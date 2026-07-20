Suluda vožnja golf autićem postala je viralni hit

Snimka vozačice koja usred vožnje napušta golf vozilo i ostavlja zatečene putnike bez nadzora prikupila je desetke milijuna pregleda te postala pravi viralni hit na društvenim mrežama ovih dana

Društvenim mrežama proširila se iznimno neobična i duhovita snimka s jednog druženja na otvorenom koja je nasmijala milijune gledatelja. Tijekom vožnje u golf autiću, u jednom zavoju suvozačica ispada sa svojeg sjedala, da bi nakon toga uslijedio još luđi trenutak – vozačica je naglo ustala sa svog sjedala i jednostavno izašla iz vozila dok se ono još uvijek kretalo cestom, sve kako bi, valjda, pomogla ispaloj prijateljici.

Je li zaboravila da ona vozi?

Unatoč tome što je vozilo ostalo potpuno bez kontrole, dvoje putnika na stražnjoj klupi nastavilo je vožnju, no ne zadugo, jer se autić vrlo brzo zabio u rubnik i prevrnuo.

Reakcije prisutnih u autiću dodatno su naglasile dramatičnost, ali i komičnost ove situacije. Među putnicima su se nalazili muškarac bez majice te dvije žene u kostimima, a njihovi zapanjeni izrazi lica u trenutku kada je vožnja prešla iz kontrolirane u potencijalni kaos doprinijeli su viralnom širenju snimke.

Prema dostupnim informacijama, video stiže s Tajlanda, a na njemu je skupina ruskih turista u unajmljenom vozilu za golf. U nezgodi nitko od uključenih nije pretrpio ozbiljnije ozljede.