Teslino novo vozilo nije automobil, već bicikl za najmlađe

Tesla je predstavila novo vozilo i to za najmlađe. Radi se o biciklu bez pedala, motora i kočnica, koji je unatoč visokoj cijeni od 225 dolara rasprodan ubrzo nakon početka prodaje.

Naime, kako navodi Tesla na svojoj stranici, bicikl je namijenjen djeci u dobi od dvije do pet godina, a odlikuju ga okvir od magnezija i minimalistički dizajn po kojem su Teslini proizvodi i prepoznatljivi. Sjedalo se može podesiti u pet različitih položaja kako bi se prilagodilo rastu djeteta. Tvrtka nije otkrila koliko je primjeraka proizvedeno u prvoj seriji, no poznato je da je rasprodana i prateća majica s Teslinim logotipom, čija je cijena iznosila 30 dolara.

Zbog velikog interesa Tesla je najavila novu seriju, a prednarudžbe bi trebale započeti 31. srpnja. Trebamo napomenuti da tvrtka za sada nije najavila europsku prodaju, pa je bicikl trenutačno dostupan isključivo na američkom tržištu putem Tesla Shopa.

Ovo nije prvi proizvod koji je Tesla namijenila najmlađima. Tvrtka je još 2021. godine predstavila Cyberquad for Kids, dječji električni ATV inspiriran dizajnom Cybertrucka. Vozilo je u početku izazvalo velik interes, no 2022. godine povučeno je s američkog tržišta nakon opoziva zbog neispunjavanja sigurnosnih standarda za dječje ATV-ove.