – a privući pozornost na to bio je i glavni cilj "rekordne" vožnje.

Različite verzije modela

Tijekom službenog testiranja na stazi su se, uz dizelsku verziju maksimalne brzine 45 km/h, pojavile i električne varijante modela JS50 kako bi se usporedile performanse u ekstremnim uvjetima. Osnovni Ligier JS50 L6e Electric bio je nešto brži od dizelskoga, s vremenom od 27 minuta i 55 sekundi, dok je snažnija izvedba sposobna za brzinu do 75 km/h, Ligier JS50 L7e Electric, uspjela završiti krug tik ispod granice od 20 minuta. Za zainteresirane, dizelska verzija četverocikla košta oko 15, a električna se može nabaviti za nešto više od 16 tisuća eura.

Zvuči li vam naziv ove marke poznato – u pravu ste. Tvrtku Ligier je osnovao francuski vozač utrka iz 1960-ih godina, Guy Ligier, koja je 1976. godine ušla u Formulu 1 sa svojom momčadi i natjecala se u tom natjecanju do 1996. godine, no ne s prevelikim uspjehom. Svoj prvi mikroautomobil proizveli su 1980. godine, a 2008. godine spajanjem tvtki Ligier Automobiles i Microcar nastala je današnja kompanija.



