Stari pametni sat postao digitalna ručica mjenjača u još starijem Audiju

Korisnik Reddita podijelio je na toj mreži nesvakidašnji projekt u kojem je uspješno integrirao stari pametni sat u unutrašnjost ručice mjenjača svojeg starog Audija i dao mu sasvim nove funkcije

Autonet.hr petak, 22. svibnja 2026. u 16:19

Na Redditovom podforumu r/voiture, koji okuplja automobilske entuzijaste, objavljen je nesvakidašnji projekt prenamjene pametne nosive tehnologije u funkciju kakvu nikad nije imala. Autor je podijelio detalje o "uradi sam" projektu, u kojem je uspješno nadogradio unutrašnjost svojeg Audija B5 iz 2001. godine. Iskoristio je pametni sat TicWatch, predodređen za elektronički otpad, pa mu odlučio dati potpuno novu funkciju u kabini – ugradio ga je, naime, u ručicu mjenjača.

Pametna ručica

Pomoću 3D pisača izradio je prilagođeno kućište kojim je okrugli sat "sjeo" na mjesto i uklopio se u postojeću ručicu. Uz to, vibe kodiranjem je izradio i vlastitu WearOS aplikaciju, koja koristi ugrađeni akcelerometar i žiroskop pametnog sata kako bi očitala kut pod kojim se ručica mjenjača nalazi, pa na temelju toga na zaslonu sata prikazala u kojoj se brzini mjenjač trenutačno nalazi.

Najveći tehnički izazov s kojim se susreo tijekom razvoja bila je vožnja na uzbrdicama i nizbrdicama. Nagib terena remetio je, kaže, očitanja kuta na senzorima, zbog čega je sustav prikazivao nasumične i netočne stupnjeve prijenosa. Kako bi riješio ovaj problem, autor je u algoritam morao ugraditi dinamičku kalibraciju koja omogućuje aplikaciji prilagođavati podatke i ispravljati pogreške u stvarnom vremenu tijekom vožnje.

Ovakvo "hakirano" rješenje pokazalo se i praktičnijim od standardnih metoda. Naime, komunikacijski protokol u starom Audiju B5 izuzetno je ograničen kada je riječ o podacima o stupnjevima prijenosa. Zbog toga je izrada vlastite aplikacije temeljene na akcelerometru bila jednostavnija opcija od pokušaja izvlačenja potrebnih podataka izravno iz računala automobila.

Nevidljive kontrole na dodir

Nakon uspješnog mapiranja mjenjača, autor je projekt podigao na višu razinu integracijom nevidljivog kontrolera za Spotify. Koristeći zaslon osjetljiv na dodir pametnog sata, omogućio je upravljanje glazbom jednostavnim gestama po ekranu, dok ruka vozača već počiva na mjenjaču. Primjerice, povlačenjem prsta prema gore preskače se pjesma, povlačenjem prema dolje vraća se na prethodnu, dok se dodirom ekrana glazba privremeno zaustavlja.

Pritom se sučelje sata (pardon, mjenjača) ne mijenja vidljivo – pa je kontrola Spotifya zapravo skrivena "pod haubom". Između promjena stupnjeva prijenosa, zaslon sata preko Bluetooth veze prikazuje informacije o pjesmi koja se trenutačno reproducira.

Ova modifikacija eliminira potrebu za dodatnim gumbima u kabini ili držačima za mobitel a nije potrebno niti sklanjati pogled s ceste, jer se kontrole za glazbu nalaze točno tamo gdje je ruka vozača prirodno smještena. Kako to sve funkcionira u praksi, možete pogledati na originalnom videu u nastavku.

