Race 2 Help 2026 organizira humanitarne virtualne utrke za Enu Škoda

Race 2 Help 2026 je humanitarno natjecanje u trkaćim video igrama čiji je cilj prikupljanje sredstava za djecu i obitelji kojima je potrebna pomoć i podrška. Ovogodišnje izdanje posvećeno je Eni Škoda, šesnaestogodišnjoj djevojci s otoka Paga koja se od ranog djetinjstva hrabro bori s teškom bolešću - neurofibromatozom tipa 1. Ena je do sada prošla više od 30 operacija. Njezina obitelj već godinama vodi tešku borbu s visokim troškovima liječenja i financijski je iscrpljena. Cilj ovogodišnje utrke je prikupiti sredstva koja će Eni omogućiti nastavak liječenja, te joj pružiti priliku za kvalitetniji i ispunjeniji život.

Ena Škoda

Nakon što je prošle godine kroz humanitarni događaj Race 2 Help prikupljeno više od 5000 € u financijskoj i materijalnoj pomoći za djecu iz udruge Cibale, Udruga Balkan SimHub i ove godine nastavlja s misijom spajanja video igara, sportskog duha i humanitarnog djelovanja.

Događaj traje od 14. do 18. siječnja 2026. godine i to tako da se svaki dan održava natjecanje u drugoj igri / simulaciji. Svi događaji započinju u 20:00 sati i prenose se uživo na YouTube kanalu Udruge Balkan SimHub. Inače, Udruga Balkan SimHub djeluje od 2024. godine i okuplja više od 800 članova, zaljubljenika u sim racing i automobilizam. Udruga organizira turnire i natjecanja u konzolnim trkaćim video igrama - Gran Turismo 7, WRC, te Assetto Corsa Competizione.

14. siječnja 2026. - Gran Turismo 7

15. siječnja 2026. - Assetto Corsa Competizione (PS5 / Xbox)

16. siječnja 2026. - EA Sports WRC

18. siječnja 2026. - Assetto Corsa Competizione (PC)

U humanitarnu akciju moguće je uključiti se na tri načina. Prvo je tu samo sudjelovanje u natjecanju, a koje se plaća kotizacijom u minimalnom iznosu od 15 €, uz mogućnost uplate i većeg iznosa. Za uplate veće od 60 €, sudionici dobivaju Race 2 Help majicu. 100% iznosa kotizacija se donira, izuzev troška tiska majica. Zatim je tu mogućnost donacije, uplatom na bankovni račun putem bar koda (upute za plaćanje nalaze se ovdje) ili kada počne prijenos događaja uživo jednim klikom na YouTube prijenosu. Tu je i mogućnost za poslovne subjekte koji mogu podržati akciju kroz financijsko sponzorstvo ili donaciju proizvoda i usluga.

Za ovogodišnje izdanje Race 2 Help, Balkan SimHub se udružio s partnerskom organizacijom SIMmark, fokusiranom na PC sim racing, čime je događaj dodatno proširen i obogaćen. U ovogodišnje su se događanje uključili Tokić, SIMmark, Borealis, Delta Reality, Jež Servisi, Just FM Studio, Volonterski Centar Zagreb te Volonteka.hr



