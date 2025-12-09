"Tko plaća parking?" – od internetske šale do rasprave o komunalnim pitanjima

Na hrvatskom se podforum Reddita ovih dana pojavila zabavna fotografija nastala u Zagrebu – na kojoj vidimo dva Smarta upravo onako kako su i zamišljeni, za uštedu prostora na parkingu

Nedavna objava na popularnoj internetskoj platformi Reddit, u našem domaćem podforumu r/croatia, nosi naziv "Tko plaća parking?" i nasmijala je brojne korisnike. Humorističan i pomalo apsurdan prizor sa zagrebačke Maksimirske ceste zabavio je mnoge i brzo se proširio društvenim mrežama – iako ne bi trebao biti toliko neobičan.

Parking 2-u-1

Naime, dva Smarta komotno stanu na jedno parkirno mjesto. U doba kad je ta marka lansirana tako ih se i promoviralo, kao automobile koji će se parkirati tamo gdje ostali ne mogu, pa bi ovakva "štednja" prostora trebala biti i češća.

Međutim, kao što to obično biva na internetskim forumima, ova fotografija ponovno je rasplamsala raspravu o stanju prometne kulture i naplate parkiranja u hrvatskim gradovima. Korisnici su tako iskoristili priliku pa u raspravi istaknuli niz situacija u vezi parkiranja. Neki predlažu da se parking naplaćuje po "kvadraturi" koju vozilo zauzima, drugi kažu da bi za mini-automobile trebalo osmisliti i mini-parking mjesta, a treći sugeriraju da će parking u ovom slučaju vrlo vjerojatno morati platiti – obojica.