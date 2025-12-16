Novi Casiov sat slavi legendarnu prvu pobjedu Honde u Formuli 1

Dok se Honda priprema za povratak kao dobavljač motora u Formuli 1 za sezonu 2026. kroz partnerstvo s Aston Martinom, njihova najnovija suradnja s brendom Casio čvrsto je usmjerena na slavnu prošlost. Novi Casio Edifice ECB-2300HR-1A ne bavi se budućim pravilima ni modernom tehnologijom, već obilježava ključan trenutak u Hondinoj trkaćoj povijesti - 60. obljetnicu prve pobjede marke u Formuli 1.

Taj povijesni trenutak dogodio se na Velikoj nagradi Meksika 1965. godine, kada je Richie Ginther doveo Hondu RA272 do pobjede, čime je to postao prvi japanski automobil i motor koji je pobijedio u najvišem rangu motosporta.

Foto: Casio

Posveta 1965. godini

Kako prenosi Carscoops, sat vjerno odražava to postignuće kroz brojne dizajnerske elemente. Korištena je pobjednička bijela boja Championship White, ista ona koja je krasila Hondine pobjedničke bolide tog doba. Crveni prsten koji okružuje brojčanik referenca je na nos bolida RA272, dok pod-brojčanik na poziciji 9 sati oponaša izgled analognih tahometara iz tog razdoblja.

Gotovo svaki vidljivi element izravno je inspiriran Hondinom trkaćom prošlošću. Keramički okvir završen je u Championship White boji, a na vrhu ljestvice nalazi se zlatni naglasak s brojkom 60 u čast obljetnice.

Foto: Casio

Posebni detalji nastavljaju se i na poleđini kućišta sata, gdje se nalazi laserska gravura s logotipom Honde. Casio je također dodao izuzetno upečatljiv remen. Vanjska strana izrađena je od bijele kože na kojoj je ispisan tekst s detaljima o bolidu RA272, uključujući njegov 1.5-litreni V12 motor s 230 KS. Taj se motor vrtio do 12.000 okretaja u minuti i težio je samo 215 kg.

Osim toga, kopča remena je zlatne boje i ugravirana s brojem 11, pobjedničkim brojem bolida, uz frazu "Veni, Vidi, Vici". Unutarnja strana remena obložena je mekim crvenim antilopom, s uzorkom temeljenim na originalnim tehničkim crtežima Hondinog kompaktnog V12 motora.

Foto: Casio

Osim povijesnih referenci, ECB-2300HR-1A nudi i čitav niz modernih funkcionalnosti. Koristi Casiov solarni sustav punjenja i povezuje se putem Bluetootha s aplikacijom na mobitelu za podešavanje postavki. Popis značajki uključuje svjetsko vrijeme, višenamjensku štopericu, odbrojavanje, vječni kalendar, višestruke alarme i LED osvjetljenje. Brojčanik je zaštićen safirnim staklom s antirefleksivnim premazom, dok nosači remena, izrađeni od kombinacije karbona i čelika u stilu ovjesa, dodaju suptilan strukturni detalj inspiriran motosportom.

Foto: Casio

Dostupnost i cijena

Za razliku od mnogih satova s automobilskom tematikom, ovaj nije bezobrazno skup. Već je lansiran u Japanu po cijeni od 66.000 jena, što je otprilike 360 eura. Dostupnost i cijena za europsko tržište još nisu objavljene, iako su se neki primjerci već pojavili na eBayu po znatno manje razumnoj cijeni od preko 1.000 eura.