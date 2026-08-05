Policajac prerušen u grm hvatao vozače koji koriste mobitel u vožnji

Policijska uprava Dunellen u New Jerseyju provela je šestosatnu akciju protiv nepropisne uporabe mobitela u vožnji, a za nadzor prometa iskoristili su svojeg komično kamufliranog službenika

Korištenje mobitela u vožnji jedan je od prometnih prekršaja koji se kažnjava u gotovo cijelom svijetu i poznat je kao čest uzročnik prometnih nesreća. Policije diljem svijeta imaju različite načine nadzora vozača koji se mobitelima nepropisno koriste u vožnji, no policijska uprava Dunellen u američkoj saveznoj državi New Jersey provela je akciju nadzora kakvu dosad niste vidjeli.

Grm s dalekozorom

Nesvakidašnja akcija odvila se protekloga tjedna u ulici North Washington Ave, u samom središtu grada, području s gustim prometom i velikim brojem pješaka. Glavna taktička metoda policije u ovom slučaju bila je upotreba – kamuflaže. Policijski službenik bio je prerušen u grm te se nalazio ispred drveta uz prometnicu. Zbog te kamuflaže vozačima ga je bilo, navodno, gotovo nemoguće primijetiti iz vozila.

Tako opremljeni službenik bio je opremljen dalekozorom pomoću kojeg je promatrao unutrašnjost vozila koja su prolazila ulicom. Čim bi uočio vozača s mobitelom u ruci, putem radioveze dojavljivao je prekršaj kolegama koji su se nalazili dalje niz cestu te zaustavljali prometna vozila.

Tijekom šestosatnog trajanja ove akcije, policija je izdala ukupno 74 prekršajna naloga vozačima koji su upravljali vozilom dok im je pažnja bila usmjerena na mobilne uređaje. Policijska uprava objavila je detalje ove akcije na svojoj službenoj Facebook stranici, podsjetivši vozače da poruke i obavijesti mogu pričekati te da fokus tijekom upravljanja vozilom mora ostati na prometu.