Povratak "autobusa za pakao": Linija 666 u Poljskoj ponovno vozi u – Hel

Nakon trogodišnjeg izbivanja, njemački prijevoznik u ljetnoj sezoni 2026. vraća prepoznatljivi broj linije koji je u prošlosti izazvao brojne rasprave i privukao veliku pažnju javnosti

Tri godine nakon ukidanja popularne i u javnosti često komentirane autobusne linije 666 prema poluotoku Helu, ova se prepoznatljiva linija vraća na poljske prometnice. U ljetnoj sezoni ove godine uslugu će na toj ruti pružati prijevoznička tvrtka FlixBus. Nova linija svakodnevno će povezivati Krakov i Hel, prolazeći kroz Varšavu te brojna popularna ljetovališta na spomenutom poluotoku.

"Road to Hel"

Vijest o vraćanju broja 666 izazvala je, očekivano, snažan interes medija i putnika na poljskom tržištu. Predstavnici prijevoznika naglašavaju kako se ne radi isključivo o uvođenju nove ljetne veze s baltičkom obalom, već o povratku jednog od najprepoznatljivijih autobusnih brojeva u zemlji. Izbor broja bio je namjeran, jer sam broj rute jasno sugerira njezino konačno odredište.

Povijest ove linije seže godinama unatrag, kada je lokalni prijevoznik PKS Gdynia upravljao rutom koja je povezivala mjesto Dębki i grad Hel. Broj 666 postao je iznimno popularan zbog igre riječi, jer se poklopilo da ime poljskog grada zvuči gotovo identično kao engleska riječ za pakao ("hell"), dok se trostruka šestica u biblijskom kontekstu povezuje s "brojem zvijeri". Zbog te slučajnosti linija je privukla pažnju turista koji su fotografirali autobuse i objavljivali ih na društvenim mrežama, nazivajući liniju "autobusom za pakao".

Međutim, unatoč dugogodišnjem prometovanju, pritisak javnosti doveo je do privremenih promjena u organizaciji prijevoza. Godine 2023., nakon niza prosvjeda i peticija pojedinih religijskih skupina, lokalni je prijevoznik odlučio promijeniti broj linije u 669 – sve dok se sada nije pojavio FlixBus i vratio poznatu trostruku šesticu.

FlixBus odpala linię 666. Inspiracja jasna.

Gdy PKS Gdynia wycofał się z numeru 666 na Hel po protestach i zmienił go na 669, FlixBus robi dokładnie odwrotnie.

Kraków – Warszawa – Modlin – Pomorze – Hel. pic.twitter.com/bHdFIVx44i — Konrad Krajewski (@KonradKrajewsk6) May 29, 2026

Na konferenciji za medije, direktor tvrtke za istočnu Europu Michał Leman otvoreno je priznao da je broj autobusne linije izabran posve namjerno: "Svi će razumjeti. Godišnji odmori su. Zabavimo se, nabacimo koju šalu na taj račun. Mislim da u tome nema ništa loše. Godišnji odmor i služi za zabavu", dodao je.

Samo ime poluotoka Hela, usput rečeno, nema nikakve veze s anglosaksonskim pojmom za pakao. Naziv zapravo potječe iz starogermanskih jezika u kojima je riječ "hel" označavala dinu ili brdo uz obalu. S druge strane, na srednjovjekovnim danskim kartama poluotok je bio označen kao "Heel" (peta), što se izravno odnosilo na njegov specifičan geografski oblik koji podsjeća na ljudsku petu.