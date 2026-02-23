Renault Twizy s okretnim momentom od preko 900 Nm

Britanska tvrtka DM Performance ugradila je pogon iz električnog motokros motocikla u maleni Renault Twizy. Rezultat je 'čudovište' od 80 KS i 938 Nm

Sad već umirovljeni Renault Twizy bio je prepoznatljiv po svom futurističkom stilu, škarastim vratima i nekonvencionalnom rasporedu sjedala, ali nikada po performansama. Ipak, ludi znanstvenici iz britanske radionice DM Performance pretvorili su ovaj teški četverocikl u pravi stroj za driftanje, koristeći srce najsnažnijeg električnog motokros motocikla na svijetu.

Projekt je započeo potpunim rastavljanjem Twizyja i uklanjanjem tvorničkog motora od skromnih 17 KS. Na njegovo mjesto tim je ugradio pogonski sklop s motocikla Stark Varg, koji je ekvivalent benzinskom motoru od 450 kubika. Kao rezultat, sićušni električni automobil sada razvija 80 KS, što predstavlja povećanje snage od gotovo 400 posto.

Međutim, okretni moment je ono što zaista začuđuje. Motor Stark Varga razvija apsurdnih 938 Nm. Da bismo to stavili u perspektivu, 6,2-litreni V8 motor sa superpunjačem u Ramu TRX ima 921 Nm okretnog momenta. Sada zamislite tu brojku u vozilu koje je 10 puta lakše od tog vozila.

Screenshot: YouTube

Prilagođene nadogradnje

Kako bi smjestili novi motor i prilagođeni lančani pogon koji je zamijenio originalni izravni prijenos, u DM Performanceu morali su odrezati originalni stražnji nosač. Zbog ogromnog okretnog momenta, modificirali su i originalni diferencijal s prilagođenim kućištem od nehrđajućeg čelika i visokotlačnom mašću kako bi oponašali karakteristike diferencijala s ograničenim proklizavanjem. Uz to, novi set Maxpeedingrods podesivih amortizera smanjio je mogućnost prevrtanja.

Naposljetku, francuski električni dvosjed dobio je još jednu transplantaciju. Baterijski paket iz Stark Varga, mase 32 kg, značajno je lakši u usporedbi s originalnom baterijom Twizyja od 100 kg, dok nudi nešto veći kapacitet i sposobnost isporuke ogromne količine energije potrebne za motore visokih performansi.

Driftanje i utrke ubrzanja

Jedinstveni "Stark Twizy" dokazao je svoje performanse pobjedom u utrci ubrzanja do 161 km/h protiv znatno snažnijeg Audija S1 Quattro. Tvorci su ga također odveli na driftanje, gdje je čak izvodio donute oko Lamborghinija Aventadora.

Inače, ovo nije prvi put da je DM Performance pretvorio maleni električni četverocikl u čudovište. Prethodno su dovršili divlji projekt na bazi Citroena Ami, koristeći slične komponente iz Stark Varga, iako su napomenuli da je Twizy zbog pogona na stražnje kotače puno bolja platforma za zabavu. Ako vam električni pogon nije po volji, ista je radionica odgovorna i za Tuk Tuk tricikl s turbopunjenim Hayabusinim motorom. Ta zvijer teži 460 kg i na dinamometru razvija zastrašujućih 305 KS (227 kW).