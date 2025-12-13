Stara VW Buba brža od Porschea 911? Ubrzava do stotke za manje od 3 sekunde

Njemačka radionica udahnula je novi život staroj Bubi. S Teslinim motorom od 600 KS i Porscheovim baterijama, ovaj klasik do 100 km/h stiže za samo 2,9 sekundi, ostavljajući iza sebe i moderne superautomobile

Autonet.hr subota, 13. prosinca 2025. u 17:01

Električna energija otvorila je potpuno novi svijet mogućnosti za automobilske entuzijaste, dopuštajući ugradnju nevjerojatnih performansi u automobile koji za to nikada nisu bili predviđeni. Najbolji primjer za to je ova klasična VW Buba koja, kako prenosi Carscoops, ispod svoje skromne vanjštine skriva snagu koja može posramiti i moderne superautomobile.

Projekt potpisuje njemačka radionica Knepper Bugs & More, koja je ovu Bubicu pronašla na otpadu u Kaliforniji. Nakon što su je prevezli u Njemačku, započeli su dugotrajan proces restauracije, odbacivši originalni motor u korist nečeg puno snažnijeg i prikladnijeg modernom dobu.

Klasik s modernim srcem

Srce ovog automobila sada je pogonska jedinica preuzeta sa stražnje osovine Teslinog Modela S. Motor je dodatno modificiran za rad na višem naponu, što mu je snagu podiglo na više od 600 konjskih snaga i 700 Nm okretnog momenta. Snaga se na kotače prenosi putem poluosovina s Porschea 930, dok energiju osigurava 17 baterijskih modula iz Porsche Taycana.

Performanse su, očekivano, zapanjujuće. Prema navodima radionice Knepper, ovoj Bubi treba svega 2,9 sekundi da dostigne 100 km/h. Za usporedbu, novi Lamborghini Temerario s twin-turbo V8 hibridnim pogonom isti sprint odrađuje za 2,7 sekundi, dok najnovijem Porscheu 911 GT3 treba 3,4 sekunde. To znači da bi moderni 911 brzo postajao sve manji u retrovizoru ove Bube.

S jednim punjenjem, Buba može prijeći oko 250 kilometara. Ako je vozite onako kako je stvorena da se vozi, domet pada na stotinjak kilometara, no sumnjamo da će itko o tome voditi brigu.

Kako bi se nosila s ogromnim povećanjem snage, velik dio ovjesa i kočionog sustava preuzet je s modela Porsche 944. Ugrađene su i brojne komponente proizvođača KW i Bilstein kako bi se osiguralo da Buba može sigurno prenijeti svu svoju snagu na cestu.

Više od samog pogona

No, nisu se fokusirali samo na pogonski sklop. Karoserija je temeljito obnovljena i lakirana u prekrasnu Marathon Blue nijansu. Automobil sjedi na klasičnim Porscheovim naplatcima i spušten je, što mu daje agresivniji stav na cesti. Tu je i mali spojler od karbonskih vlakana, no osim toga, gotovo ništa ne odaje da ova Buba ima snagu usporedivu s Lamborghinijem Huracan.

Unutrašnjost je ostala impresivno jednostavna. Zadržana je originalna instrumentna ploča, sada obnovljena, ali vjerna korijenima automobila. Ugrađena su Recaro sjedala iz BMW-a 2002, a stara ručica mjenjača zamijenjena je malim digitalnim zaslonom osjetljivim na dodir za odabir stupnja prijenosa.

Kako bi dokazali kvalitetu izrade i pouzdanost projekta, vlasnik radionice Knepper odveo je Bubu na putovanje dugo 8.000 kilometara kroz Belgiju, Francusku, Španjolsku, Portugal, Luksemburg, pa čak i preko Gibraltarskog tjesnaca u Sjevernu Afriku. 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi