Skriveni svijet auto-dijelova: Lamborghini Aventador popravljen Fordovim čepom rezervoara

Otkriće da Aventador koristi identične unutrašnje komponente kao i daleko pristupačniji Ford Focus omogućilo je vlasniku uštedu od preko tisuću eura na običnom poklopcu spremnika goriva

Autonet.hr petak, 3. travnja 2026. u 12:04
Jedan se vlasnik Lamborghini Aventadora iz 2015. godine suočio s neočekivano visokim troškovima održavanja nakon što je na vozilu dijagnosticiran problem u sustavu kontrole isparavanja goriva. Priču o tome, s neobičnim završetkom, ovih dana je na Redditu podijelio mehaničar koji je problem u konačnici i riješio.

Banalan, ali skup problem

Tijekom dijagnostike kvara, detaljnim pregledom utvrđeno je da je uzrok kvara neispravna gumena brtva na poklopcu spremnika goriva. Iako se radilo o naizgled banalnom problemu, službena ponuda za zamjenski dio šokirala je vlasnika – originalni Lamborghinijev poklopac procijenjen je na približno 1.300 dolara.

Visoka cijena originalnog dijela proizlazi iz činjenice da je vanjsko kućište poklopca na Aventadoru izrađeno od brušenog aluminija, što mu daje luksuzan izgled u skladu s prestižem marke. Međutim, mehaničar koji je radio na automobilu, primijetio je na plastičnim unutrašnjim dijelovima oznaku "FoMoCo", kraticu za "Ford Motor Company", što je sugeriralo da talijanski proizvođač superautomobila koristi komponente masovnog proizvođača.

Daljnjim istraživanjem mehaničar je otkrio da su unutrašnji plastični mehanizam i gumena brtva potpuno identični onima koji se koriste na europskom modelu Ford Focusa druge generacije – i ostvario vlasniku skupocjenog automobila značajnu uštedu. Naime, Fordov zamjenski čep s identičnim funkcionalnim dijelom dostupan je po cijeni od svega 15 do 40 dolara, ovisno o izvoru nabave.

Uštedio 95%

Na kraju, umjesto kupnje novog originalnog dijela, mehaničar je rastavio oba poklopca te unutrašnji mehanizam iz Fordovog dijela preselio u Lamborghinijevo aluminijsko kućište. Testiranje je potvrdilo da sustav ponovno savršeno brtvi.

Ovaj slučaj bacio je novo svjetlo na praksu dijeljenja komponenti unutar automobilske industrije, koja nije rijetkost čak ni kod najskupljih brendova. Komentatori ističu kako je ovo jasan primjer "poreza na luksuz", gdje se identični inženjerski dijelovi naplaćuju višestruko više samo zbog logotipa marke na ambalaži. Mehaničar je na Redditu stoga dobio brojne pohvale zajednice jer je prioritet dao mudrom tehničkom rješenju i uštedi umjesto da klijentu jednostavno "uvali" skupi zamjenski dio.

