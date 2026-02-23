Renault Twizy s okretnim momentom od preko 900 Nm

Britanska tvrtka DM Performance ugradila je pogon iz električnog motokros motocikla u maleni Renault Twizy. Rezultat je 'čudovište' od 80 KS i 938 Nm

Autonet.hr ponedjeljak, 23. veljače 2026. u 14:05
📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Sad već umirovljeni Renault Twizy bio je prepoznatljiv po svom futurističkom stilu, škarastim vratima i nekonvencionalnom rasporedu sjedala, ali nikada po performansama. Ipak, ludi znanstvenici iz britanske radionice DM Performance pretvorili su ovaj teški četverocikl u pravi stroj za driftanje, koristeći srce najsnažnijeg električnog motokros motocikla na svijetu.

Projekt je započeo potpunim rastavljanjem Twizyja i uklanjanjem tvorničkog motora od skromnih 17 KS. Na njegovo mjesto tim je ugradio pogonski sklop s motocikla Stark Varg, koji je ekvivalent benzinskom motoru od 450 kubika. Kao rezultat, sićušni električni automobil sada razvija 80 KS, što predstavlja povećanje snage od gotovo 400 posto.

Međutim, okretni moment je ono što zaista začuđuje. Motor Stark Varga razvija apsurdnih 938 Nm. Da bismo to stavili u perspektivu, 6,2-litreni V8 motor sa superpunjačem u Ramu TRX ima 921 Nm okretnog momenta. Sada zamislite tu brojku u vozilu koje je 10 puta lakše od tog vozila.

📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Prilagođene nadogradnje

Kako bi smjestili novi motor i prilagođeni lančani pogon koji je zamijenio originalni izravni prijenos, u DM Performanceu morali su odrezati originalni stražnji nosač. Zbog ogromnog okretnog momenta, modificirali su i originalni diferencijal s prilagođenim kućištem od nehrđajućeg čelika i visokotlačnom mašću kako bi oponašali karakteristike diferencijala s ograničenim proklizavanjem. Uz to, novi set Maxpeedingrods podesivih amortizera smanjio je mogućnost prevrtanja.

Naposljetku, francuski električni dvosjed dobio je još jednu transplantaciju. Baterijski paket iz Stark Varga, mase 32 kg, značajno je lakši u usporedbi s originalnom baterijom Twizyja od 100 kg, dok nudi nešto veći kapacitet i sposobnost isporuke ogromne količine energije potrebne za motore visokih performansi.

Driftanje i utrke ubrzanja

Jedinstveni "Stark Twizy" dokazao je svoje performanse pobjedom u utrci ubrzanja do 161 km/h protiv znatno snažnijeg Audija S1 Quattro. Tvorci su ga također odveli na driftanje, gdje je čak izvodio donute oko Lamborghinija Aventadora.

Inače, ovo nije prvi put da je DM Performance pretvorio maleni električni četverocikl u čudovište. Prethodno su dovršili divlji projekt na bazi Citroena Ami, koristeći slične komponente iz Stark Varga, iako su napomenuli da je Twizy zbog pogona na stražnje kotače puno bolja platforma za zabavu. Ako vam električni pogon nije po volji, ista je radionica odgovorna i za Tuk Tuk tricikl s turbopunjenim Hayabusinim motorom. Ta zvijer teži 460 kg i na dinamometru razvija zastrašujućih 305 KS (227 kW).

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi