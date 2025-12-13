Stara VW Buba brža od Porschea 911? Ubrzava do stotke za manje od 3 sekunde

Njemačka radionica udahnula je novi život staroj Bubi. S Teslinim motorom od 600 KS i Porscheovim baterijama, ovaj klasik do 100 km/h stiže za samo 2,9 sekundi, ostavljajući iza sebe i moderne superautomobile

Električna energija otvorila je potpuno novi svijet mogućnosti za automobilske entuzijaste, dopuštajući ugradnju nevjerojatnih performansi u automobile koji za to nikada nisu bili predviđeni. Najbolji primjer za to je ova klasična VW Buba koja, kako prenosi Carscoops, ispod svoje skromne vanjštine skriva snagu koja može posramiti i moderne superautomobile.

Projekt potpisuje njemačka radionica Knepper Bugs & More, koja je ovu Bubicu pronašla na otpadu u Kaliforniji. Nakon što su je prevezli u Njemačku, započeli su dugotrajan proces restauracije, odbacivši originalni motor u korist nečeg puno snažnijeg i prikladnijeg modernom dobu.

Klasik s modernim srcem

Srce ovog automobila sada je pogonska jedinica preuzeta sa stražnje osovine Teslinog Modela S. Motor je dodatno modificiran za rad na višem naponu, što mu je snagu podiglo na više od 600 konjskih snaga i 700 Nm okretnog momenta. Snaga se na kotače prenosi putem poluosovina s Porschea 930, dok energiju osigurava 17 baterijskih modula iz Porsche Taycana.

Performanse su, očekivano, zapanjujuće. Prema navodima radionice Knepper, ovoj Bubi treba svega 2,9 sekundi da dostigne 100 km/h. Za usporedbu, novi Lamborghini Temerario s twin-turbo V8 hibridnim pogonom isti sprint odrađuje za 2,7 sekundi, dok najnovijem Porscheu 911 GT3 treba 3,4 sekunde. To znači da bi moderni 911 brzo postajao sve manji u retrovizoru ove Bube.

S jednim punjenjem, Buba može prijeći oko 250 kilometara. Ako je vozite onako kako je stvorena da se vozi, domet pada na stotinjak kilometara, no sumnjamo da će itko o tome voditi brigu.

Kako bi se nosila s ogromnim povećanjem snage, velik dio ovjesa i kočionog sustava preuzet je s modela Porsche 944. Ugrađene su i brojne komponente proizvođača KW i Bilstein kako bi se osiguralo da Buba može sigurno prenijeti svu svoju snagu na cestu.

Više od samog pogona

No, nisu se fokusirali samo na pogonski sklop. Karoserija je temeljito obnovljena i lakirana u prekrasnu Marathon Blue nijansu. Automobil sjedi na klasičnim Porscheovim naplatcima i spušten je, što mu daje agresivniji stav na cesti. Tu je i mali spojler od karbonskih vlakana, no osim toga, gotovo ništa ne odaje da ova Buba ima snagu usporedivu s Lamborghinijem Huracan.

Unutrašnjost je ostala impresivno jednostavna. Zadržana je originalna instrumentna ploča, sada obnovljena, ali vjerna korijenima automobila. Ugrađena su Recaro sjedala iz BMW-a 2002, a stara ručica mjenjača zamijenjena je malim digitalnim zaslonom osjetljivim na dodir za odabir stupnja prijenosa.

Kako bi dokazali kvalitetu izrade i pouzdanost projekta, vlasnik radionice Knepper odveo je Bubu na putovanje dugo 8.000 kilometara kroz Belgiju, Francusku, Španjolsku, Portugal, Luksemburg, pa čak i preko Gibraltarskog tjesnaca u Sjevernu Afriku.