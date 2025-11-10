Propali krovni šator za Teslu postao je genijalna kamp prikolica

Britanska tvrtka Wheelhome dizajnirala je futuristički krovni šator za Teslu Model 3, no nitko ga nije htio kupiti. Umjesto odustajanja, pretvorili su ga u laganu i svestranu kamp prikolicu Dashaway eCT

Ponekad se najbolje ideje rađaju iz neuspjeha. Upravo to se dogodilo s Dashaway eCT, pametnom malom kamp prikolicom britanske tvrtke Wheelhome. Njezin život započeo je kao aerodinamični krovni šator dizajniran isključivo za Teslu Model 3, no tržište za njega jednostavno nije postojalo.

Prema pisanju portala Carscoops, originalni cilj bio je stvoriti futurističku kapsulu za kampiranje s niskim otporom zraka, koja bi se savršeno stopila s linijama Modela 3. Trebala je biti ultimativni suputnik za putovanja električnim automobilom. Problem? Nitko je zapravo nije htio kupiti.

Foto: Wheelhome

Od krova do ceste

To je prava šteta, jer je prototip krovnog kampera, nazvan eRC, bio daleko sofisticiraniji od prosječnog krovnog šatora. Oblikovan da prati konture karoserije Modela 3, nudio je dvosjed okrenut prema natrag koji se pretvarao u bračni krevet te police i pregrade za smještaj prijenosne baterije, opreme za kuhanje, pa čak i kemijskog WC-a.

Vlasnik Wheelhomea, Stephen Wheeler, testirao ga je na vlastitom Modelu 3 tijekom turneje po Islandu duge 5.630 km (3.500 milja) i dobio sjajne reakcije na sajmovima električnih vozila. Međutim, oduševljenje publike nije se pretočilo u stvarne narudžbe.

Umjesto da odustane, Wheeler je prototip pretvorio u nešto pametnije. Uzeo je istu aerodinamičnu kapsulu i postavio je na laganu jednoosovinsku šasiju prikolice. Tako je odjednom neobični krovni šator za Teslu postao je Dashaway eCT, sićušni kamper koji može vući gotovo svaki automobil.

Foto: Wheelhome

Potpuna transformacija

S dužinom nešto manjom od 3.800 mm, eCT teži samo oko 340 kg, što ga čini lakim za vuču čak i s malim gradskim automobilima. Budući da je u sklopljenom stanju vrlo nizak i elegantan, ne bi trebao značajno utjecati na potrošnju goriva. No, jednom kad se parkirate, krov se podiže toliko visoko da unutra možete stajati uspravno.

Dizajn prikolice i dalje nosi DNK originalnog koncepta, ali sada nudi dodatne prednosti - ne ometa otvaranje prtljažnika i ima dodatni prostor za pohranu ispod poda. Svaki kamper opremljen je sudoperom s električnom pumpom i spremnikom za vodu od 10 litara, a ima i mjesta za mali WC, kojem se može pristupiti čak i kada je krevet postavljen.

Za napajanje se brinu priključak za struju, velika litijska baterija s inverterom od 2.600 W te solarni panel od 200 W. Ova kombinacija omogućuje korištenje uređaja poput friteza, mikrovalnih pećnica i kuhala za vodu te osigurava energiju za najmanje dva dana kampiranja izvan mreže.