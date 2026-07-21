Shaquille O'Neal kupio jedinstveni gliser u obliku Chevrolet Impale

Tvrtka Effortless Motors isporučila je legendarnom košarkašu prvi gliser u obliku Chevrolet Impale iz 1964. godine, a neobično plovilo odmah je testirano na vodi – i to tijekom nevremena

Američka radionica Effortless Motors isporučila je poznatom bivšem košarkašu Shaquilleu O'Nealu (ili da kažemo O'Neiloviću) jedinstveno plovilo – prvi na svijetu gliser izrađen prema dizajnu legendarnog automobila Chevrolet Impala iz 1964. godine. Plovilo je oblikovano kao replika zlatne Impale iz filma Boyz n the Hood, a izrađeno je po mjeri kako bi u njega udobno stao korpulentni novi vlasnik. Uz unikatni gliser, O'Nealu je isporučen i odgovarajući cestovni automobil tog modela te prilagođena prikolica za transport.

Prva ploveća Impala

Unatoč jakoj kiši i grmljavinskom nevremenu, tim je odlučio odmah spustiti gliser s prikolice na jezero te izvršiti prvu probnu vožnju. Opremljen prslukom za spašavanje veličine 4XL, O'Neal je preuzeo upravljač i osobno vozio gliser po valovima. Unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima na vodi, testiranje je proteklo bez poteškoća, pa je, odmah po primopredaji, potvrđena stabilnost i funkcionalnost plovila.

Nakon vožnje i povratka na dok, Shaq je izrazio iznimno zadovoljstvo izradom te je u znak zahvalnosti članovima graditeljskog tima uručio darove. Tom je prigodom istaknuo važnost građenja kvalitetnih poslovnih odnosa i međusobne potpore, naglasivši kako cijeni trud uložen u realizaciju ovog nesvakidašnjeg projekta.

Legendarni Chevy

Chevrolet Impala jedan je od automobila zauzima kultno mjesto u američkoj automobilskoj povijesti. Izvorno predstavljena krajem 1950-ih kao vrhunski opremljena limuzina, Impala je brzo postala jedan od najprodavanijih modela u Sjedinjenim Američkim Državama. Model iz 1964. godine prepoznatljiv je po svojoj dugačkoj, upečatljivoj silueti, karakterističnim trostrukim stražnjim svjetlima s svake strane i prepoznatljivoj prednjoj masci.

Osim što je bio iznimno popularan obiteljski automobil svog vremena, model iz 1964. postao je apsolutna ikona popularne kulture i takozvane lowrider scene. Zbog svoje čvrste šasije, upravo je ova generacija Impale postala omiljena platforma za prilagodbe, ugradnju hidraulike i unikatne lakirerske radove – a od sada ima i prvu izvedbu za plovidbu.