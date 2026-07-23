The Out Lap: Prvo pokretno gastronomsko iskustvo na F1 stazama

Novi koncept Moët Hennessyja i Formule 1 vodi po dvanaest gostiju na ekskluzivno gastronomsko putovanje po najpoznatijim svjetskim trkaćim stazama, uz večeru na kotačima i vrhunsko iskustvo

Moët Hennessy i Formula 1 službeno su najavili lansiranje projekta The Out Lap, potpuno novog koncepta koji redefinira iskustvo Grand Prix vikenda kroz vrhunsku gastronomiju, tradiciju i pričanje posebnih priča. Nastao u sklopu desetogodišnjeg partnerstva, ovaj projekt transformira put od garaže do grida na stazi u luksuzno iskustvo za strogo ograničen broj uzvanika.

Za razliku od dosadašnjih oblika luksuznih iskustava u svijetu Formule 1, The Out Lap vodi točno dvanaest gostiju na vožnju u pokretnoj blagovaonici izravno po samoj stazi. Trasa se prilagođava svakoj pojedinoj stazi te uključuje zaustavljanja na njihovim najpoznatijim dijelovima. Na svakoj od tih točaka povijest i ključne trenutke sporta oživljavat će bivši vozači utrka kroz osobna sjećanja.

Priče s trkaćih staza

Lokalne priče s trkaćih staza pratit će ekskluzivne kulinarske kreacije vodećih svjetskih kuhara, uparene s odabranim vinima i žestokim pićima iz portfelja Moët Hennessyja. Svako izdanje projekta bit će jedinstveno jer će svaka staza inspirirati vlastitu rutu, priče i kulinarski identitet.

Moët Hennessy

Debi ovog koncepta bio je na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps, a prvo kulinarsko izdanje osmislio je Yannick Alléno, kuhar s najviše Michelinovih zvjezdica na svijetu i ambasador brenda Moët & Chandon, koji je kreirao poseban jelovnik prilagođen konzumaciji u pokretu.

Nakon premijere u Belgiji, The Out Lap nastavit će putovanje po ostalim europskim odredištima, uključujući Velike nagrade u Nizozemskoj, Italiji i Španjolskoj. Svaka nova destinacija ponudit će drugačiju interpretaciju koncepta temeljenu na baštini konkretne staze. Umjesto promatranja događanja pored staze, gostima se omogućuje ulazak na sam teren koji je inače rezerviran isključivo za vozače i momčadi. Cijena nije objavljena, pa možemo samo pretpostaviti da nije baš "za svakoga".